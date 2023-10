Un tercio de los productos de chocolate tienen un alto contenido de metales pesados, según las pruebas de CR

Por Kevin Loria

A medida que se acerca la temporada festiva, muchos de nosotros disfrutaremos de nuestro capricho favorito: el chocolate. Sin embargo, a pesar de la buena reputación del chocolate oscuro, también puede estar contaminado con plomo y cadmio, 2 metales pesados relacionados con graves problemas de salud, como muchas personas descubrieron en las pruebas de Consumer Reports del año pasado.

Ahora CR cuenta con los resultados de nuestras nuevas pruebas sobre niveles de metales pesados en otro tipo de chocolates y alimentos elaborados con él.

En los productos de chocolate, el plomo y el cadmio se concentran en el cacao, el ingrediente que le aporta su sabor distintivo. El chocolate oscuro tiende a tener niveles más altos de cacao. Pero los otros productos de chocolate también contienen cacao en cantidades variables, desde cacao en polvo, que es esencialmente cacao puro, hasta chocolate con leche, que puede contener muy poco.

Los expertos de CR querían comprobar si otros alimentos que contenían cacao representaban un riesgo para la salud, por ello probamos 48 productos diferentes en 7 categorías: cacao en polvo, chispas de chocolate, barras de chocolate con leche, mezclas para brownies, pastel de chocolate y chocolate caliente. También añadimos algunas barras de chocolate oscuro más a la prueba. Los productos procedían de marcas de renombre como Hershey’s, Ghirardelli y Nestlé; minoristas nacionales como Costco, Target, Trader Joe’s, Walmart y Whole Foods; y fabricantes especializados como Droste y Navitas.

Como era de esperar, los chocolates oscuros tendían a tener niveles más altos de metales pesados y el chocolate con leche, más bajos. “Aunque cada producto que probamos tenía cantidades detectables de plomo y cadmio”, dice James E. Rogers, doctor, director y jefe interino de pruebas de seguridad de productos en CR. “De los 48 productos, 16 tenían cantidades superiores a los niveles preocupantes de CR para al menos uno de los metales pesados (en algunos casos, más del doble de nuestro límite), pero encontramos opciones más seguras en cada categoría de productos de chocolate”, añade.

En este artículo

Chocolate oscuro • Chocolate con leche • Chispas de chocolate • Polvo de cacao • Mezclas para chocolate caliente • Mezclas para brownies y pasteless

Metales pesados en el chocolate

Los metales pesados se pueden encontrar en muchos alimentos, como el arsénico en el arroz, el mercurio en algunos tipos de pescado, el cadmio en las espinacas y el plomo en las zanahorias y las batatas [o camotes]. Y también puedes estar expuesto a ellos a través del agua potable o de tu entorno (como en la pintura con plomo de tu casa). Todas estas fuentes pueden sumarse, por lo que es importante conocer las diferentes vías que contribuyen a la ingesta general de metales pesados. El chocolate puede ser solo uno de varios factores que contribuyen a los niveles generales de metales pesados, pero es un capricho popular que comen niños y adultos y no una parte esencial de la dieta de nadie. Por eso tiene sentido intentar limitar la cantidad de metales pesados que las personas consumen a través del chocolate.

La exposición a metales pesados es motivo de gran preocupación en los niños y durante el embarazo, porque pueden dañar el cerebro y el sistema nervioso, provocando retrasos en el desarrollo, problemas de aprendizaje y conducta, y más. No obstante, los adultos también pueden experimentar efectos negativos. Por ejemplo, la exposición frecuente al plomo se ha relacionado con la supresión del sistema inmunológico, problemas reproductivos, daño renal e hipertensión.

El plomo y el cadmio son los dos metales pesados que, según las pruebas de CR, son los más problemáticos en el chocolate. Los estudios indican que el plomo y el cadmio llegan al cacao de diferentes maneras. En el caso del cadmio, parece que la planta del cacao lo absorbe del suelo. Sin embargo, el plomo puede depositarse en los granos de cacao después de la cosecha, posiblemente debido al polvo y la tierra a la que se expone cuando los granos se secan al aire libre. Ambos metales se encuentran en los sólidos del cacao, que, junto con la mantequilla de cacao, forman el chocolate. Es por eso por lo que los productos ricos en sólidos de cacao, como el chocolate oscuro y el cacao en polvo, tienden a tener un mayor contenido de metales pesados.

Cómo CR probó los productos de chocolate

Medimos la cantidad de plomo, cadmio, mercurio y arsénico en 3 muestras de cada alimento y promediamos los resultados. Ninguno de los productos presentaba riesgo de exposición al arsénico o al mercurio.

Para evaluar el riesgo del plomo y el cadmio, analizamos si una porción de cada producto expondría a alguien a los niveles de dosis máxima permitida (MADL, por sus siglas en inglés) estándar de California para plomo (0.5 microgramos por día) y cadmio (4.1 mcg por día) en los alimentos. Ten en cuenta que, como parte de un acuerdo sobre una demanda en vigor presentada por As You Sow, una organización que impulsa la responsabilidad corporativa, la gran mayoría de los productos de chocolate vendidos en el estado están sujetos a estándares menos estrictos, mientras que las empresas trabajan para reducir los niveles de metales en sus productos de chocolate.

Los científicos de CR midieron el contenido de metales pesados comparándolo con los niveles estándar de California porque no existen límites federales para la cantidad de plomo y cadmio que la mayoría de los alimentos pueden contener, y creen que los niveles estándar del estado de California son los más protectores disponibles. Sin embargo, nuestras pruebas no son evaluaciones de si un producto excede el estándar legal de California o cualquier otro estándar; sino que están destinadas a indicar qué productos tenían niveles comparativamente más altos de metales pesados.

Nuestros resultados se muestran por categoría en los cuadros de cada sección a continuación. Enumeramos los porcentajes de los niveles estándar MADL de plomo y cadmio suministrados en una porción de los alimentos. Si bien ambos metales pesados aumentan el riesgo de problemas de salud graves, los productos dentro de cada categoría se enumeran en orden de nivel de plomo, porque ese metal pesado plantea preocupaciones particulares y ninguna cantidad se considera segura.

Chocolate oscuro

Cuando probamos las barras de chocolate oscuro el año pasado, encontramos niveles de plomo o cadmio por encima de los umbrales de CR en 23 de 28 barras, o el 82% de ellas. Nuestros resultados esta vez fueron similares. De las 7 barras que probamos, 5, o el 71%, estaban por encima de nuestros niveles de plomo, cadmio o ambos.

Dos barras, Divine 70% de Deliciously Smooth Dark Chocolate y Sam’s Choice (Walmart) Dark Chocolate 85% Cocoa, cayeron por debajo de los niveles de CR tanto para plomo como para cadmio, según una porción de aproximadamente 1 onza. (Las siguientes barras también estuvieron por debajo de nuestros umbrales cuando las probamos el año pasado: Ghirardelli Intense Dark Chocolate 86% Cacao, Ghirardelli Intense Dark Chocolate Twilight Delight 72% Cacao, Mast Organic Dark Chocolate 80% Cacao, Taza Chocolate Organic Deliciously Dark Chocolate 70% Cacao y Dark Chocolate Valrhona Abinao 85% Cacao.)

Comer una onza de las otras 4 barras te pondría por encima de nuestro límite de plomo. Las barras de chocolate oscuro Perugina Premium tuvieron las cantidades más altas. Una de las 4, Evolved Signature Dark 72% Cacao Chocolate Bar, tenía un alto contenido de plomo y cadmio. Otra barra, Sam’s Choice Dark Chocolate 72% Cocoa, tenía únicamente un alto contenido de cadmio.

Nestlé, propietaria de Perugina, declaró a CR: “Aplicamos estándares estrictos para garantizar que nuestros productos sean de alta calidad y cumplan con todos los requisitos reglamentarios aplicables, incluidos los límites de cadmio y plomo”. Y Rick Gusmano, cofundador de Evolved Chocolate, comentó que los productos de chocolate de la compañía están muy por debajo de los niveles establecidos en el acuerdo As You Sow y que la empresa “prueba regularmente las materias primas y los productos terminados para garantizar el cumplimiento y, en última instancia, la seguridad del consumidor”. Otros fabricantes de chocolate oscuro con altos niveles de plomo o cadmio no respondieron a la solicitud de comentarios.

Chocolate con leche

El chocolate con leche tiende a tener menos metales pesados que el chocolate negro porque tiene menos sólidos de cacao. Y, de hecho, ninguna de las 5 barras de chocolate con leche en nuestras pruebas superó el límite CR para ninguno de los metales pesados. La barra de chocolate con leche Hershey’s Milk Chocolate tuvo la mayor cantidad de plomo, alcanzando el 67% del límite de CR. Feastables Mr. Beast Bar Milk Chocolate, con un 80% del límite de CR, tenía la mayor cantidad de cadmio por porción. La barra de chocolate con leche Lindt Classic Recipe Milk Chocolate Bar fue la más baja en general, con una porción (aproximadamente 1 onza) que contenía el 11% por ciento de la cantidad máxima diaria de plomo y el 13% del límite diario de cadmio.

Chispas de chocolate

Ninguno de estos 12 productos tenía niveles altos de cadmio, y solo 2 (Hu Dark Chocolate Gems y Good & Gather (Target) Semi-Sweet Chocolate Chips) superaban el límite de plomo de CR.

Pero hay una advertencia: el tamaño de la porción de chispas de chocolate es de alrededor de ½ onza (aproximadamente una cucharada), la cantidad que se podría esperar de una galleta o dos, dependiendo del tamaño de la galleta. Si eres del tipo de personas que le gusta comer más que pocas galletas o un puñado de papas fritas recién sacadas de la bolsa, con muchas de ellas podrías exceder los límites diarios de cadmio y plomo con solo 2 porciones. Algunas buenas opciones para refrigerios que son relativamente bajos en ambos metales pesados son las chispas de chocolate 365 Whole Foods Market Semi-Sweet Chocolate Baking Chips, Kirkland Signature Semi-Sweet Chocolate Chips, y Nestlé Toll House Semi-Sweet Morsels.

Un portavoz de Hu dijo a CR que los resultados de nuestras pruebas estaban alineados con las propias pruebas de la compañía, pero agregó que esos niveles están muy por debajo de los establecidos en la resolución de la demanda As You Sow. Target no respondió a una solicitud de comentarios.

Polvo de cacao

El cacao en polvo es casi todo sólidos de cacao, por lo que es de esperar que la mayoría tenga un contenido demasiado alto de plomo y cadmio, incluso en pequeñas cantidades. Pero ninguno de los que probamos tenía un alto contenido de cadmio, y solo 2 tenían niveles altos de dirigir. La mayoría de los cacaos en polvo en nuestras pruebas eran de estilo natural, el tipo más comúnmente disponible en los EE. UU., y de ellos, una porción (1 cucharada) de Hershey’s Cocoa Naturally Unsweetened 100% Cacao excedió nuestro límite de plomo.

Droste Cacao Powder fue el único cacao procesado holandés en nuestras pruebas. Este tipo de cacao está alcalinizado para darle un sabor menos amargo. También fue el producto con mayor contenido de plomo en nuestras pruebas, alcanzando el 324% del límite de CR.

El mejor cacao en polvo en general fue el cacao en polvo orgánico Navitas Organics Organic Cacao Powder, que alcanzó el 77% del límite de plomo de CR y el 17% del límite de cadmio. Navitas cuenta con un tercero para que pruebes todos los productos terminados en busca de metales pesados para garantizar niveles bajos, según el sitio web de la empresa.

Ni Droste ni Hershey respondieron a una solicitud de comentarios.

Mezclas para chocolate caliente

Estas mezclas contienen cacao en polvo más azúcar y otros ingredientes, por lo que esperábamos que tuvieran un contenido relativamente bajo de plomo y cadmio. Eso no es lo que descubirmos. De las 6 mezclas que probamos, 4 excedieron nuestro límite de plomo: Great Value (Walmart) Milk Chocolate Flavor Hot Cocoa Mix, tuvo los niveles más altos, junto con mezclas de Trader Joe’s y Nestlé (que también fabrica mezclas de chocolate caliente para Starbucks), por encima del límite de CR.

El portavoz de Nestlé afirmó que la empresa vela por la seguridad de sus productos y que trabaja con sus “proveedores de forma continua para controlar de cerca y minimizar al máximo la presencia de estas sustancias en nuestros alimentos”. Otros fabricantes de chocolate caliente con altos niveles de plomo no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Mezclas para brownies y pasteles

Estos productos obtuvieron buenos resultados en general en nuestras pruebas. Ninguna tenía alto contenido de cadmio, y solo 1 mezcla para brownie y 2 mezclas para pastel excedieron los límites de plomo de CR: una de ellas por bastante. Una poción de Bob’s Red Mill Gluten Free Chocolate Cake Mix tuvo un 216%. Los niveles de metales pesados se refieren a las cantidades de la mezcla que hay en una porción del pastel o de brownie. (Enumeramos la cantidad de porciones que produce cada mezcla en las tablas de abajo.)

Sin embargo, los tamaños de las porciones son pequeños. Por ejemplo, la mezcla Duncan Hines Devil’s Food Cake hace un pastel que, según el fabricante, servirá para 10 personas. La mezcla Double Fudge Brownie de la compañía rinde 20 porciones. Si tu pastel o las porciones de brownie son más generosas, ten en cuenta que consumirás más plomo y cadmio de los que enumeramos aquí.

Bob’s Red Mill, Simple Mills y Ghirardelli no respondieron a las solicitudes para comentarios.

Cómo hacer que el chocolate sea más seguro

Dado que cualquier ingesta de metales pesados puede resultar perjudicial con el tiempo, es importante que los productos contengan la menor cantidad posible. Hay formas para que los fabricantes reduzcan los metales pesados en sus productos, como obtener chocolate de áreas que tienen bajos niveles de cadmio en el suelo y mejorar los procedimientos de cosecha, procesamiento y limpieza del cacao.

“El chocolate y el cacao son seguros para comer y pueden disfrutarse como delicias, como lo han sido durante siglos”, declara Christopher Gindlesperger, vicepresidente sénior de asuntos públicos y comunicaciones de la Asociación Nacional de Confiteros, un grupo de la industria de dulces. “La seguridad alimentaria y la calidad de los productos siguen siendo nuestras principales prioridades y seguimos dedicados a ser transparentes y socialmente responsables”, agrega.

Nuestros resultados, sin embargo, muestran que algunas empresas pueden estar haciendo un mejor trabajo que otras para mantener los metales fuera de sus productos. Esto es válido incluso para el chocolate oscuro y el cacao en polvo. “En general, los productos con mayor contenido de cacao tienden a tener niveles más altos de metales, pero no siempre”, dice Eric Boring, doctor y químico de CR que supervisó nuestras pruebas de chocolate. “Hay suficiente variación en los niveles de plomo dentro de cada categoría”, añade. Por ejemplo, si Navitas Organic Cacao puede tener menos metales pesados, ¿por qué no puede Hershey’s producir cacao en polvo con bajo contenido de plomo?

“A principios de este año, un ejecutivo de Hershey declaró que la compañía continúa buscando formas de eliminar más metales mediante limpieza adicional y fuentes alternativas, y nos gustaría que cumpliesen ese compromiso”, pide Brian Ronholm, director de política alimentaria en Consumer Reports.

“Dado que los metales se encuentran naturalmente en el suelo, puede parecer que sería difícil reducir la contaminación, pero hay algunas medidas que los fabricantes de chocolate pueden tomar para hacer que sus productos sean más seguros”, asegura Ronholm. Estos incluyen abastecerse de áreas con niveles más bajos y mezclar granos de diferentes áreas para garantizar que el producto final tenga niveles más bajos. Los productores también podrían probar lotes de cacao para identificar áreas problemáticas y rechazar lotes particularmente contaminados, afirma.

Consumer Reports preguntó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) si tenía planes de establecer límites para el plomo y el cadmio en el chocolate, pero la agencia no respondió a nuestras solicitudes.

