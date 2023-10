Alexis Vega reapareció en redes tras ser apartado de Chivas con un mensaje dedicado a su familia

Luego de más de una semana de silencio tras ser apartado del primer equipo en Chivas, Alexis Vega se hizo presente en redes sociales para compartir una publicación de su esposa y mandar un mensaje dedicado a su familia.

Una vez que fue separado del plantel el 2 de octubre por “romper el reglamento interno” del equipo, el también delantero de la selección de México había desaparecido del ojo público, tras ser acusado por cientos de internautas de una presunta infidelidad y de haber participado en una fiesta con dos de sus compañeros y varias mujeres.

Sin embargo, el jugador ya se manifestó en Instagram, donde complementó una historia que compartió su esposa Paula González, la cual menciona que la felicidad es la familia que se encuentra dentro de la casa y a la que le agregó un mensaje de amor y unidad: “Siempre unidos. Los amo tanto”, escribió y etiquetó a Vega”.

Como respuesta, el futbolista correspondió con un mensaje similar: “Siempre con ustedes familia. Los amo mucho”, acotó el atacante.

En lo deportivo, su situación sigue en suspenso, ya que Vega aún no regresa a los entrenamientos con sus compañeros, sino que se entrena en una zona y un horario distinto al primer equipo, solo en compañía de “Chicote” Calderón y Raúl Martínez, los otros dos jugadores que faltaron al reglamento rojiblanco. Esto seguirá por tiempo indefinido, hasta que Chivas tome una decisión sobre el caso.

El Rebaño Sagrado tampoco ha confirmado cuál fue la famosa falta al reglamento, aunque los videos que circularon en Internet dan una idea de lo que sucedió.

Veljko Paunovic podría perdonar a Vega, “Chicote” y Martínez

Luego del partido del fin de semana, en una entrevista posterior al Clásico Tapatío, el director técnico de Chivas, Veljko Paunovic, habló de la situación y mencionó que la institución se mantiene firme con su postura inicial, aunque dejó entrever que podría haber un perdón, aunque para que eso suceda, los jugadores deberán demostrar que lo quieren y ganárselo.

“Es un asunto que en esta semana se ha hablado mucho, pero está resuelto. Hay un comunicado que de momento se mantiene firme, tal y cómo está. Que levante la mano quién no se ha equivocado, estamos listos para perdonar, pero antes hay dos partes: el que quiere ser perdonado y si quiere ser perdonado. Tienen que poner de su parte. Un perdón no se pide y no se da, se gana“, expresó el entrenador serbio.

Alexis Vega quedó fuera de la convocatoria del Tri

Hace unos días Jaime Lozano, entrenador de la selección mexicana dio a conocer a los jugadores convocados para los compromisos amistosos que enfrentará en la próxima fecha FIFA a mediados de octubre, contra Ghana y Alemania, y no incluyo a Alexis Vega, pese a que era uno de los jugadores frecuentes en estas listas; de hecho, no llamó a ningún jugador de Chivas.

