Libra, descubre cuál es tu mejor día y tus números mágicos de acuerdo al Tarot

Si eres de las personas que nació bajo el signo Libra te tenemos buenas noticias, ya que de acuerdo al Tarot de Mhoni Vidente te salió la carta del As de Copas, lo que representa una etapa de cambios que te harán crecer como persona.

Aunque también es importante que no descuides tu salud, qué es lo primordial que debes atender para poder realizar todos tus planes.

De acuerdo a Tarot, esos tiempos de cambio tiene que ver con dejar la casa paterna, si es que no lo has hecho para que busques la independencia que tanto has deseado y que buena falta te hace, ya que ello te ayudará a crecer aún más en tu vida personal.

Descubre cuáles son tus números mágicos

Siguiendo con las cosas agradables, para los Libra los números mágicos son el 3 y el 9, y sin duda el mejor día es el miércoles, así que no dudes en disfrutar al máximo tu vida.

Tus colores de la abundancia son el rojo y el verde, así que no los elimines de tu guardarropa, al contrario, sácalos a relucir.

Las cosas buenas empezarán a llegar, tu recompensa por el esfuerzo realizado comenzará a fluir, pero eso también te puede atraer envidias, hasta te pueden hacer mal de ojo, así que para protegerte es recomendable que cargues un limón verde en tu cartera para eliminar todas las cosas negativas.

Sorpresas, regalos y más

Otra de las recomendaciones de tu carta del Tarot, el As de Copas, es que no descuides tu relación de pareja, y en general tu vida familiar.

El As de Copas en el signo de Libra representa buena fortuna en los juegos de azar y la lotería, así que puedes tentar a la suerte y comprar un billete.

El As de Copas en tu signo representan días de sorpresas, regalos y festejos, rodeado de tus seres queridos, claro sin bajar la guardia por las personas negativas que están a tu alrededor.

Es por eso que también debes tener mucho cuidado de las traiciones, por eso es importante siempre ser muy cauteloso.

Recuerda que tus signos compatibles son Acuario, Aries y Géminis.

También te puede interesar:

Cómo son los signos del zodiaco solteros y en pareja

Cómo terminar una relación amorosa usando su signo del zodiaco

Descubre a qué signo del zodiaco pertenecen las personas menos amables

Qué signos del zodiaco serán los más afectados por el eclipse solar de octubre