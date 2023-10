Famoso presentador prometió retirarse si Arizona accedía a la Serie Mundial, pero incumplió su palabra

El famoso presentador de charlas deportivas, Chris Russo, mejor conocido como “Mad Dog”, quedó expuesto al no cumplir su promesa de retirarse en caso de que los Diamondbacks accedieran a la Serie Mundial, algo que finalmente ocurrió el martes.

“No lo he decidido todavía“, dijo el presentador en el programa High Heat, al ser cuestionado sobre si habría o no decisión con respecto a sus palabras acerca de su retiro si los Diamondbacks ganaban los partidos 6 y 7 en Philadelphia para avanzar a la Serie Mundial, como lo han hecho.

El reconocido presentador no creyó en la novena de Arizona y mucho menos que terminara imponiéndose en casa de los Phillies, sin embargo los dirigidos por Torey Lovullo lograron la hazaña contra todo pronóstico y ante quienes no creían en ellos.

Una Serie Mundial inédita y no esperada por los especialistas

Lo de “Mad Dog” se convierte en otra anécdota curiosa, que se suma a las reacciones por los protagonistas de la Serie Mundial entre Arizona y los Rangers, equipos por los que nadie apostaba un dólar antes de comenzar la temporada.

Cabe recordar que Russo es un famoso presentador de charlas deportivas, su popularidad es tal que la famosa cadena deportiva ESPN le hizo un documental (30 for 30). No obstante, también hay una estación de radio que se llama Mad Dog Sports, en Sirius XM, y su nombre es un homenaje al presentador.

Los Diamondbacks además de dejar fuera a los Phillies venían de blanquear a los Dodgers, campeones de división que nunca pudieron recuperarse y darle la talla a un equipo que demostró que llegaba a los playoffs a jugar en serio.

¿Qué hará “Mad Dog”?

Finalmente se espera lo que hará “Mad Dog” luego de haber quedado en ridículo tras sus fallidas predicciones en las que los Diamondbacks terminaron logrando la hazaña de ganar juegos en Philadelphia, algo que el reconocido presentador habría despreciado como posibilidad.

Los Arizona Diamondbacks celebran su pase a la Serie Mundial. / Foto: Rich Schultz/Getty Images

Una de las alternativas plateadas es que realice un recorrido en bikini por las calles de Arizona, una graciosa propuesta que le hicieron para pagar la penitencia de sus fallidas predicciones. Lo cierto es que tanto Chris Russo como muchos especialistas deben haber aprendido la lección y que el mundo del béisbol y el deporte en general suele darnos sorpresas.

La Serie Mundial entre Diamondbacks y Rangers comenzará el viernes. Mientras Texas luchará por su primer título, Arizona volverá a buscar la corona que obtuvieron hace 22 años.

