Suegro de Daniel Ricciardo lanza fuertes declaraciones en contra de Sergio “Checo” Pérez

El mal momento que está pasando Sergio “Checo” Pérez le ha servido a sus detractores para fustigar al mexicano. El más reciente fue Gerhard Berger, ex piloto de la Fórmula 1, quien se atrevió a darle un consejo al piloto de la escudería Red Bull.

“Muchos discuten cuánto tiempo pasará para que Red Bull se separe de “Checo”, pero yo digo que tiene que dejar Red Bull”, sentenció Berger durante una entrevista en Servus TV luego del Gran Premio de Qatar donde el mexicano finalizó en la décima posición.

El ex piloto de la F1 que llegó a ganar 10 Grandes Premios durante su carrera, utilizó su experiencia para comparar la situación que está atravesando “Checo” Pérez en la actualidad dentro de Red Bull donde se encuentra a la sombra de Max Verstappen, quien recientemente se coronó tricampeón mundial.

Sergio “Checo” Pérez viene de un fin de semana de malos resultados en el Gran Premio de Qatar. (Clive Rose/Getty Images)

“Eso mismo me pasó a mí y no tuve otra opción. “Checo” Pérez necesita cambiar a un equipo en donde pueda volver a crecer y donde tenga un compañero al que pueda vencer y así pueda tener más fuerza. Eso no lo podrá hacer al lado de Verstappen. Sólo se debilitará y seguirá cayendo en errores”, analizó Berger.

Y esos errores de los que habla Gerhard Berger, el piloto mexicano los cometió uno tras otro durante el pasado fin de semana en el Gran Premio de Qatar en donde fue constantemente castigado por exceder los límites de velocidad de la pista y terminó con un décimo puesto en la carrera del domingo.

Sin embargo, las palabras de Berger tiene una misión completamente distinta a la de “aconsejar” a Sergio “Checo” Pérez. Y es que el ex piloto de la Fórmula 1 es nada más y nada menos que el padre de la actual novia de Daniel Ricciardo, el piloto de reserva de Red Bull y que intentará volver luego de una lesión la próxima temporada a pelear por un puesto con el mexicano.

Sergio “Checo” Pérez y Daniel Ricciardo durante una carrera de la pasada temporada de la Fórmula 1. (Lars Baron/Getty Images)

Daniel Ricciardo, luego de haber estado la pasada temporada con McLaren, regresó a Red Bull de cara al 2023 como uno de los pilotos de reserva del equipo liderado por Max Verstappen, por lo que sólo puede aspirar al segundo lugar que ocupa actualmente Sergio “Checo” Pérez.

Si bien el mexicano marcha en el segundo puesto de la clasificación entre los pilotos por detrás del flamante campeón Verstappen, también es cierto que se encuentra bajo lupa dentro de su propio equipo desde el que ya le bajaron la línea de que debe mantener como sea esa posición.

Ricciardo, de 34 años, ya estuvo en una etapa con la escudería Red Bull entre 2014 y 2018, en la que logró sus ocho victorias en Grandes Premios de la Fórmula 1. En total, se ha subido al podio en 32 oportunidades y ha sumado 1.311 puntos a lo largo de su carrera.

