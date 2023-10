La reconstrucción de senos cambia la vida a las mujeres después de la mastectomía

Sabías que una organización no lucrativa en el condado de Orange lleva a cabo reconstrucción de mamas a mujeres de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio, que han sobrevivido al cáncer de seno y pasado por una mastectomía.

“Desde 1999 estamos haciendo cirugías de reconstrucción de senos para pacientes que no tienen aseguranza o que no les cubre el procedimiento”, dijo Adriana Murillo, directora de Mission Plasticos, una organización no lucrativa con sede en el condado de Orange.

La misión de esta organización fundada por el cirujano plástico, el doctor Larry Nichter es proveer cuidado de reconstrucción quirúrgica gratis a las comunidades en desventaja de todo el mundo.

Al reconocer la necesidad de cuidado en Estados Unidos, hace siete años, lanzaron en el sur de California el programa piloto Remodelando Vidas California, que ha ayudado a más de 1,000 pacientes locales en necesidad.

En el 2022 ampliaron el programa a nivel nacional.

CIrujanos plásticos de todo el país participan en la reconstrucción de mamas.(Cortesía)

Así Remodelando Vidas: Círculo Completo se convirtió en el primer programa nacional que proporciona cirugías de reconstrucción de senos sin costo alguno para mujeres sin seguro de salud o con una cobertura limitada, que han pasado por una mastectomía, una cirugía para remover el tejido mamario con el fin de tratar o prevenir el cáncer de seno.

La directora Murillo precisó que el servicio de reconstrucción consiste en colocar un expansor, el implante y terminan con un tatuaje médico para crear la aureola o el pezón y que parezca real.

“En cada caso el procedimiento es diferente porque algunas mujeres ya traen el expansor, pero no les han puesto el implante”.

Dio a conocer que han ayudado a cientos de mujeres a reconstruir sus senos.

“Empezamos a nivel estatal, pero el año pasado, nuestro programa se amplió para ser nacional, y este mes estuvimos en Texas”.

Dijo que la mayoría de las mujeres beneficiadas han sido indocumentadas, tienen MediCal o no pueden pagar sus copagos.

“No hay un tiempo promedio para hacer todo el proceso ya que depende de cada caso, pero lo que sí puedo decir es que la reconstrucción representa un cambio total interno para las mujeres que se someten a este procedimiento”.

Comenta que después de sentirse incompletas, las mujeres con acceso a la reconstrucción de sus senos, observan un cambio en su autoestima.

Las mujeres de bajos ingresos ya tienen una opción de reconstrucción de sus senos con Mission Plásticos. (Cortesía)

Al extenderse el año pasado, a nivel nacional el programa Círculo Completo: Remodelando Vidas (Reshaping Lives: Full Circle) el equipo aumentó a 100 cirujanos plásticos certificados de 11 estados del país, expertos en su campo, quienes de manera voluntaria trabajan para asegurar que cada mujer tenga acceso a un cuidado completo, incluyendo la reconstrucción del seno, incluyendo el tatuaje del seno y la aureola.

El sábado 14 de octubre, Mission Plásticos tuvo un Día de Reconstrucción de Pezones en Newport Beach en el condado de Orange.

Murillo dijo que mientras los cirujanos realizan las cirugías para colocar los implantes, artistas del tatuaje llevan a cabo la restauración del complejo del pezón y la aureola.

Mission Plásticos espera llegar, reclutar y ayudar a tantas mujeres necesitadas como sea posible durante este mes de octubre que es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

Su objetivo – explicaron en un comunciado – no es sólo abordar una disparidad sino transformar vidas.

“Ayúdennos a difundir nuestra misión, porque cada mujer merece un viaje completo de atención, independientemente de su situación económica”.

Las mujeres latinas que hayan pasado por una mastectomía y requieran de la reconstrucción de sus senos pueden llamar al 1-888-616-4202 y pedir la extensión #3 para hablar con Adriana Murillo. También le puede escribir a adiana@missionplasticos.org.

La página web de la campaña es: https://reshapinglivesfullcircle.org

La doctora Karen Leong de Newport Beach, California, una de las cirujanas que participa de manera voluntaria en el programa, dijo que si tiene una amiga o un ser querido que ha sobrevivido al cáncer de mama pero no ha sido reconstruido porque no tiene seguro o no puede pagar las cirugías, cuéntele sobre Reshaping Lives.

“Ser consciente es importante, pero hacer algo es aún mejor”.

A pesar de que el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres en todo el mundo, persiste una disparidad de salud alarmante entre las mujeres que viven en la pobreza y se han sometido a mastectomías.

Estadísticas recientes revelan que un asombroso 60% de las mujeres estadounidenses con cáncer de mama que viven por debajo del umbral de pobreza no están aseguradas adecuadamente y pueden no tener acceso a la cirugía de reconstrucción mamaria a pesar de que se considera parte del cuidado estándar en la recuperación de este tipo de cáncer.

Elsa Garduño Quevedo con el doctor Ariel Ourian. (Cortesía)

Un cambio de vida

A Elsa Garduño Quevedo, una madre de dos hijos, que reside en la ciudad de Hemet, en el condado de Riverside le diagnosticaron cáncer de seno en enero de 2017.

“Cuando uno escucha la palabra cáncer de seno, se llena de miedo. Uno piensa que es una sentencia de muerte. Es algo muy difícil y traumático”, dice Elsa quien fue operada en marzo de 2017.

Recuerda que se quedó sin cabello, su sistema inmunológico se volvió débil y tuvo momentos en los que su estado de ánimo se desplomó y se sintió muy deprimida.

“Te vas para abajo, y luego dices, sí puedo, y tienes que aceptar y agarrarte de algo para combatir el cáncer”.

Elsa fue operada del cáncer mamario, pero eso la llevó a perder su seno izquierdo.

“Sobrevives al cáncer, pero ya no volvemos a ser iguales”.

Hoy en día comparte que ya no piensa en el futuro. “Cada día es un regalo. Trato de ser lo más feliz que pueda porque tengo muchas ganas de vivir”.

Elsa Garduño Quevedo, la vida le cambia tras la reconstrucción de mamas. (Cortesía)

Sin embargo, recuerda que después de que le removieron su seno y se paró ante el espejo y contempló su cuerpo, se enfrentó a una dura realidad.

“Es un derrumbe total. Fue algo muy triste quedarme sin un seno. Te quieres poner una blusa bonita y no hay forma de acomodarla y que te quede bien porque se ve el faltante del seno”, exclama.

Cuatro años más tarde, una excompañera de trabajo le habló de Mission Plasticos, y le dio una tarjeta con la información de contacto.

Elsa, quien se gana la vida trabajando como empacadora en un almacén, no tenía los medios económicos para reconstruir el seno que había perdido durante la cirugía en la que le extirparon el tejido canceroso.

“Lamentablemente en este país. Uno no tiene dinero ni aseguranza, y no todas podemos lograr una reconstrucción con nuestros propios medios”.

Platica que se sentía tan insegura que usaba una chamarrita para disimular el hueco dejado con la extirpación del seno a causa del cáncer.

“La mastectomía te roba tu seguridad y apaga nuestra alegría”, dice.

Por estas razones, cuando a través de Mission Plásticos logró que le reconstruyeran su seno al colocarle un implante, dice que se puso feliz.

“Mi vida cambió, me siento plena y hasta bonita”.

Este 14 de octubre a Elsa le hicieron el tatuaje para delinear su aureola y pezón en el seno implantando, como parte de la fase final de su proceso de reconstrucción de su seno.

“Voy a estar aún mucho mejor. Tener tu seno de nuevo es algo que transforma la forma de pensar. Te sientes en paz”.