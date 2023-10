Giselle Blondet conquistó las redes con un pantalón de cuero que reveló su figura

Con una sonrisa coqueta y modelando un flamante atuendo que acentuó sus curvas, la conductora Giselle Blondet dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram y se convirtió el tema de conversación.

Desde su perfil oficial, la presentadora de “La Mesa Caliente” demostró que no tiene miedo a experimentar con la moda y atreverse a utilizar prendas ‘pegaditas’ que potencializan sus atributos.

La más reciente de sus hazañas la dejó ver siguiendo una de las tendencias más vigentes del otoño con una gargantilla de rosa a juego con su blusa vino tinto. Sin embargo, la estrella del show fue el pantalón de cuero con el que combinó las piezas.

Cabe recalcar que además de presumir sus mejores poses en un creativo video, la famosa aprovechó la oportunidad de emitir un mensaje con el que puso a reflexionar a sus seguidores.

“¿Qué hacemos cuando la vida nos cambia los planes? Respirar, entender que todo es parte de un plan perfecto. Saber que hay bendiciones detrás de cada prueba y siempre, siempre… CONFIAR”, escribió la famosa junto al video que dio mucho de qué hablar entre su comunidad digital.

Y es que la comunicadora no pudo evitar convertirse en el blanco de piropos entre sus seguidores, quienes la felicitaron por ser todo un ejemplo de perseverancia y buena vibra.

“Preciosa … Me encanto tu look Giselle. En especial la blusa”, “Gigi, Luces elegante y chic”, “Encantadora”, “Bellísima me encantó”, “Ella no envejece”, “La belleza eterna existe y tú eres la prueba”, “Simplemente hermosa” y “Eres preciosa mi Gigi”, son algunas de las reacciones que recibió la famosa.

Seguir leyendo:

• Giselle Blondet y Jomari Goyso protagonizan tierno reencuentro en redes

• Giselle Blondet sufre tremenda caída en un divertido juego de ‘La Mesa Caliente’ | VIDEO

• Giselle Blondet brilla como “Gran Mariscal” del Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York