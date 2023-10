La mujer latina está más propensa a morir por cáncer del seno

Mary Borjas es una mujer nacida en San Salvador que sobrevivió al cáncer del seno, aunque para ello tuvo que pasar una pesadilla, no tanto por la enfermedad sino por el proceso burocrático del sistema médico en el condado de Los Ángeles.

Borjas, de 40 años, es una de cada 8 mujeres estadounidenses que desarrollo cáncer de mama.

De acuerdo a los últimos datos que se encontraron, la Sociedad Americana Contra el Cáncer esperaba que para el año 2018, 266,000 casos nuevos de cáncer del seno invasivos serían diagnosticados, además de otros 63,000 casos nuevos de cáncer de mama no invasivos.

Mary participó en el Dia de Concientización sobre el Cáncer del Seno en el centro médico Adventist Glendale Health, donde, según el doctor Boris Bagdasarian, experto en Hematología y Oncología, cada año atienden a un promedio de 700 a 1,000 pacientes de cáncer, incluyendo a pacientes con cáncer de mama.

Análisis indica que la mortalidad de las latinas con cáncer de seno es de 17.71 por cada 100,000 mujeres. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En septiembre, Mary cumplió un año de que fue sometida a una exitosa cirugía para extraerle una pequeña parte del pecho.

Afirmó que varias veces le negaron la operación.

Las personas con quienes se dirigía en persona o por teléfono le decían que los doctores no estaban disponibles, que la máquina del fax no servía para procesar su caso, o que debía esperar más tiempo para ser atendida.

“Mi Medical se había vencido y ni siquiera querían darme una cita para realizar el mamograma”, relató.

Tuvo que inventar que tenía un problema ginecológico. Cuando una doctora la recibió, le platicó el periplo de su problema de mama y así fue referida a un oncólogo.

Pero, nuevamente, habría que seguir esperando, y hasta febrero 21 de este año fue operada por el doctor Deni R. Holmes, un cirujano especialista, a quien ella le obsequió la figura de un “Oscar”, como agradecimiento por haberle extraído las células cancerígenas de su cuerpo.

“Me quitaron una parte [del pecho] como del tamaño de una rebanada de pizza”, indicó.

Doctor Denis R. Holmes recibe un “Oscar” por parte de su paciente, Mary Borjas, una sobreviviente de cáncer del seno. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Ella se encontraba en la etapa 2, una fase donde el cáncer se encuentra en una región limitada de la mama, pero que ha crecido grande y requiere tratarse con cirugía de conservación del seno, a veces llamada tumorectomía.

“Yo aprendí que en la vida hay que hacerse un chequeo anual para detectar lo que no ande bien”, expresó. “Si la mujer no toma la iniciativa, cuando el problema ya está muy avanzado va a ser difícil recuperarse”.

Índices de mortalidad

En efecto, según un estudio de Sinaí Urban Health Institute (SUHI), basado en datos del Censo, las mujeres puertorriqueñas que viven en Estados Unidos tienen un índice de mortalidad por cáncer de mama de 19.04 por cada 100,000 habitantes.

Entre tanto, las mujeres de origen mexicano presentan una tasa del 18.8; las cubanas 17.89, y el índice más bajo corresponde a las centro y sudamericanas, con 10.13 decesos por cada 100,000 habitantes.

La doctora Bijou R. Hunt, autora del informe, sostiene que los datos obtenidos permiten a los funcionarios de salud pública desarrollar intervenciones específicas para ayudar a reducir la mortalidad por cáncer de mama entre las poblaciones de mayor riesgo.

En conjunto, el índice de mortalidad de las latinas con cáncer de seno es de 17.71 por cada 100,000 mujeres, mientras que entre las mujeres del país en general es de 22.73.

El problema mayor para las mujeres hispanas diagnosticadas con cáncer del seno, es que tienen 20% más probabilidad de morir que las mujeres blancas.

“En Glendale, desde hace 20 años comenzamos a educar a través de la radio y la televisión a las mujeres armenias, y los índices [de cáncer de mama] se redujeron sustancialmente”, dijo Boris Bagdasarian, quien es un oncólogo de origen armenio-estadounidense. Glendale, una ciudad al norte de Los Ángeles, tiene una población de 200,000 habitantes, de los cuales el 40% (80,000) son armenios.

“La clave está en la educación temprana de la enfermedad”, dijo a La Opinión el oncólogo, también miembro de la Red de Los Ángeles Contra el Cáncer.

Testimonio

Aunque no fue parte del evento en el centro médico Adventist Glendale Health, la peruana Rosario Iparraguirre, de 66 años, narró a La Opinión que, aunque cada año se realizaba una mamografía, en 2016 descubrió que le había salido una protuberancia del tamaño de un frijol pequeño en el pecho.

“Fui a mi cama y me hice un autoexamen”, reveló. “”Hice una cita con el médico, me hicieron una ecografía y salí positiva; de ahí me mandaron a un hospital y en diciembre de ese año fui al hospital oncológico”.

Rosario fue sometida a ocho quimioterapias y 33 radiaciones. No fue sometida a cirugía, pero posteriormente le dio una trombosis a causa de un coagulo de sangre en una pierna.

Tres años más tarde, justo en la parte más crítica de la pandemia de coronavirus le regresó el cáncer de mama.

Esta vez le sacaron todo el pezón porque la biopsia practicada había salido anormal.

“Por la gracia de Dios y el Señor de los Milagros ya no me sometieron a quimioterapia; solo me dieron pastillas que me hacían doler los huesos, aunque luego me empezaron a dar calcio y vitamina D”.

Por su experiencia, Rosario Iparraguirre aconseja a las mujeres latinas que coman sano y eviten las carnes rojas, pero, sobre todo, “que no tengan miedo a un mamograma”.

“Muchas amigas tampoco quieren hacerse la prueba de Papanicolau y terminan con cáncer”, precisó. “Todo pasa por la educación y la cultura, pero, para la salud hay que darse siempre un tiempito”.

No discrimina a nadie

Según la Organización Panamericana de la Salud, las características que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama incluyen la obesidad, consumo de alcohol, antecedentes familiares de cáncer de mama, exposición a radiación, antecedentes reproductivos, hormonales y consumo de tabaco.

“El cáncer de mama no discrimina; puede atacar a cualquiera”, manifestó a La Opinión, Tim Ernst, jefe del Departamento de Bomberos de la ciudad de Glendale, quien acudió al evento de “Think Pink” (Piensa en Rosa), en la entrada principal del HOSPITAL Adventist Glendale Health.

Ernst dijo que, muchas familias han tenido la experiencia de tener a alguien que haya padecido cáncer de mama. En su casa, fue su hermana la que estuvo enferma.

“Hoy venimos a levantar conciencia sobre este problema”, explicó.

Por su parte, Araceli Montiel, de 59 años y originaria de Toluca, Estado de México, recordó que hace 18 años observó a una amiga suya presionar sus pezones y le salía leche.

“Cuando yo lo hice en mi casa, me salió un líquido pegajosos color café”, explica. “Me espanté; fui al doctor y me encontraron un cáncer que apenas empezaba”.

Tras una biopsia, lo único que recibió fueron radiaciones y pastillas para cinco años.

“Ser una sobreviviente del cáncer de mama es importante”, dijo. “Pero es más importante que uno esté pendiente de su cuerpo, porque muchas mujeres no vamos al médico, por vergüenza o miedo, aunque a veces pienso que también los maridos machistas no las dejan ir porque no quieren que otras personas vean a sus mujeres”.

“Think Phink” (Piensa en rosa) es un movimiento que comenzó con el lazo rosa, Charlotte Hayley , que se usa en la actualidad en representación de la lucha contra el cáncer de mama.

Por su parte, Evelyn Lauder, fundadora de The Breast Cancer Research Foundation fue la encargada de hacer famoso el lazo a nivel mundial.

Los centros de detección del cáncer de mama gratis o a bajo costo en el condado de Los ángeles, los puede encontrar haciendo clic en este enlace..

LUGARES:

Antelope Valley Health Center

335-B East. Avenue K-6

Lancaster, CA 93535

(661) 471-4400

Bellflower Health Center

10005 E. Flower St.

Bellflower, CA 90706

(562) 804-8112

Edward R. Roybal Comprehensive Health Center

245 So. Fetterly Ave.

Los Angeles, CA 90022

(323) 980-2731

El Monte Comprehensive Health Center

10953 Ramona Blvd.

El Monte, CA 91731

(626) 579-8463

Glendale Health Center

501 N. Glendale Ave.

Glendale, CA 91206

(818) 500-5785

H. Claude Hudson Comprehensive Health Center

2829 S. Grand Ave.

Los Angeles, CA 90007

(213) 744-3945

Harbor-UCLA Medical Center

1000 W. Carson St.

Torrance, CA 90509

(310) 222-3723

High Desert Regional Health Center

335 East Avenue I

Lancaster, CA 93535

(661) 471-4400

Hubert H. Humphrey Comprehensive Health Center

5850 S. Main St.

Los Angeles, CA 90003

(323) 846-4312

LA General Medical Center

2051 Marengo Street

Los Angeles, CA 90033

(323) 409-1000

Lake Los Angeles Community Clinic

16921 East Avenue O, Space G

Lake Los Angeles, CA 93591

(661) 471-4400

La Puente Health Center

15930 Central Ave.

La Puente, CA 91744

(626) 968-3711

Long Beach Comprehensive Health Center

1333 Chestnut Ave.

Long Beach, CA 90813

(562) 599-2153

Martin Luther King, Jr. Outpatient Center

1670 East 120th Street

Los Angeles, CA 90059

(310) 668-5011

Mid-Valley Comprehensive Health Center

7515 Van Nuys Blvd.

Van Nuys, CA 91405

(818) 947-0230

Olive View-UCLA Medical Center

14445 Olive View Dr.

Sylmar, CA 91342

(747) 210-3184

San Fernando Health Center

1212 Pico St.

San Fernando, CA 91340

(818) 837-6969

South Valley Health Center

38350 40th Street East

Palmdale, CA 93552

(661) 471-4400

Wilmington Health Center

1325 Broad Ave.

Wilmington, CA 90744

(310) 518-8800

Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama. Desde 1990 se utiliza el listón rosa para visibilizar la lucha de las mujeres.