¿Qué representa la Luna nueva en cada signo? 

Cada que hay una Luna nueva influye en algunos aspectos de las personas, ya que marca el inicio de nuevos comienzos, dependiendo el tránsito en cada signo del zodiaco, por eso en este artículo te vamos a explicar qué representa este fenómeno astronómico dependiendo del horóscopo.

Y es que tras la Luna llena, la Luna nueva llega para ayudarnos a limpiar la energía y tener un comienzo lleno de cosas positivas, a reconectar con nosotros mismos y con nuestros deseos.

La Luna nueva en cada signo

Ahora veamos, qué representa la Luna nueva en cada uno de los signos del zodiaco.

Aries

Una luna gobernada por Marte provocará que todos quieran llegar a la cima y por ende ganar. Las personas nacidas bajo el signo de Aries, sentirán la necesidad de seguir sus pasiones y alcanzar sus sueños.

El límite que tendrán será el cielo, así que tomarán un nuevo impulso para lograr todo lo que se propongan, ya que tendrán la energía para hacerlo.

Tauro

En este caso, una luna gobernada por Venus hará que nos replanteemos el valor y el potencial que tenemos para lograr una transformación en nuestras vidas. Hay más tranquilidad y solemos ser más detallistas así como apasionados.

Además, representa que tengamos la necesidad de querer proteger a nuestras familias. También es buen momento para enamorarse y encontrar a aquella persona que nos pueda dar estabilidad y armonía, algo que siempre estaremos agradeciendo.

Géminis

Surgen nuevas posibilidades en todos los aspectos, por lo que se nos abre un mundo de oportunidades, pero es momento de salir de nuestras zona de confort, no hay que temer a los cambios, por el contrario hay que darles la bienvenida.

También es tiempo de socializar, abrir nuevos horizontes y no temerle a cualquier reto que se nos presente.

La Luna nueva en Géminis es para los valientes y curiosos, por eso te decimos que no temas a los nuevos retos, podrás superarlos, solamente así aprenderás nuevas cosas.

Cáncer

Es momento de lograr un equilibrio emocional y no temer a expresar lo que sentimos y menos a plantear nuestras dudas, ya que el tránsito es pesado e incómodo, más si no hemos sido honestos con nosotros mismos.



La Luna nueva en Cáncer nos ayuda a descubrir lo guerreros que somos y que no nos habíamos dado cuenta.

Leo

La Luna nueva en Leo ayuda a conectarnos más con nuestro ego y ver esa luz halagadora que nos ayudará a impulsar nuestros sueños y objetivos.

No dejes que tu brillo se apagué, ya que es buen momento de trabajar por los sueños y dejar a un lado la timidez que no ha permitido lograrlos.

Virgo

Cuando hay Luna nueva en Virgo, es buen momento para planificar, visualizar y tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas para bien.

Por eso es importante el análisis y la motivación que podamos tener en ese momento. La inspiración nos ayuda a dar pasos positivos y a la vez ser críticos en nuestro beneficio.

Libra

Llegó el momento de crear nuevas alianzas en los negocios para expandir los horizontes y alcanzar los objetivos. Por eso ampliar nuestra vida social es lo ideal en este momento.

Recuerda que el triunfo profesional no llega solo, hay que trabajarlo para después disfrutar de las mieles del éxito.

También es un muy buen momento en el terreno amoroso, así que déjate querer.

Escorpio

Es hora de la liberación, nada de ataduras con el pasado que no nos deja avanzar, no te aferres a ese equipaje que tanto te pesa y que te agobia.



Así que la Luna nueva en Escorpio nos ayuda a vislumbrar un nuevo camino lleno de energía positiva y salir de la cotidianidad.

Pero lo primero es reconciliarnos con nosotros mismos, para poder avanzar en lo que queremos y vivir tranquilos.

Sagitario

Refrescante y envolvente, así es la Luna nueva en Sagitario, signo al que le encanta la aventura y la libertad. Es momento de llenarse de energía positiva y concentrarnos en nuestros objetivos.

Es momento de reflexión para poder crecer. Recordemos que Sagitario es un signo de fuego, por lo que desprende mucha energía y hay que saber aprovecharla.

Capricornio

Es momento de cosechar los frutos de nuestro trabajo, que nos ha costado sudor y lágrimas, pero la recompensa es más que satisfactoria.

Llegan también los reconocimientos por el largo camino andado y los obstáculos superados. También es momento de saborear las victorias y darse cuenta de las lecciones aprendidas.

