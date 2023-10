Marco Fabián mete sus manos en el fuego al hablar de Alexis Vega y las indisciplinas en Chivas

A pesar de al goleada de las Chivas de Guadalajara en el último Clásico Tapatío, aún hay incertidumbre sobre el caso de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez. Varias personalidades del fútbol mexicano creen que los futbolistas indisciplinados deben salir del Rebaño Sagrado, pero Marco Fabián le tendió la mano a sus colegas.

Marco Fabián es uno de los grandes referentes del fútbol mexicano. Pese a que sus mejores tiempos pasaron, el azteca cuenta con una gran experiencia en sus botines y se atrevió a hablar sobre el tema del momento: las indisciplinas en las Chivas de Guadalajara.

“Son decisiones de la directiva, son jugadores muy valiosos para la institución, tienen que saber manejar muy bien las cosas. En la cabeza tienen que darle vuelta a la situación, cambiar el chip y demostrar en la cancha, en lo deportivo es donde tienen que hablar. Alexis es un fuera de serie, tiene que demostrar… En lo personal me pasó, después de un error venía una motivación”, dijo Marco Fabián en una entrevista con Fox Sports.

Marco Fabián sueña con regresar a las Chivas de Guadalajara

El “Anfibio” está viviendo una nueva experiencia en el fútbol de Europa luego de no conseguir club en la Liga MX. Marco Fabián fue adquirido por la Unión Esportiva Santa Coloma, uno de los equipos más competitivos de la liga de Andorra. A pesar de esta nueva aventura en el Viejo Continente, el azteca querría retirarse con la camiseta del Rebaño Sagrado.

“He tenido pláticas años anteriores, a mitad de año, ahora, tengo una magnífica relación con todos los miembros de la institución, con el mismo Amaury, lo quiero mucho, nos llevamos muy bien. Son decisiones y situaciones que no dependen de mí, siempre lo voy a decir, no voy a quitar el dedo del renglón, sueño, no voy a dejarlo por fuera, sueño con retirarme vistiendo la playera rojiblanca”, concluyó.

Las Chivas de Guadalajara es el equipo en el que más partidos disputó Marco Fabián. El mexicano jugó 234 partidos con la camiseta del Rebaño Sagrado, club en el que acumula 58 goles y 36 asistencias.

