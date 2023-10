CDC: la doxiciclina puede ser la píldora del día después para pevitar ITS

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han propuesto una nueva directriz que podría cambiar la forma en que se abordan las infecciones de transmisión sexual (ITS) en pacientes de alto riesgo.

Según esta directriz, se sugiere el uso de la doxiciclina como una medida preventiva para reducir el riesgo de ITS en ciertos grupos de población. Esta propuesta ha generado interés y debate en la comunidad médica y el público en general.

La directriz de los CDC se basa en estudios previos que han demostrado un “beneficio demostrado” en la reducción específica de las infecciones por clamidia, gonorrea y sífilis cuando las personas toman una sola pastilla de doxiciclina de 200 miligramos dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual sin protección. Esta medida se ha centrado principalmente en hombres homosexuales, bisexuales y mujeres transgénero, quienes tienen un mayor riesgo de contraer ITS.

Anteriormente, los CDC habían declarado que se necesitaba más investigación para determinar la eficacia de la doxiciclina en la prevención de ITS. Sin embargo, varios ensayos aleatorios recientes han arrojado resultados alentadores, mostrando que aquellos que tomaron doxiciclina después de una relación sexual sin protección tenían significativamente menos probabilidades de contraer clamidia, sífilis o gonorrea en comparación con aquellos que no tomaron el medicamento.

Uno de los estudios más destacados, publicado en The New England Journal of Medicine, informó una disminución de dos tercios en la incidencia de estas ITS entre los participantes del estudio, todos los cuales habían tenido una infección de transmisión sexual en el año anterior.

Alto riesgo de ITS

Sin embargo, es importante destacar que esta estrategia preventiva no ha sido respaldada para su uso en hombres y mujeres heterosexuales. Los CDC han enfatizado que la doxiciclina está indicada específicamente para hombres homosexuales, bisexuales y mujeres transgénero que se encuentran en un alto riesgo de ITS.

El Dr. Aaron Glatt, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Mount Sinai South Nassau en Long Island, Nueva York, ha expresado su apoyo a la propuesta, afirmando que “esta medicación preventiva ciertamente proporcionará algún beneficio contra las crecientes tasas de ETS que estamos viendo en este país”.

Sin embargo, el Dr. Glatt también ha planteado una preocupación importante: la posibilidad de que estas terapias preventivas puedan llevar a las personas a adoptar conductas de alto riesgo, al pensar que están protegidas. Esto subraya la necesidad de abordar no solo la prevención sino también la educación y la promoción de comportamientos sexuales seguros.

Las tasas de ITS han experimentado un aumento significativo en los últimos años. Según los CDC, entre 2011 y 2021, estas infecciones aumentaron en un 42%. En 2021, se notificaron más de 2,5 millones de casos de clamidia, gonorrea y sífilis en los Estados Unidos.

Las tasas de gonorrea aumentaron en un 4%, las tasas de sífilis aumentaron en un 32% y las tasas de clamidia aumentaron en un 4%. Además, la sífilis congénita, una forma específica de sífilis transmitida de madre a hijo al nacer, ha aumentado en más del 203% en los últimos cinco años.

La doxiciclina es un antibiótico comúnmente utilizado para tratar el acné, prevenir la enfermedad de Lyme y prevenir la malaria. También es efectiva en el tratamiento de Chlamydia trachomatis, la bacteria que causa la clamidia. A pesar de su eficacia, es importante destacar que la doxiciclina puede hacer que los pacientes sean más sensibles al sol y puede causar erosiones y úlceras en el esófago, por lo que se deben seguir precauciones al tomarla.

