Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de octubre de 2023

PISCIS

Cuidado con familiar lejano podría meterlos en problemas a ti o tu familia. No te preocupes por lo que a un no ha llegado, enfoca tus energías en tu presente que lo tienes muy descuidado por atender a personas que no deberían de ser importantes para ti. Te enteras de muchas cosas de una persona, te costará trabajo creerla, pero al final se te caerá la venda de los ojos. Es posible que te lleguen ingresos extra en estos días, paga donde debes y no gastes más de lo que tienes. Las mejores lecciones que llegarán a tu vida serán las más dolorosas pues con ellas no les será fácil volver a jugarte el dedo en la boca. Ten cuidado con gastos innecesarios, podrías planear un viaje y se aproxima una compraventa. Cambias de humor demasiado pronto, problemas de bipolaridad se hacen evidentes. Chismes en la familia y enfermedad. Recuerda que no hay mal que por bien no vega y si la vida o una persona te afectaron en el pasado algo debiste de haber aprendido de esa situación, Next y sigue tu camino, recuerda lo que eres y vales.

ACUARIO

Cuida mucho la cuestión que tiene que ver con chismes y habladurías pues podrías cometer una indiscreción muy grande y afectar a una amistad. La vida te enseñará con quien sí, con quien no y con quien nunca más. Es importante que te mentalices que no dependes de nadie para lograr tus metas y tus sueños, la vida te ha llenado de grandes oportunidades, pero las has dejado ir por centrar tu tiempo en personas que ni te quieren y ni te valoran. Tu familia te dará una sorpresa. Invitación a salir con amistades en puerta. Tu capacidad para descubrir las mentiras te hará descubrir la verdadera cara de cierta persona que se ha disfrazado de ángel para lastimarte la existencia. Si tienes miedo a cometer los mismos errores o salir lastimado jamás lograrás concretar nada, atrévete y recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Una amistad nueva se aproxima, la llegada de un mejor empleo y un cambio en tu físico en próximas fechas. Posibilidad de un reencuentro con viejo amor, ni te sientas mal, la vida está por cobrarle la factura y no la pasará nada bien

CAPRICORNIO

Ten cuidado con tratar de aparentar algo que no eres, no es necesario que cambies tu esencia para complacer a personas que no lo merecen. Una persona que conocerás gracias a una amistad será la clave y la llave perfecta para que logres consolidar uno de tus sueños. No temas a caer, pues aprenderás de cada golpe. Ten presente que oportunidades solo pocas en la vida, no dejes pasar ya nada y aprovecha todo lo que está llegando a ti. Cuídate de dolores en piernas y estomacales, no comas tantas porquerías en la calle. Cambios se aproximan con la llegada de una persona de tierras lejanas y la posibilidad de iniciar una relación a distancia, si ya sabes que no es lo tuyo pa que te haces menso o mensa. No necesitas bajarte de tu nivel por nadie y quien te lo pida no te merece, valora lo que eres y tienes o de lo contrario solo dejarás al descubierto tu falta de amor propio. La llegada de nuevas personas a tu vida se visualiza, grandes cambios pues muchas de ellas nos eran de tu agrado y a otras más les caerás algo pesado, no eres muy de muchas amistades, tienes pocas pero las que tienes valen oro.

SAGITARIO

Nunca busques tratar de complacer a alguien más, primero complácete tú, después tu y al final tu y si queda tiempo a las demás personas, algunas veces es necesario ser más egoísta para no caer en tonterías de personas que pudieran dañarte. Ya no finjas sentimientos que no existen, corta cualquier cuerda o recuerdo que te ate a una persona que ya no te llena en ningún sentido. Estás en muy buen mes y andarás en perra logrando cuanto te propongas. Viene una persona de piel clara que te va a mover mucho el tapete sin embargo al principio la convivencia será algo complicada debido a la diferencia en sus caracteres y gustos, deja que el tiempo defina si vale o no la pena, no te has ideas tontas en la cabeza que hasta el momento desconoces. Familiar caerá en cama, pero saldrá adelante en unos días. Cuida lo que saldrá de tu boca pues andarás de lengua suelta y dirás cosas de las que te arrepentirás el día de mañana. Viene un cambio importante en tu vida, un suceso que tiene que ver con dos personas, podrías sentirte incomodo o incomoda al no saber qué decisión tomar.

ESCORPION

Familiar necesitará de tu apoyo. Expareja retorna para incomodar tu vida o tu corazón, no vuelvas a comer lo que ya te echaste mucho tiempo, es momento de desechar y dárselo a los necesitados e ir por algo mejor. La vida te llenará de cambios muy buenos de los cuales deberás aprender por las buenas o por las malas, no trates de juzgar el camino de nadie pues realmente esas personas quizás no tuvieron las mismas oportunidades que tú. No descuides a tu familia pues podrías estar atendiendo a personas que al final solo te dejarán problemas y dolores de cabeza. Te viene una fiesta o evento importante que te ayudará mucho a distraerte y conocer nuevas amistades, necesitas tener más confianza en ti y ser más seguro con lo que eres o tienes, has tenido oportunidades en el amor y las has dejado ir por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Ten cuidado con una persona de piel blanca que se encuentra en tu área de trabajo, te querrá llenar el buche de piedras al punto de que explotes por la manera en que se comportará contigo

LIBRA

No busques a quien no te busca o no hace nadie para acercarse a ti. Una oportunidad muy buena en el área de los negocios, las ventas será una buena opción para mejorar tus ingresos. Deja de quejarte y de echarles la culpa a las demás personas cuando saber perfectamente que él o la única responsable has sido tú, hazte responsable de tus actos y aprende de cada golpe que te da la vida para no volver a cometer los mismos errores. Podrías enfrentarte a una situación algo complicada con una amistad a causa de un chisme que se está cocinando, no hagas tormentas en vasos de agua ni veas cosas donde no las hay. Cuidado con chismes por parte de familiar o de amistad cercana estarán a la orden del día. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que aprovecha cada oportunidad que se te presente. Es posible que te cambien de fecha una cita, no te molestes, será cuando tenga que ser, los tiempos de Dios son perfectos.

VIRGO

Cerrarás ciclos que habían quedado abiertos. La vida te pondrá en tu vida tres caminos que funcionarán como ángeles los cuales te ayudarán en un proyecto en un sueño y en un amor, cuando terminen su trabajo desaparecerán de tu vida, será doloroso, pero entenderás el mensaje. En el área del amor se consolidará mejor que nunca una relación, sentirás el amor de una persona más fuerte que nunca. Estás en un ciclo importante y con ello grandes oportunidades en muchos aspectos, inicias un ciclo lleno de nuevos proyectos y cambios laborales y en el amor. Es importante que tomes en cuanta dos cuestiones la primera que quien te busque será quien merezca estar en tu vida y segundo que aprendas a valorar lo que eres, no bajes tu precio ni te pongas de oferta con nadie, quien te quiera pagará tu precio en incluso más así que no te amenses. Días fuertes se aproximan en los cuales no sabrás qué camino elegir. Momento de poner todo en una balanza y saber qué decisión tomar.

LEO

Algunas veces te tomas cargos que no te corresponden. Ten mucho cuidado con lo que comes pues hay infecciones estomacales en puerta. Deja de pensar que las personas van a cambiar solo porque a ti se te antoja, deja de tratar de dominar los sentimientos de las demás personas. Trata de ir por cosas a la segura, no te arriesgues si desconoces los resultados que podrías obtener, en estos momentos no se presta para hacer inversiones pues podrías perder grandes cantidades de dinero. Es probable que en estas fechas te sientas algo solo o sola y busques refugio en personas que lejos de ayudarte podrían perjudicarte, no busques en la calle lo que tienes en casa, ten presente que una persona no constituye tu todo en esta vida y quien más importa en tu vida eres tú mismo. Si tienes cierta desconfianza de una persona que te ronda has caso a esa percepción, tu sexto sentido te avisará con quien sí, con quien jamás y con quien posiblemente.

CÁNCER

Recuerda que nadie merece tus lágrimas y quien las merezca en su vida te va a hacer llorar. Ten cuidado con cambios repentinos de planes podrías arruinar el encuentro que te espera con persona de piel blanca la cual entrará a tu vida y cambiará muchas cuestiones para tu bien. Muchas oportunidades de crecimiento en lo laboral. Familiar que tenías mucho de no ver retorna. Cuídate mucho de chismes, pues entras en conflicto con amistad debido a comentarios que has hecho y han estado fuera de lugar. Se visualiza un embarazo por parte de una amistad o familiar en las próximas semanas. Culmina relación de conocido o conocida. En tus amistades hay dos personas que podrían hacerte daño pues han estado complotando en tu contra y buscando la manera de afectarte. La llegada de una amistad en próximos días cambiará tu forma de ver la vida. el amor se ve un terreno complicado pero con el paso de los días se arreglará cualquier problema que pudo haber existido con tu pareja en caso de tener.

GÉMINIS

La vida es corta, no te quejes, disfruta más, sino tienes un compromiso cómete al mundo y disfruta como si fuera tu último día, si algo no te gusta cámbialo, pero deja de quejarte. Tienes una posibilidad de mejorar en tus ingresos aprovéchala y no la dejes ir. Cierre de ciclo muy importantes, apertura a nuevas cosas, cambios benéficos en el área sentimental, borrachera, fiesta y nuevas aventuras con personas que conocerás en próximas fechas. Amistad del pasado retorna y sabrás de él o ella en estas fechas. Ten cuidado con dar comentarios cuando no te los pidan, recuerda que tienes la lengua muy suelta y sueles lastimar con la claridad de tus palabras. Ten presente que en tu camino existirán ciertos obstáculos que te harán caer, pero otros que te darán las ganas y ánimos de comerte al mundo, tu signo es un signo con mucha fuerza, ten presente que de hoy en adelante quien te lastime se le triplicará el daño que te hagan, tienes ciertas energías que revertirán cualquier daño que sea lanzado en tu contra.

TAURO

Cuida mucho el volver a caer y quedarte en el suelo, tienes la suficiente arma para levantarte y mostrarle al mundo quién eres y hacia dónde te diriges. Estas en una etapa complicada, muchas depresiones y cambios en ti que podrían arruinar tus días e inclusive pelar con quien no lo merece. Nuevos amores se visualizan inclusive entrarás en conflicto al no saber a quién elegir. Recuerda que nada es lo que aparece, no te creas de chismes y si no lo ven tus ojos no lo creas. Tiempos de reflexionar y poner en la mesa todo eso que te causa conflicto o no te permite avanzar, si la vida ha sido dura contigo ten presente que fue para enseñarte grandes lecciones que te harían madurar y prepararte para pruebas grandes, aprende de cada error y no te permitas volver a caer en dichas cuestiones, no te dejes menospreciar por nadie y no permitas que tus sueños se los lleve el demonio por cumplir los de los demás.

ARIES

Hay muchos cambios en el amor, podrías confundirte en tus sentimientos si tienes pareja pues llegará alguien que te hable bonito al oído y comience a mover sentimientos en ti, eso se debe a que tu pareja te ha tenido algo descuidado o descuidada o simplemente han caído en la monotonía. Etapa de muchos cambios, podrías andar sensible hasta por el clima, recuerda que eres el signo más bipolar, no te tomes las cosas tan apecho y trata de comprender y entender el porqué de las cosas. Probabilidad de que una persona que has conocido por Facebook o red social comience a sentir gran atracción por ti a pesar de no conocerte o haberte visto pocas veces. Podrías enfrentar problemas de salud debido a descuido. Es importante que no temas a cambios y nuevas oportunidades, solo tú tienes el control de tu vida y solo a ti te corresponde salir de tu problema y trabas que se te puedan presentar en tu camino