David Benavídez asegura que su padre es quien vende las peleas: “Yo no tengo que hablar”

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, es conocido por sus polémicos comentarios y por hablar de más sobre los posibles oponentes de su hijo, pero esta situación no molesta para nada al Monstruo Mexicano quien aseguró que su progenitor es el que vende sus peleas.

En una entrevista exclusiva para La Opinión, Benavídez expresó que le gusta que su padre caliente el ambiente previo a sus enfrentamientos porque así él solo se dedica a hacer su trabajo sobre el cuadrilátero y no tiene que hablar.

“Sí me gusta (que caliente el ambiente de las peleas) porque yo no tengo que hablar, él habla todo y dice todo. Yo no más me quedo ahí y hago mi trabajo, pero él es quien vende las peleas”, dijo durante la presentación oficial de su pelea con el estadounidense Demetrius Andrade.

Cabe destacar que José Benavídez Sr. es quien normalmente está dando declaraciones a la prensa sobre los próximos pasos de su hijo o quien provoca a los rivales con picantes comentarios, mientras que el Monstruo Mexicano muy poco habla antes o durante la preparación para una pelea. Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha sido uno de los objetivos principales del padre y entrenador del mexoamericano, pero ninguna de sus palabras han hecho que el mexicano acepte el enfrentamiento.

David Benavídez tendrá un nuevo reto por delante frente a Demetrius Andrade el 25 de noviembre en Las Vegas. El mexoamericano deberá defender su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para mantener su puesto como retador obligatorio de Canelo Álvarez, campeón indiscutido de las 168 libras.

Además, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, ratificó al Monstruo Mexicano como el rival mandatorio a partir de marzo de 2024 y el ganador del combate entre peleadores invictos podría ser el próximo oponente del tapatío en su segunda pelea con Premier Boxing Champions (PBC), que se realizará el próximo cinco de mayo, de un acuerdo de tres.

“Pues la gente sigue llamando (pidiendo) esa pelea. Esa es la pelea que quieren mirar y yo creo que sí va a pasar. No sé cuándo va a pasar, pero sí va a pasar”, respondió Benavídez cuando se le preguntó si cree que el duelo con Canelo Álvarez sucederá en algún momento.

Canelo Álvarez venció a Jermell Charlo en septiembre y David Benavídez podría ser su próximo rival. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, viene de vencer a Caleb Plant el pasado mes de marzo y defenderá su título en noviembre nuevamente. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

