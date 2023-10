Sinha defiende a Julián Quiñones y avala el llamado del Tri: “No existen los naturalizados”

Antonio Naelson Sinha, exjugador de la Liga MX, defendió a Julián Quiñones y avaló que sea llamado a la selección de México tras naturalizarse como ciudadano mexicano.

Sinha es una de las leyendas del Toluca en el fútbol mexicano y también es naturalizado mexicano puesto que nació en Brasil. El exjugador destacó que Julián Quiñones podría ser una gran pieza para la selección de México.

“Hablar de Julián es hablar de un gran jugador, de alguien que ha crecido y ha tenido una estampa de haberse hecho en México. Un jugador que por lo menos en los últimos cuatro años ha sido muy destacado dentro del fútbol mexicano”, indicó Antonio Naelson Sinha.

Sinha conoce que es jugar como naturalizado en la selección de México. El volante disputó 59 partidos con el Tri y anotó seis goles. Además disputó cuatro partidos en la Copa del Mundo Alemania 2006 con un gol y una asistencia.

"Hablar de Julián es hablar de un gran jugador, ya pensar en la selección es…."



-Sinha reacciona al posible llamado de Quiñones en el Tri. pic.twitter.com/4RT5niTRzo — Futbol Picante (@futpicante) October 19, 2023

“Tienen un pasaporte, y si así lo consideran que deben estar en selección, tienen que estar”, indicó el director deportivo de Toluca.

“Después si es o no para la selección, yo no soy quién para decirlo, eso es parte de lo que tiene que analizar el entrenador y parte de la Federación”, mencionó sobre el llamado para Quiñones.

Sinha no quiso ahondar en las críticas que han surgido de un sector de fanáticos sobre la presencia de Quiñones en el Tri. El exjugador resaltó que él siempre fue respetado y que tiene casi tres décadas en el país de manera grata.

“Quiero pensar que cada quien tiene su forma de pensar y es muy respetable. Cómo lo he dicho siempre, a mí me han tratado de maravilla, llevo 26 años en este país y solo tengo palabras de agradecimiento. En Selección me trataron espectacular y ojalá los que lleguen lo puedan tratar bien para que pueda dar el mejor rendimiento”, comentó.

Quiñones ha hecho méritos para estar con el Tri y vive un buen momento con el América en el Torneo Apertura 2023 por lo que está cerca de ponerse la camiseta de la selección de México y ser llamado por Jimmy Lozano.

