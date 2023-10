Alexis Vega y Cristian Calderon publicaron disculpas en redes, pero no jugarán contra Puebla

Chivas ya anunció que perdonó a los jugadores que estuvieron envueltos en el escándalo de la fiesta en Toluca; sin embargo, a pesar de ello no hicieron el viaje a Puebla para enfrentar a los Camoteros el fin de semana.

Este miércoles el conjunto rojiblanco publicó el perdón para los tres jugadores y poco después, casi al mismo tiempo y con mensajes similares, los tres, Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, revelaron que habían pedido disculpas a sus compañeros e institución por lo acontecido.

“Quiero que sepan que me disculpé con el equipo, con Pauno y la institución. Trabajaré para retomar mi máximo nivel. Seguimos para adelante”, escribió Alexis Vega.

“Ya ofrecí una disculpa a mis compañeros, al entrenador y al club. Mi enfoque está en ganarme la confianza y agradezco la oportunidad”, publicó en su cuenta oficial Cristian ‘Chicote’ Calderón.

Las disculpas de Alexis Vega y el Chicote Calderón en redes sociales… pic.twitter.com/DIJXDxH7uT — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) October 19, 2023

También el joven del Tapatío, quien ha disputado algunos minutos con el primer equipo, se manifestó: “Aprendí la lección y me concentro en el futuro. Ya me disculpé con el Profe, mis compañeros y el club”, escribió Martínez.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que su DT, Veljko Paunovic los considerara para el próximo compromiso del equipo, contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, ya que este jueves se confirmó que no fueron convocados y no realizaron el viaje.

🔴⚪️ GUTI Y CHIQUETE ESTÁN DE REGRESO.



El Guadalajara recuperó a dos lesionados. Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martinez no fueron considerados.



Chivas descansa esta noche en Puebla. pic.twitter.com/aF0q88vNjs — Erick López 🛸 (@_ericklo) October 19, 2023

Se dice que esto no tiene que ver con que el entrenador no los quiera en el plantel, sino con el estado físico, ya que, al estar separados durante tres semanas, no estarían al nivel de sus compañeros.

Antes de volver a disputar un partido con el once titular, Paunovic quiere verlos entrenar durante algunos días para evaluarlos. Cabe recordar que, aunque esta semana recibieron el perdón, entrenaron por separado y será hasta el lunes cuando se integren al trabajo con primer equipo.

Sigue leyendo:

· Alexis Vega, “Chicote” Calderon y Raúl Martínez fueron separados de Chivas por incumplir el reglamento

· Alexis Vega, “Chicote” Calderon y Raúl Martínez vuelven a Chivas

· Esposa de “Chicote” Calderón asegura que el jugador no la engañó