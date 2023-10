Una nueva investigación asocia el Covid-19 con el síndrome Guillain-Barré

Un estudio publicado en la edición en línea del 18 de octubre de 2023 de Neurology, la revista médica de la Academia Americana de Neurología, ha revelado una conexión entre la infección por COVID-19 y un mayor riesgo de desarrollar el raro síndrome de Guillain-Barré en las próximas seis semanas.

Además, este estudio también sugiere que las personas que han recibido la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech tienen menos probabilidades de desarrollar este trastorno en el mismo período de tiempo en comparación con aquellas que no han sido vacunadas con ARNm.

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmune poco común en el cual el sistema inmunológico ataca las células nerviosas, inicialmente provocando debilidad en manos y pies que puede evolucionar hacia la parálisis. Aunque puede ser potencialmente mortal, la mayoría de las personas se recuperan sin problemas duraderos.

Aunque no se conoce la causa exacta del síndrome de Guillain-Barré, puede desarrollarse después de infecciones gastrointestinales o respiratorias. Este estudio, que se llevó a cabo en Israel con la participación de más de 3 millones de personas sin diagnóstico previo de Guillain-Barré, encontró que la enfermedad ocurre en aproximadamente 20 de cada millón de personas cada año y, en casos extremadamente raros, puede estar relacionada con ciertas vacunas.

Los resultados del estudio subrayan la importancia de los programas de vacunación en curso que utilizan vacunas basadas en ARNm, y tienen implicaciones significativas tanto para la práctica clínica como para la salud pública, según la Dra. Anat Arbel, autora del estudio y médica en el Centro Médico Lady Davis Carmel en Haifa, Israel.

Aumento de probabilidades

El estudio siguió a los participantes desde enero de 2021 hasta junio de 2022 y encontró que las personas que habían tenido una infección por COVID-19 reciente tenían seis veces más probabilidades de desarrollar Guillain-Barré en comparación con aquellas que no habían tenido una infección reciente. Además, el estudio reveló que el 12% de las personas con Guillain-Barré habían tenido una infección por COVID-19 recientemente, mientras que solo el 2% de las personas sin Guillain-Barré habían tenido una infección por COVID-19.

El estudio también evaluó a personas que habían recibido recientemente una vacuna de ARNm y encontró que el 11% de las personas con Guillain-Barré habían sido vacunadas, en comparación con el 18% de las personas sin Guillain-Barré. En resumen, las personas que habían recibido una vacuna de ARNm tenían más del 50% menos de probabilidades de desarrollar Guillain-Barré en las seis semanas posteriores a la vacunación en comparación con aquellas que no se habían vacunado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el estudio no demuestra de manera concluyente que la infección por COVID-19 aumente el riesgo de desarrollar Guillain-Barré ni que la vacunación con ARNm disminuya dicho riesgo. En su lugar, muestra una asociación entre estos factores. Una limitación del estudio es que no todos los participantes se sometieron a pruebas de COVID, lo que podría haber llevado a que algunas personas fueran clasificadas como no infectadas, a pesar de tener infecciones asintomáticas o leves.

Sigue leyendo: