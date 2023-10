Bianca Bustamente, la primera mujer en unirse al programa de desarrollo de pilotos de McLaren

En los últimos años, las escuderías que hacen vida en la Fórmula 1 han ido incluyendo a las mujeres en los distintos cargos de cada organización. En esta oportunidad McLaren anunció que la piloto filipina Bianca Bustamante formará parte del programa de desarrollo de pilotos de la escudería británica.

Esto la convierte en la primera mujer en entrar en el programa para crear pilotos de McLaren. La filipina, de 18 años de edad, ha estado inmersa en el mundo del automovilismo desde los cinco años de edad y cuenta en su palmarés con varios campeonatos de Karts a lo largo del continente Asiático.

Con este programa de desarrollo de Mclaren, Bustamente continuará su conformación para la segunda temporada de la serial femenino de Fórmula 1.

“Firmar por McLaren está por encima de todo lo que hubiera soñado cuando corría en karts en Filipinas. Aún me cuesta ver mi nombre al lado de McLaren, sin ponerme sentimental, por el legado y la historia que tiene esta escudería y que me deja sin palabras”, comentó la joven piloto.

Bustamente también habló sobre que está muy agradecida por la oportunidad que le ha dado la escudería británica y que se siente que con ellos puede dar el siguiente paso en su carrera profesional.

“Este es un momento tan irreal en mi carrera, firmar con McLaren y ART Grand Prix va mucho más allá de cualquier cosa que jamás hubiera imaginado cuando crecí compitiendo en karts en Filipinas”, dijo la piloto, quien fue reseñada en la página web oficial de la escudería.

“Todavía me cuesta ver mi nombre al lado de McLaren. Me emociono, ya que la historia y el patrimonio vinculados a este equipo me dejan realmente sin palabras”, insistió.

Palmarés de Bianca Bustamante detrás del volante

Desde que comenzó a competir en carreras, Bianca Bustamante ha participado apasionadamente en la W Series, la Fórmula 4 de Italia, la Fórmula 4 de Emiratos Árabes Unidos, en la F1 Academy, un campeonato solo para mujeres que ha sido inaugurado este año.

McLaren esta temporada de la Fórmula 1 ha tenido un buen desempeño comparado con el de la temporada pasada y en estos momentos se encuentran en la quinta posición en el campeonato de constructores con 219 puntos y solo está a 11 puntos de Aston Martin que se ubica cuarto.

La escudería británica tiene muchas esperanzas en lo que pueda conseguir la piloto filipina bajo su desarrollo y es muy probable que este mismo año o el que viene haga algunas pruebas sobre el monoplaza que compite en la Fórmula 1.

La próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1 será el Gran Premio de los Estados Unidos el domingo 22 de octubre y muy posiblemente que Bianca Bustamante diga presente.

Pilotos de la Academia de McLaren

-Ugo Ugochukwu (Estados Unidos)

-Patricio O’Ward (México)

-Ryo Hirakawa (Japón)

-Gabriel Bortoleto (Brasil)

-Brando Badoer (Italia)

-Bianca Bustamante (Filipinas)

La intención de este tipo de programas es ayudar y darle herramientas a los pilotos y catapultarlos a los diferentes seriales que tienen presencia como: Fórmula 1, IndyCar. Fórmula E y Academy F1.

“Me complace que Bianca Bustamante se una a nuestro programa de desarrollo. Es un joven talento prometedor que tiene una brillante ética de trabajo y está estrechamente alineado con los valores de nuestro equipo”, señaló el Director de Desarrollo de Pilotos de McLaren.

