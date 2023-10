Con leggings deportivos Carmen Aub se muestra en el gimnasio colgada de una barra

Carmen Aub siempre se ha distinguido por tener un cuerpo tonificado, pero ahora sorprendió a sus fans al compartir en sus historias de Instagram un video que la muestra en el gimnasio, usando leggings deportivos y haciendo una rutina inusual después de sus ejercicios, pero que a ella le gusta mucho: colgarse de una barra y mover sus piernas de un lado a otro. En su post ella escribió: “Lo que más disfruto después de entrenar es colgarme”.

La actriz mexicana de 33 años ya comenzó a trabajar en la novena temporada de la serie de televisión “El señor de los cielos”, y publicó fotografías que la muestran con sus compañeros de elenco (entre ellos Isabella Castillo, Wendy de los Cobos e Iván Arana). El mensaje con el que acompañó las imágenes fue: “Dejaré esto por acá… la familia está de vuelta 💥 Arre 🤠”.

A la par de su trabajo en la serie, Carmen debutó hace unas semanas como conductora del programa de televisión “Con Carmen”, que transmite el canal E! y en el que habla de diversos temas. Ella complació a sus fans tomándose unas fotos antes de ir a la piscina y luciendo su figura en bikini; no podía faltar un texto positivo como complemento: “Recuerda que incluso la felicidad constante no es perfección, es monocromía. Sin las sombras de la tristeza no crecemos, las adversidades suelen ser las principales fuentes de crecimiento”.

Sigue leyendo: