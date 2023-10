Padre Solalinde logra creación del Consejo Internacional Migrante en Los Ángeles

Después de años de trabajo, el sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, José Alejandro Solalinde Guerra dio a conocer que finalmente lograron consolidar la formación de un Consejo Supremo Internacional Migrante.

“Participan organizaciones, líderes, activistas, personas migrantes que viven aquí en Estados Unidos o en otras partes de América Latina”, dijo el padre Solalinde, quien es también director del albergue Hermanos en el Camino que ofrece asistencia humanitaria y guía a los migrantes de Centro y Sudamérica a su paso por México.

El padre Solalinde visitó Los Ángeles y sostuvo reuniones con diferentes grupos de migrantes en busca de la unidad de muchas organizaciones proinmigrantes.

“El objetivo de este consejo binacional es generar sinergias en favor de temas migratorios. Por ejemplo, en lo más inmediato, lograr una reforma migratoria en Estados Unidos pero también consolidar políticas públicas en México”, dijo en entrevista con La Opinión.

El padre Solalinde se reunió con diferentes grupos de migrantes en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

Precisó que México tiene de las mejores leyes en el mundo a favor de los migrantes; y a diferencia de otros países, reconoce a los migrantes como trabajadores internacionales; y es un estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así que con el Consejo recién integrado, dijo que quieren avanzar y consolidar políticas públicas para apoyar a la gente de todo el mundo a su paso por México.

¿Por qué cree que muchos migrantes, aunque encuentren trabajo en México, no quieren quedarse sino llegar a Estados Unidos?

“No alcanzan a entender que México ya es una potencia, que hay trabajos y que la seguridad social es mucho mejor que en Estados Unidos y Canadá.

“En México, la seguridad social es universal, la educación y la atención médica son gratuitas. Encuentran muchas facilidades, pero lo que pasa que los migrantes ya tienen en su mente el chip de que en Estados Unidos se van a ganar dólares, y tienen la fascinación de la metrópoli mundial”.

El también coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano dijo que los migrantes vienen a Estados Unidos por los dólares no por valores ni en la búsqueda de una vida moral, espiritual y familiar.

Y cuando en su travesía por México, los ve decididos a llegar al norte, les aconseja complementar a Estados Unidos, humanizarlo y tapar esos vacíos que este país está llenado con las drogas y muchas cosas más.

El padre Alejandro Solalinde dice que falta mucho por hacer en México para proteger a los migrantes. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿Qué nos falta por hacer en México para proteger a los migrantes que cruzan el país?

“Falta mucho para proteger a los migrantes. El Instituto Nacional de Migración es un instituto viejo que se hizo desde Carlos Salinas de Gortari (expresidente de México 1988-1994). Se ha manejado mal, está corrompido al grado de criminalizar al migrante y meterlo en una cárcel”.

El padre Solalinde señala que a partir de lo que sucedió el 27 de marzo en Ciudad Juárez, con los 40 migrantes que murieron y 27 que resultaron con quemaduras graves, el Instituto Nacional de Migración ha comenzado a cambiar.

“Quitó los barrotes, pintó bonito, pero falta muchísimo por hacer para reconocer y tratar a los migrantes con los derechos y garantías que merecen”.

¿Cuál es su opinión del presidente Biden en el tema migratorio? Y sus planes para retomar la construcción de un muro en la frontera…

“Hay que decirlo, la clase gobernante en Estados Unidos está en crisis, ha caído en decadencia. Quien gobierna es una gerontocracia, personas muy mayores que no están en la plenitud de sus facultades, y es fácil que sean manipulados por fuerzas y organizaciones.

“Me atrevo a decir que Biden no gobierna sino que quienes mandan son las finanzas de Wall Street, la Asociación del Rifle y grupos tácticos muy poderosos como los cubanos más conservadores que son quienes dicen qué puede y debe hacer; y no menciono a las cortes y a los medios que también influyen mucho”.

El padre Alejandro Solalinde quiere empujar por una reforma migratoria en EE UU. (Araceli Martínez/La Opinión)

El padre Solalinde dijo que el presidente Biden es un hombre muy reducido en sus facultades y posibilidades.

“Él hace lo que puede. Seguramente la idea del muro no fue suya sino que proviene de presiones políticas y electorales. El muro no sirve para nada, pero psicológicamente influye en la gente, le da seguridad como si no supiéramos que abajo del muro, hay muchos túneles por dónde se está pasando todo el tiempo.

La gente ya no cree en una reforma migratoria, ¿qué mensaje les da los migrantes indocumentados que han esperado por décadas arreglar su estatus migratorio?

“Yo diría que llegó el momento de darse cuenta que han estado muchos años aquí y deben preguntarse si sus aspiraciones existenciales y sus motivaciones de vida están en Estados Unidos; o es tiempo en el caso de los mexicanos, que retornen a México.

“Los migrantes valen mucho, son personas muy trabajadoras, con muchos valores. En este momento que México empieza emerger como una gran potencia, esa frustración tienen que mover a los migrantes mexicanos, a pensar si a lo mejor es tiempo de mirar a México, y ver que lo que hacen y tienen aquí, lo pueden hacer allá. Pueden invertir y hacer negocios en México con más calidad de vida y cariño de familia”.