Livia Brito presumió su silueta de reloj de arena con unos pantalones pegaditos

Con mirada retadora y enfundada en un letal atuendo elegante, Livia Brito causó revuelo en redes sociales gracias al video en el que mostró a detalle la caracterización que portará para su nuevo personaje en la pantalla chica.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de melodramas como “La Piloto” y “Médicos, línea de vida” publicó un inesperado audiovisual en el que lució un atuendo que resaltó sus curvas y dejó al descubierto el nuevo estilo que lucirá durante los próximos meses.

“Hola Victoria”, escribió Livia Brito para acompañar las imágenes en las que porta un ajustadísimo pantalón de estampado de cuadros y cintura alta que acentuó sus atributos. Para completar el sofisticado look, añadió una blusa de satín con escote cruzado.

Otro de los elementos que sorprendió a sus fans fue el corte estilo long bob con el que reemplazó su característica cabellera larga pelinegra y maquillaje natural.

Como resultado de esta nueva faceta, Livia Brito se convirtió en el blanco de piropos y comentarios de cariño por parte de su comunidad digital, resaltando aquellos en los que se aplaudió su compromiso con el nuevo personaje.

“La gran Victoria Alcázar ❤️el ave Fénix”, “Victoria llega a hacer justicia, preparen, que va a temblar la tierra”, “Preciosa”, “Ese look te hace ver más diosa”, “Victoria me dejó sin palabras” y “Justo cuando pensaba q no te podrías ver más hermosa, usas el cabello corto”, son algunos de los mensajes que se leen bajo el post.

