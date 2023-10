Es probable que ya no puedas ver contenido para adultos en X y esta la razón

El lanzamiento de X Premium (anteriormente conocido como Twitter Blue) prometía mucho más que una simple insignia de verificación azul a cambio de una suscripción mensual de $7.99 dólares. Entre las ventajas prometidas se encontraban clasificaciones prioritarias, mayor visibilidad para las respuestas de usuarios verificados y un aumento en la participación en publicaciones con interacción de estos usuarios. Sin embargo, este nuevo servicio no ha cumplido con las expectativas de muchos, especialmente de quienes comparten contenido para adultos en la plataforma.

Mistress Rouge, una dominatriz profesional, tenía la esperanza de que X Premium la ayudara a atraer a nuevos clientes y mejorar su presencia en Twitter. Sin embargo, su inversión en la suscripción no la protegió de la creciente represión de X hacia el contenido explícito. Esta represión afecta duramente a las trabajadoras sexuales en la plataforma, quienes tienen pocas alternativas para promocionarse en otros lugares.

“Básicamente no ha hecho nada por mi participación en Twitter. Me siento como una tonta por pagarlo. Me siento engañada por Elon Musk”, expresó Mistress Rogue en una conversación con TechCrunch por mensaje directo.

Cambio en la política

El cambio en la política de contenido de X ha sido particularmente notorio bajo el liderazgo de Elon Musk. La plataforma ha endurecido su postura en relación con la desnudez y el contenido explícito. Las publicaciones marcadas como “material sensible” y la restricción del alcance de las cuentas afectan a las trabajadoras sexuales, incluso sin previo aviso sobre las denuncias.

Hasta la llegada de Musk, Twitter era uno de los pocos sitios de redes sociales que toleraba contenido explícito, convirtiéndose en un espacio próspero para que las trabajadoras sexuales compartieran recursos, se conectaran con comunidades y promocionaran sus servicios. Sin embargo, con el cambio a X, la plataforma se ha vuelto menos tolerante hacia la desnudez, la pornografía y cualquier contenido con connotaciones sexuales.

La política de medios sensibles de X prohíbe la desnudez de adultos y el comportamiento sexual. Esta política se aplica a la desnudez total o parcial, actos sexuales simulados y actos sexuales representados en dibujos o animaciones. Incluso las imágenes sugerentes se consideran medios sensibles según esta política.

Es notable que, mientras X está censurando contenido para adultos, no ha abordado de manera efectiva la desinformación y la retórica violenta que se propagan en la plataforma. La desinformación ha proliferado en X, particularmente en momentos de conflictos globales, como el conflicto en Gaza.

Sigue leyendo:

– X ahora contará con tres niveles de servicio premium: qué se sabe hasta ahora del nuevo cambio

– X está bajo la lupa de las autoridades por su manejo de la desinformación

– Elon Musk anunció una sorpresiva nueva función para X