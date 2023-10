Robert F. Kennedy Jr. es visto por los republicanos como un demócrata disfrazado de independiente

Las primeras criticas ante el anuncio de que Robert Francis Kennedy Jr. se postulará como candidato independiente en las elecciones presidenciales del próximo año surgieron del interior del partido republicano, donde advierten que no se ha logrado desprender del ADN demócrata.

Mediante un comunicado, Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, mencionó que Kennedy Jr. es “demócrata disfrazado de independiente” y un “típico liberal elitista”.

Por su parte, Steven Cheung, portavoz de campaña del expresidente Donald Trump, describió al candidato presidencial independiente como un oportunista que sólo desea aprovecharse del apellido de su familia.

“Los votantes no deben dejarse engañar por nadie que pretenda tener valores conservadores… Una candidatura de RFK no es más que un proyecto de vanidad para un Kennedy liberal para sacar provecho del nombre de su familia“, expresó a través de otro comunicado.

La postulación del político anti-vacunas incomoda a los conservadores. (Spencer Platt / Getty Images) Crédito: Spencer Platt | Getty Images

Cabe señalar que Robert Francis Kennedy es hijo del exsecretario demócrata de Justicia y candidato a las presidenciales, Robert Kennedy, quien fue asesinado en 1968, cinco años después de su hermano, John Fitzgerald Kennedy, el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos.

Sobre el anuncio donde el político anti-vacunas declinó como demócrata, varios familiares de Kennedy criticaron su decisión por considerarla “peligrosa”.

“Bobby puede compartir el mismo nombre que nuestro padre, pero no comparte los mismos valores, visión u opiniones”, señalaron en una misiva de autoría colectiva.

Sin embargo, la opinión de sus detractores parece no importarle a Kennedy Jr. y consciente de que ningún candidato independiente ha ganado jamás una elección presidencial moderna, en su primer discurso fuera de las filas demócratas sostuvo que buscará unir a los estadounidenses.

“Al renunciar a mi apego a tomar partido durante los últimos seis meses, he podido escuchar con nuevos oídos a personas con las que no estoy de acuerdo y ver soluciones que de otro modo habrían sido invisibles. Creo que la gente está cansada de la virulencia y no voy a involucrarme en eso”, enfatizó.

Algunas encuestas realizadas previo a la candidatura independiente de Kennedy Jr. señalaban que la aparición de un tercer aspirante en la boleta electoral perjudicaría más a los demócratas que a los republicanos.

Sigue leyendo: