Colombia exige a Israel respetar a Gustavo Petro o exhorta a embajador a irse

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó que su gobierno no apoyará “genocidios”, en referencia a la contraofensiva de Israel en Gaza tras los ataques terroristas de Hamás.

El mandatario colombiano desató críticas del gobierno de Benjamin Netanyahu, que suspendió exportaciones militares a Colombia.

“Por instrucción del Ministro de Relaciones Exteriores Eli Cohen, el Subdirector General para América Latina en la cancillería israelí, Emb. Jonathan Peled, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda, tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel, durante la última semana”, dijo Lior Hiat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Agregó el gobierno de Netanyahu condenaba las declaraciones del presidente Petro, ya que “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamás”.

“En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia“, agregó Hiat en la plataforma X, antes Twitter.

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, y la reacción de Israel, con bombardeos a la Franja de Gaza, Petro convirtió X en una tribuna desde la que critica a diario al Estado israelí acusándolo de “genocidio” y “barbarie”, e incluso comparándolo con los nazis, y a Gaza con el campo de concentración de Auschwitz, pero sin condenar explícitamente el terrorismo del grupo palestino.

Tras la postrua de Hiat, el presidente Petro dijo que habría posibilidad de “suspender relaciones” con Israel.

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, expresó. “Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco”.

El ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia, Álvaro Leyva Durán, dijo que el Embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, debe respetar al presidente Petro.

“A @petrogustavo Presidente de Colombia se le respeta. Autor de la Doctrina de la Paz Total para su país y el mundo busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. Equivocados están”, dijo. “Verguenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego”.

Israel no ha modificado su postrua de suspender las relaciones, que habían sido exitosas política y comercialmente.

La transacción militar permite a Colombia acceder a material militar como aviones, helicópteros, pistolas, piezas y accesorios de armas y equipos de tecnología satelital, entre otros.

Con información de EFE

