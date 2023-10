Cuauhtémoc Blanco sobre Julián Quiñones: “Está cab…” y pide que sea convocado ya para El Tri 

Desde que el futbolista Julián Quiñones comenzó a destacar en el fútbol mexicano se comenzó hablar de su naturalización (hecho que ocurrió formalmente este miércoles) y de su deseo por vestir la camiseta de El Tri, los aficionados y medios de comunicación esperan con ansias el día de su convocatoria oficial. Cuauhtémoc Blanco habló de que ya quiere ver al delantero de las Águilas de la América con el equipo tricolor.

El legendario delantero mexicano, en una entrevista con FOX Sports, habló sobre el tema de los jugadores naturalizados y dijo que espera que Quiñones sea titular desde su primera convocatoria con México.

🇲🇽 "SI YA ESTÁ HAY QUE APOYAR, NO QUEDA DE OTRA. HABÍAN MEJORES ENTRENADORES CON EXPERIENCIA"#LUP | Para Cuauhtémoc Blanco, habían mejores opciones que Jimmy Lozano 🚨



Y, ¿quién debería ser el 9 de México? : "ME GUSTA QUIÑONES, ESTÁ MUY CABRÓN" 🫡@albertolati, @GusMenFox pic.twitter.com/B2wHcbQCnE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 11, 2023

“A mí me gusta Quiñones, se me hace un jugador completo, lo ves corriendo en el América y dices: ‘Está muy cabrón’. El tipo corre, baja a defender, eso necesitamos en la selección, un tipo que te ponga el ejemplo, uno que realmente no es mexicano, pero ya lo adoptamos. Tiene ganas de seguir triunfando, hambre de seguir luchando”, dijo el excapitán de la Selección de México.

¿Qué piensa Cuauhtémoc Blanco del entrenador Jamie Lozano?

Otro de los temas sobre los que conversó el exjugador de la Selección de México fue de la elección de Jaime Lozano como estratega para el próximo mundial.

“Yo respeto la decisión de tener a Jaime Lozano, es un chavo que va empezando, ojalá le salgan bien las cosas, nunca le voy a desear el mal a nadie. Soy mexicano, fui seleccionado. Ya que cada quien tiene su forma de pensar, si ya está en el cargo, vamos a apoyarlo porque no hay de otra. Había gente de mucha más experiencia”, comentó Cuauhtémoc

Estas declaraciones de Cuauhtémoc Blanco pueden ser por el rendimiento que ha tenido la selección mexicana después de consagrarse en la Copa Oro 2024 ante el combinado de El Salvador.

Recientemente, Blanco fue exaltado al Salón de la Fama del fútbol por parte de la Clase 2023. El mismo fue ingresado con jugadores como Rafael Márquez, Francesco Totti, Xavi Hernández, Carles Puyol, Rivaldo y Kaká.

