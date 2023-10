La discriminación contra adultos mayores se puede superar, dicen especialistas

Expertos en el tema de la población envejeciente consideraron que la discriminación por la edad que se da en todos los campos laborales y se basa en los años de una persona, se puede superar como el racismo y el sexismo.

También consideran que un adulto mayor puede trabajar hasta donde sea funcional y sus capacidades cognitivas no estén impedidas, sobre todo en el caso de políticos y funcionarios públicos.

Durante la videoconferencia: “Las muchas etapas de la vejez-lo que los estadounidenses no entienden sobre el crecimiento”, organizada por Ethnic Media Services, la doctora Louise Aronson, profesora de la División de Geriatría de la Universidad de California en San Francisco, y autora del libro: La Vejez: Redefiniendo la vejez, transformando la medicina, reimaginando la vida”, finalista del premio Pulitzer en 2020, dijo que durante la pandemia de covid-19 aprendimos que la gente muy grande tenía muchos mayores riesgos que los no tan viejos, pero también que la edad no lo era todo.

“Así que la edad importa, pero hay muchas otras cosas que trabajan juntas para privilegiar a unos y crear enormes desventajas para otros”.

Dijo que también la esperanza de vida está declinando en Estados Unidos en contraste con otros países.

“El año pasado, un titular decía que Estados Unidos perdió 26 años de progreso en la expectativa de vida”.

Sin embargo, dijo que eso es un poco engañoso porque la mayor parte de la gente blanca, privilegiada vive por más tiempo contra la gente pobre de todas las tazas, cuyas vidas son más cortas.

“Alguna de la gente privilegiada les gustaría vivir por siempre y miles de millones de dólares son puestos en esta longevidad, pero nadie tiene seguridad”.

Reveló que en septiembre de 2020, las Naciones Unidas enumeró las cinco mega tendencias de este siglo sobre la vejez en el planeta.

“En Estados Unidos la esperanza de vida disminuye desproporcionadamente en las poblaciones latinas y afroamericanas”.

También vieron que el envejecimiento no es algo que pasa solo cuando eres viejo, sino que influyen las desventajas de salud que comienzan en el nacimiento y aumentan a través de su vida.

“La esperanza de vida depende además de donde vivas en Estados Unidos. Puede variar hasta 30 años y por barrios”.

Por tanto, señaló que el envejecimiento no depende solo de la biología sino de las opciones.

“Si no duermo en un mes, eso afecta mi envejecimiento y mi cerebro”.

Luego hay gente que dice come moras y kale, y vas a vivir por siempre.

“Estos son muy buenos para un envejecimiento saludable pero no vas a vivir por siempre”.

Pero por otro lado, dijo que cuando vemos historias excepcionales como un hombre de 100 años corriendo un maratón o una mujer estirándose, pensamos que eso no es para nosotros y no lo podemos hacer.

“La manera como me gustaría que viéramos la vejez es que estás en la segunda parte de tu vida, y es una etapa que tiene valor”.

Por otra parte, hizo ver que la Encuesta Nacional Michigan sobre vejez saludable, dice que mientras los jóvenes temen envejecer, muchos adultos mayores se sienten muy bien.

“La gente mayor está feliz porque saben que tienen el reloj en contra, cerca del final de sus vidas, en meses, años y décadas, y eso les permite dar prioridad a lo más importante para ellos, la gente y las actividades, en lugar del dinero o la fama”.

Incluso dijo que hay un fenómeno internacional que muestra que a partir de los 60, estamos menos ansiosos, más felices y más satisfechos con nuestras vidas.

Discriminación por la edad

Definió la discriminación por la edad como un proceso de estereotipar sistemáticamente por ser viejo, como el racismo y el sexismo.

La doctora afirma que es absolutamente cierto que con el envejecimiento aumenta el riesgo de enfermedad y muerte, pero la edad por sí sola no puede predecir la funcionalidad de una persona.

Precisa que la discriminación hacia los adultos mayores viene solo cuando está basada en la edad, pero es algo diferente cuando hay evidencias de una discapacidad cognitiva.

“El problema es que la edad por sí misma no puede predecir en qué categoría estás. Hay adolescentes con muy buen criterio que pueden manejar a los 14 años y otros que no deberían manejar a los 25”.

En busca de soluciones

Cheryl Brown, exasambleísta y arquitecta del plan maestro de California para envejecer, dijo que la Comisión de California sobre el envejecimiento sirve como el principal cuerpo de abogacía para los adultos mayores en el estado y para celebrar a los californianos a medida que envejecen.

“Nuestras prioridades este año son mejorar los servicios de salud del comportamiento y ampliar las fuerza laboral que sirve a los adultos mayores, así como atender el desamparo y las opciones de vivienda para los adultos mayores”.

Contra la discriminación por la edad, dice que una de las soluciones son las actividades intergeneracionales.

“Los adultos mayores tienen sabiduría, pero no pueden competir con los jóvenes en tecnología. Así que planeamos que ellos ayuden a los adultos mayores con la tecnología”.

Consideró que la discriminación por la edad puede superarse como el racismo y el sexismo.

Las siete etapas del Alzheimer

El doctor Barry Reisberg, profesor de psiquiatría de NYU Langone Health y del Centro de Estudios sobre el Envejecimiento de McGill University en Montreal, Canadá, dijo que la primera etapa del Alzheimer es una en la que la gente no tiene dificultades para funcionar y pensar, que es seguida por déficits en los que las personas se empieza a quejar de no recordar ciertas cosas como nombres o dónde dejó las cosas.

“Cuando la condición avanza se reconoce como una etapa de desconocimiento cognitivo leve; y la tercera etapa, hay un descenso en el funcionamiento en el trabajo, en la que por ejemplo se pierden y disminuyen las habilidades organizativas de las personas.

Dijo que a esto precede, un estado en el que las personas comienzan a tener dificultades para realizar tareas complejas como pagar sus cuentas y manejar sus finanzas personales.

“Esta etapa puede durar dos años, y si la condición progresa, las personas van a requerir asistencia adicional para escoger su ropa, y finalmente la sexta etapa puede conducir a la enfermedad del Alzheimer donde tienen problemas hasta para ponerse los zapatos y dificultades para hablar”.

El doctor dijo que las personas deben trabajar dependiendo de la magnitud de su déficit y problemas. “Yo trato de que trabajen hasta donde más puedan, la pregunta es si pueden hacerlo hasta que cumplan la cuarta fase del Alzheimer”.