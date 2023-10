Ex oficial de policía de Connecticut sospechoso de cometer más de 30 robos en 3 estados

Un ex oficial de policía de Connecticut es sospechoso de ser un ladrón en serie y de haber cometido más de 30 robos en tres estados, incluida la comunidad que había patrullado hasta hace poco.

Una orden judicial a la que tuvo acceso The Associated Press dice que se cree que el ex oficial de policía de Glastonbury, Patrick Hemingway, atacó cajas fuertes y cajas registradoras en restaurantes y negocios en Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.

La orden, citada en múltiples informes de prensa y publicada el jueves, dice que los videos de vigilancia muestran a un sospechoso posiblemente parecido al ex oficial.

Hemingway, de 37 años, fue acusado el mes pasado de delitos informáticos y de hacer una declaración falsa. Un juez en su lectura de cargos dijo que se esperaban más cargos.

En un video de vigilancia, se ve a un hombre alto con una máscara, guantes y una sudadera con capucha sosteniendo una linterna “de manera táctica”. El sospechoso también sostiene “un objeto con cable enrollado en su oreja izquierda” que se asemeja a las radios policiales portátiles utilizadas por el Departamento de Policía de Glastonbury, según la orden.

En algunos de los robos se utilizaron “herramientas para abrir cerraduras”. Hemingway dejó una bolsa que incluía un juego de herramientas para abrir cerraduras cuando renunció el 1 de septiembre al Departamento de Policía de Glastonbury, según la orden.

En el documento también se citan datos de teléfonos móviles e imágenes de un vehículo parecido a uno propiedad de la esposa de Hemingway y visto en múltiples robos.

Mientras continúa la parte de la investigación por robo, Hemmingway está detenido con una fianza de un millón de dólares. Su abogado argumentó ante el tribunal que la fianza era demasiado elevada.

“He visto casos de asesinato en los que la fianza es tan alta”, dijo James E. Sulick.

“Quiero retener cualquier comentario hasta que haya tenido la oportunidad de revisar las cosas con mi cliente. Y todavía no he podido hacer eso”, dijo Sulick el sábado.

Hemingway fue arrestado inicialmente como fugitivo de la justicia el 22 de septiembre en un aeropuerto de Nueva Jersey donde Sulick dijo que estaba estudiando para convertirse en piloto comercial. Fue extraditado a Connecticut.

La orden por el delito informático, firmada cuando Hemingway estaba en Nueva Jersey, surge de acusaciones de que hizo un mal uso de una base de datos policial al menos 80 veces. Realizó 28 consultas sobre su propio vehículo desde el 26 de febrero de 2019, así como 19 consultas sobre el vehículo de su esposa desde el 11 de abril de 2022 hasta el 23 de agosto, además de otras consultas.

“Una posible explicación para que Patrick publicara dicha información con tanta frecuencia habría sido determinar si estaba siendo investigado por la policía”, decía la orden.

El mes pasado, el Departamento de Policía de Glastonbury emitió un comunicado de prensa diciendo que habían sido alertados sobre la posibilidad de que un ex oficial fuera una persona de interés en un robo reciente y se habían puesto en contacto con la unidad de Delitos Mayores de la Policía Estatal de Connecticut porque la investigación involucraba múltiples jurisdicciones.

Sigue leyendo:

– Presuntos ladrones son detenidos tras pedir servicio de viajes compartidos en Condado de Orange.

– Hombre disfrazado de mujer roba tres bancos de Houston en menos de 10 días.