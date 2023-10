Nury Martínez a un año de su renuncia: ‘Me dictaron una sentencia de muerte’

Primera de dos partes

Este 12 de octubre se cumple un año de que Nury Martinez, quien fuera la mujer más poderosa en la política de la Ciudad de Los Ángeles, renunciara al cargo de presidenta del Concejo Municipal tras el escándalo político que provocó la filtración al público de un audio grabado en el que se le escucha haciendo comentarios ofensivos.

“Me equivoqué. No debí haber dicho lo que dije, estoy muy arrepentida y he pedido perdón, pero no me lo concedieron y me aplicaron la cultura de la cancelación, que ha sido como una sentencia de muerte”, dice Nury Martínez, en una amplia y emotiva entrevista con La Opinión.

Nury es hija de inmigrantes mexicanos. Nació y creció en el Valle de San Fernando. Fue presidenta de la organización Pacoima Beautiful; concejal y alcaldesa de la ciudad de San Fernando.

De 2009 a 2013 fue miembro de la Junta Escolar de Los Ángeles. En 2013 fue electa concejal por el distrito 6 que abarca parte del Valle de San Fernando; y en enero de 2020, nombrada presidenta del Concejo de Los Ángeles, puesto que ocupó hasta el 12 de octubre de 2022 cuando se vio forzada a renunciar.

Nury incluso estuvo a punto de ser alcaldesa interina de Los Ángeles cuando Eric Garcetti fue nombrado embajador de Estados Unidos en la India. Pero los problemas que dilataron la nominación de Garcetti, le impidieron ocupar la alcaldía.

Luego se le mencionó como una fuerte aspirante a competir para alcalde en las elecciones de 2022, pero en septiembre de 2021, un mes antes de ser grabada, hizo público que no buscaría la alcaldía.

En el verano de 2022, le dio su respaldo a Karen Bass para que fuera la primera mujer alcaldesa de Los Ángeles.

A continuación, reproducimos la entrevista exclusiva:

¿Cómo se siente un año después del escándalo por el audio?

“Nunca voy a poder sobrepasar esta etapa. Es algo de lo que estoy arrepentida por haber insultado y ofendido a las personas con las palabras que usé”.

Nury recuerda que llegó a esa junta a las instalaciones de la Federación de Sindicatos del condado de Los Ángeles en octubre de 2021, frustrada, llena de estrés y enojada con varias personas.

En esa junta estaba el entonces presidente de la Federación de Sindicatos del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera, el ahora exconcejal Gil Cedillo y el concejal Kevin de León.

“Me sentí cómoda con ganas de desahogarme sobre las cosas que estaban sucediendo en el Concilio y el nivel de ataques en contra mía. Fui líder del Concilio bajo un tiempo muy estresante con una gran cantidad de manifestaciones en frente de mi casa, amenazas para mi familia y para mí por parte de diferentes grupos y causas. Todo esto me ocasionó mucha frustración”.

Subraya que nunca debió repetir historias que le contaron en confianza amigos afroamericanos.

“Nunca debí haberme expresado así de este niño, al que llegué a tratar, con quien mi hija llegó a jugar y a quien llegamos a cuidar en varios eventos.

“Yo era la mamá que llevaba la comidita y los juguitos cuando íbamos a los eventos. El señor Bonin y yo nos coordinábamos para entretener a los niños y que nos dejaran trabajar”.

“Voy a vivir con ese error que cometí para el resto de mi vida, ojalá que Jacob un día me pueda perdonar”.

¿Cuáles fueron esas historias?

“Cuando estábamos en el desfile de Martin Luther King a donde estuve con otras mamás afroamericanas, el niño estaba muy inquieto. Ellas se comenzaron a expresar y yo también.

“Fue una conversación inocente. No para perjudicar a nadie. Yo crecí escuchando la palabra changuito para describir a un niño que es inquieto o es travieso, no se pronunciaba con un tono racial ofensivo”

Es decir que cree que se sacó fuera de contexto el uso de la palabra changuito

“La mayoría de las personas no escuchó todo el audio que duró una hora 20 minutos, solamente lo que se filtró en la prensa. Sí fueron mis palabras, pero nunca sacaron todo el contexto. Mucho de lo que sucedió fue a propósito. Ya había un movimiento para destituirme de la presidencia del Concejo.

¿Qué no les gustaba?

“Mi estilo de liderazgo. Soy una persona muy clara, muy directa. La mayoría son hombres en el Concilio. Durante el Covid no hubo mucho tiempo para establecer relaciones como presidenta con mis colegas.

“Yo iba todos los días a trabajar porque era mi deber, pero la mayoría estaba en casa. Dejamos de vernos por casi un año. Ese tipo de contacto, relaciones y no poder debatir de frente un problema o una póliza, se removió.

“Fue muy difícil tratar de funcionar como Ciudad con estas pólizas muy complicadas y tratar de proteger a la gente de que no se muriera de este virus. Así que no nos dio ese tiempo de convivir. Y me vi aislada como líder”.

¿Quiénes son las personas que buscaban quitarle la presidencia del Concejo?

“Es una posición muy poderosa que todos quieren; y yo estaba tratando de estar bien con todos”.

¿No es muy estricta?

“No lo soy, pero yo no estaba ahí para jugar sino para hacer mi trabajo. Teníamos que debatir y votar las pólizas en frente de todo mundo porque para eso fuimos elegidos. Ese era mi estilo.

“Quieren que todo sea transparente, pues vamos a debatir y saber cómo van a votar. Y al principio, eso querían, pero me di cuenta que eso no era así realmente. Me sentía como la mamá o la housekeeper (ama de llaves) que solo tenía que poner orden y hacer todo perfecto para que nadie saliera perjudicado.

“Es muy difícil ser ese tipo de líder, se supone que cada uno toma el mandamiento de votar como te dicte tu conciencia. Entonces, sentía que mis colegas no apreciaban eso. Lo que querían, era no tener la controversia. Yo no soy de esas personas. Nunca me he retirado de un voto controversial, lo defiendo y doy la cara por mis posiciones. No todo mundo es así.

¿Crees que tus compañeros estaban contentos de que tú hubieras sido la presidenta del Concejo?

“Sé las puse difícil porque el 2020 era también el Año de la Mujer. Tuvieron que votar por la primera mujer latina, presidenta del Concejo de Los Ángeles porque nadie de los hombres quería verse mal.

“Ahora cuando pienso en todo mi trabajo y esfuerzo para llegar a ese liderazgo, descubro que nadie me dio nada. Todo me lo gané porque trabajé muy duro. No nada más para mi distrito sino para la Ciudad. Y para mí que hubo resentimientos porque yo estaba ayudando a millones de personas especialmente durante covid.

“Otorgamos millones de dólares a comunidades cuando vino el dinero federal. Puse el Fondo de Alivio de Emergencia para la Renta y mucha gente pudo quedarse en su casa durante la pandemia. Dimos $375 millones de dólares para pagar la luz, gas, teléfono. Renté lavanderías para que la gente pudiera lavar su ropa.

“Abrimos centros de cuidado infantil en la ciudad para los enfermeros o janitors que no tenían otra opción para llegar a trabajar. Todavía hay dinero para seguir otorgando cajas y cajas de comida. Todos esos apoyos fueron iniciativas que propuse”.

Nury considera que todo eso generó mucha envidia entre sus compañeros. “A lo mejor, porque ellos no propusieron o no se les ocurrieron esas medidas. No tengo la culpa de eso, yo veía el sufrimiento de la comunidad. Yo introducía iniciativas para ayudar a la gente”.

La expresidenta del Concejo de Los Ángeles atribuye muchas de las críticas en su contra al hecho de ser mujer.

“A un hombre que es fuerte y directo no se le critica de la misma forma que a una mujer”.

La reunión en la Federación

¿Cuál fue el propósito de la reunión del 2021 con Ron, Cedillo y Kevin?

“Yo la propuse en la oficina de Ron Herrera con Gil (Cedillo) y Kevin (De León), cuando comencé a ver cómo estaban votando por las nuevas líneas de los mapas de los distritos.

“Particularmente esa junta era para que viéramos cómo iba a salir perjudicada la comunidad latina en el distrito 1 de Gil Cedillo. Es un distrito latino; y claro que yo quería protegerlo y que se mantuviera latino.

“Esa fue la razón por la que nos reunimos. Ahora salen con esa gran mentira de que estábamos conspirando para quitarle el poder a la comunidad afroamericana o destituir a un afroamericano de su asiento. Eso es completamente mentira. Enséñenme dónde está la evidencia de que eso hicimos”.

Y Nury da datos:

“Somos 50% latinos en la Ciudad de Los Ángeles, pero al mismo tiempo casi invisibles. Somos grandes en números, pero no en poder. No estamos unidos en la comunidad. Hasta a algunos latinos se les hizo muy fácil pedir que me quitaran del poder.

‘No soy racista’

Nury dice que incluso después de esa junta en la que fueron grabados de manera ilícita, salieron y respaldaron al concejal Curren Price para que se reeligiera aun cuando estaba compitiendo en contra de una latina por el distrito 9 del sur centro de Los Ángeles; y después ella respaldó a Karen Bass para que fuera alcaldesa.

“Hice mucho para promover afroamericanas en la Ciudad y hacerlas directoras de diferentes departamentos. Yo propuse que se nombrara a Heather Hutt como concejal cuando suspendí a Mark Ridley-Thomas. Ella es afroamericana. Entonces dónde está el racismo en contra de la comunidad afroamericana si mi récord es completamente lo contrario”.

La acusan de ser racista por haber dicho que los oaxaqueños son feos

“Me siento tan agobiada, como una mala mexicana por haber dicho eso. Oaxaca es un estado que me encantaría conocer. Uno de mis sueños es ir a Oaxaca con mi esposo. Fue una idiotez, una mensada. No quise lastimar a la comunidad oaxaqueña. Tengo amigos oaxaqueños que me han dicho que me perdonan y que saben que no quise lastimarlos. He pedido muchas veces perdón, pero no soy digna de ser perdonada’.

¿Por qué no quieren perdonar?

“Porque me querían fuera de la jugada, y yo era una inconveniencia para mucha gente”.

El audio

¿En qué momento se entera de que había salido ese audio?

“Era un sábado y yo estaba en mi casa tomando un café con mi esposo. Una muchacha que trabajaba para mí, me llama y me dice que hay un audio en una página web. Yo no me acordaba de nada. Duré casi todo el día pensando, cuál fue esa junta y dónde fue.

“Esas personas duraron un año en revelarlo. Para mí que no es coincidencia que lo hagan público casi un mes antes de la elección de noviembre de 2022”.

¿Qué cree que había detrás de la intención de hacer público ese audio?

“No tengo pruebas, pero llevo muchos años en la política y no hay coincidencias. Todo estaba planeado. ¡Qué casualidad que a un mes de la elección sacan el audio!”.

¿Cuál fue su reacción al darse cuenta del impacto del audio?

“Estaba en shock. No entendía quién me pudo haber grabado, quién tuvo esa malicia, no comprendía el porqué. Las primeras 24 horas no dormí, pensando a quién le hablo, con quien me disculpo”.

Pero también – dice – que quien vino de inmediato a su mente fue su hija que estaba en la casa con su mamá.

“Lo primero que hice fue pedirle a mi mamá que se quedara con la niña”.

Las manifestaciones

Un día después de que se enteró del audio, el domingo 9 de octubre, relata que los manifestantes empezaron a descender a su casa, pidiendo su renuncia.

“Me amenazaban de muerte. Me decían que sabía dónde iba mi hija a la escuela, molestaban a mis vecinos”.

Pero las manifestaciones no eran nuevas fuera de su casa en Sun Valley en el Valle de San Fernando. Desde un año anterior comenzaron a llegar a su hogar.

“Querían que cancelara la renta, algo que no podía hacer. Decían que tenía que poner una orden judicial. Yo traté de averiguar cómo se podía. Entendía que la gente no estaba trabajando, y podrían perder sus casas. Lo que hice fue que en cuanto comenzó a llegar el dinero federal, puse el Emergency Rental Relief Fund y como pudimos conseguimos dar dinero para que la gente pudiera pagar la renta”.

También recibió críticas por cancelar las juntas del Concilio.

“Las cancelé por dos semanas porque técnicamente no sabíamos cómo manejar las juntas del Concilio vía remota. El equipo tecnológico tenía 20 años. Todavía no se hablaba del Zoom. Tuvimos que contratar ese tipo de programas, para que la gente pudiera votar desde su casa”.

También le cayeron a su casa manifestaciones de activistas que protegen a las personas sin hogar.

“A la casa de Eric Garcetti también iban, pero él vivía en una mansión protegida. A mí me protestaban porque yo quería limpiar las banquetas cerca de las escuelas y centros infantiles. Somos comunidades pobres, pero queríamos que las mamás pudieran llevar a sus niños a la escuela, pero las banquetas estaban ocupadas por las personas sin hogar”.

Dice que incluso llegaron a vandalizar su casa. “Me echaron ácido en mi carro, a unos pies de la ventana de mi hija. Me pusieron graffiti”.

También llegaron a manifestarse, los grupos antivacuna de Covid-19.

Mañana la segunda parte: ¿Tuvo algo que ver la suspensión en el Concejo de Mark Ridley-Thomas en la caída de Nury Martínez? En octubre de 2021, el entonces concejal Ridley-Thomas fue destituido del Concejo, ese mismo mes y año, Nury Martínez, el entonces presidente de la Federación de la Federación del Trabajo, Ron Calderón; el exconcejal Gil Cedillo y el concejal Kevin de León fueron grabados de manera ilícita, el audio de la conversación fue filtrado al público en octubre de 2022.