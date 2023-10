¿Está bien que los bebés duerman en un asiento de seguridad para el auto?

Es posible que las noticias sobre el peligro de permitir que los bebés duerman en una posición inclinada, te hagan pensar en las sillas de seguridad para el automóvil. Aquí tienes lo que necesitas saber.

By Rachel Rabkin Peachman

El peligro de permitir que los bebés duerman en una posición inclinada se ha vuelto más evidente en los últimos años. De hecho, en el 2022, una nueva ley, la Ley de Sueño Seguro para Bebés, prohibió las sillas y las camas reclinables para bebés, como el modelo Rock ’n Play de Fisher-Price. Una investigación de Consumer Reports previamente había ya vinculado a productos como ese con docenas de muertes. Esto puede hacer que te preguntes si está bien que los bebés duerman en un asiento de seguridad para el automóvil, ya que estos también posicionan a los bebés en un ángulo inclinado.

La respuesta es sí, puedes dejar que tu bebé duerma durante períodos cortos de tiempo en un asiento para el automóvil, siempre y cuando se use correctamente, indica Emily A. Thomas, PhD, gerente de seguridad automotriz en el Centro de Pruebas de Automóviles de CR, quien también se especializa en Biomecánica de lesiones infantiles y está certificada como un técnico en seguridad de pasajeros infantiles. Esto es lo que necesitas saber.

En primer lugar, las sillas de seguridad para el automóvil son fundamentales para mantener seguros a los niños cuando viajan en un vehículo. El ángulo que tienen los asientos de seguridad que están orientados hacia atrás (los diseñados para bebés) han sido objeto de extensas pruebas, y ese nivel de inclinación es necesario para proteger la cabeza y la columna vertebral del bebé en caso de un accidente. “Mientras que los riesgos de dormir en una posición inclinada son reales y serios, esto se ve superado ampliamente por la protección que ofrece un asiento de seguridad que está bien diseñado e instalado durante un accidente”, dice Thomas.

En segundo lugar, los asientos para el automóvil (incluso aquellos que se pueden remover del vehículo para transferirse a una carriola) solamente deben usarse cuando tú estás con tu bebé y lo estas supervisando, no por un tiempo prolongado o para que el bebe duerma por la noche.

Por último, los asientos para el automóvil están diseñados con un sistema de arnés de cinco puntos, el cual es clave para mantener a tu bebe en una posición adecuada y segura. Los bebés aún no tienen la fuerza en el cuello o en el torso para mantener su cabeza levantada y firme, lo que evita que su cuello se incline. “Los asientos de seguridad para bebés han sido diseñados y probados no solo para proteger a tu bebé en caso de un accidente, sino también para garantizar que, si tu bebé se queda dormido en el asiento, los riesgos de que su cuello caiga hacia delante, con la barbilla sobre el pecho y obstruyan el flujo de aire, sean pocos”. indica Thomas. “Aun así, los asientos de seguridad para el automóvil no son apropiados para que duerman por mucho tiempo y sin supervisión”.

Ben Hoffman, MD, profesor de pediatría en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón y experto internacional en seguridad de pasajeros infantiles, está de acuerdo. “Toda la información que tenemos sobre los asientos de seguridad para el automóvil indica que no existen riesgos asociados con que los bebés duerman en el automóvil durante períodos cortos de tiempo, siempre y cuando el arnés de la silla esté ajustado correctamente y la silla misma ha sido instalada en la posición adecuada”, indica Hoffman.

En seguida encontrarás más información sobre por qué los asientos de seguridad para el automóvil son seguros y cómo usarlos correctamente.

Instala el asiento de seguridad para el auto correctamente

La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños viajen orientados mirando hacia atrás (en un asiento para bebés o en un asiento convertible) por lo menos hasta los 2 años de edad, o hasta que puedan hacerlo respetando las restricciones de altura y peso del asiento de seguridad. Todos los asientos orientados hacia atrás están diseñados para instalarse en un ángulo de 30 a 45 grados, según las especificaciones individuales de cada asiento.

“La mayoría de los fabricantes proporcionan un indicador en la etiqueta o un nivel de burbuja para mostrarte cómo posicionar el asiento de seguridad en el ángulo adecuado”, dice Sarah Haverstick, gerente de defensa en seguridad e instructora técnica en seguridad de pasajeros infantiles de Evenflo, que fabrica productos para bebés como asientos de seguridad y carriolas. “Asegúrate de instalar el producto de acuerdo a las instrucciones del fabricante, que incluyen especificaciones de edad y peso, porque así fue como se realizaron las pruebas del asiento en choques y ese es el ángulo que es seguro para la mayoría de los bebés con un desarrollo típico”.

Solo utiliza un asiento posicionador aprobado

Si deseas utilizar un asiento posicionador en la silla de seguridad para el automóvil (por ejemplo, si tu bebé no es lo suficientemente grande y no cabe de forma segura dentro del asiento), “Usa únicamente lo que está aprobado y ha sido proporcionado por el fabricante de la silla de seguridad”, dice Haverstick. “Si la silla de seguridad viene con una almohadilla para la cabeza y un inserto para la silla, eso significa que el fabricante del asiento para el automóvil ha realizado pruebas de choque de ese producto con esos materiales. Usar un posicionador para el asiento que nunca ha sido probado por el fabricante indica que en realidad no sabemos lo que pueda pasar en caso de un choque”, o si la cabeza del bebé tiene el apoyo adecuado para no interferir con el flujo de aire, indica.

También ten en cuenta que los posicionadores para los asientos infantiles están diseñados para usarse solo para bebés con un peso y una altura determinada. Así que lee cuidadosamente las instrucciones para saber cuándo debes remover estos accesorios del asiento de seguridad de tu bebe.

Abrocha el arnés de seguridad de 5 puntos

Siempre que tu hijo esté dentro de su silla de seguridad, abrocha su cinturón, ajustando el arnés cómodamente. El sistema de restricción de cinco puntos mantiene a los bebés seguros durante un choque. También lo hace durante un viaje libre de pormenores, ya que evita que los bebés se deslicen hacia abajo, se muevan del asiento o se den vuelta hacia los laterales de la silla donde hay tela, todo esto aumenta el riesgo de asfixia.

Vigila a tu bebé con atención

Recuerda que los asientos para el automóvil están diseñados para usarse bajo la supervisión de un adulto, así que incluso cuando tu bebé está posicionado correctamente en uno, revisa que esté bien constantemente. Cuando se realizan viajes largos es especialmente importante, hacer paradas regulares para darle a tu bebé la oportunidad de salir de su silla y moverse, dice Jennifer Stockburger, directora de operaciones y supervisora del programa de pruebas de asientos de seguridad para el automóvil, en el Centro de Pruebas de Automóviles de CR.

Utiliza la silla de seguridad con una carriola aprobada

Varias sillas de seguridad para bebés están diseñadas para usarse con una carriola, en su base tienen un sistema de seguridad que bloquea y fija la silla en su lugar. Esto les permite a los padres transferir a un bebé dormido directamente del vehículo al sistema de viaje de la carriola, sin tener que sacar al bebé de su silla de seguridad o del portabebés. Si planeas hacer esto, asegúrate que la base de la carriola está diseñada específicamente para la silla o el asiento de seguridad que tienes y no dejes a tu bebé sin supervisión, dice Thomas.

Puede ser tentador el querer aflojar las correas del arnés del asiento de seguridad o desabrochar una de las hebillas para darle a tu bebé un poco más de espacio para moverse cuando no está dentro del automóvil. Pero nunca lo hagas, ya que esto aumenta la posibilidad de que el bebe pueda inclinarse en el asiento, lo que puede interferir con el flujo de aire. Además, esto le da más espacio para moverse y enredarse en las correas del arnés. “Los bebés pueden estrangularse con las correas del arnés que están sueltas o parcialmente abrochadas”, dice Thomas.

No uses la silla de seguridad de tu bebé fuera del automóvil o de la carriola

“Una vez que remueves la silla de seguridad de la base del automóvil o de la carriola, y no se usa de la manera para la que fue diseñada originalmente, el peligro de que se presenten problemas respiratorios y otros riesgos aumenta”, dice Hoffman.

Por ejemplo, si trasladas a tu bebé que se quedó dormido en su silla de seguridad desde tu automóvil hasta tu casa, está bien dejar la silla con tu bebe brevemente en el suelo. Pero no la pongas sobre una superficie elevada como un gabinete o sobre una superficie inestable como una cama o un sofá. Incluso un bebé que esté bien asegurado con su arnés puede moverse un poco y hacer que la silla se desequilibre y caiga al suelo o se voltee sobre una superficie suave que no le permita al bebe respirar. Si la silla de bebé no está estable también puede ocasionar que la cabeza del bebé caiga hacia adelante y esto puede obstruir sus vías respiratorias.

“Cuando llegues a su destino final, si el bebé todavía está dormido, lo mejor que puedes hacer es sacarlo completamente de su silla de seguridad y trasladarlo a un espacio más seguro para dormir, como una cuna firme y plana o un moisés”, dice Haverstick.

En otras palabras, las sillas o los asientos infantiles para el coche son seguros para viajar, pero no para dormir por periodos largos de tiempo. Los padres y las personas que cuidan de un bebe deben sentirse seguros y tranquilos al usar un asiento de seguridad para bebés, ya que su uso es esencial en un vehículo, sin embargo, nunca hay que dejar a un bebe desatendido o sin supervisión, y la silla no debe ser su lugar principal para dormir, dice Thomas. Ni un asiento de seguridad para el auto, ni una cama o silla reclinable pueden sustituir a una cuna o a un moisés de forma adecuada.

