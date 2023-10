Acapulqueños en EE UU buscan cómo ayudar a damnificados por Huracán Otis

Preocupados ante la falta de noticias de sus familiares en Acapulco, tras la masiva ola de destrucción que dejó el huracán Otis, los mexicanos que viven en Estados Unidos de origen acapulqueño comenzaron a ver la forma de cómo ayudar a los damnificados.

“Es bien frustrante no tener noticias de mi mamá. Ella alcanzó a salirse de su casa y llegar a donde vive una tía para estar más protegida del huracán, pero ahora no sabemos si fue una buena idea porque ese lugar tiene vista a la bahía y ahí los vientos pegaron muy fuerte”, dijo Lidia Marín, una acapulqueña radicada en Los Ángeles.

Su madre tiene 76 años y no saben nada de ella.

“No quiero pensar en nada malo, solo espero que esté bien”, comentó esperanzada.

Mientras espera información de su madre y empiezan a darse a conocer en las redes sociales, las listas de personas que se encuentran en albergues en Acapulco, Lidia dijo que la gran pregunta es cómo ayudar a los damnificados.

Aniceto “Cheto” Polanco no oculta su angustia por no saber nada de sus tres hermanos que viven en Acapulco.

“Para empeorar las cosas mi mamá, que no vive ahí sino en Copala, un pueblo cercano, había ido a visitar a sus hijos a Acapulco cuando pegó el huracán. Ahora no sabemos nada de cómo se encuentran. No hay forma de comunicarse con ellos”.

“Cheto” compartió que a partir de las imágenes que se han difundido tras el paso de Otis, han podido ver que todo quedó destruido en Acapulco.

“Parece zona de guerra. Nunca había visto algo así. Qué cosa más horrible, es como si hubieran tirado una bomba. Da mucho pesar porque la gente vive del turismo en Acapulco, y con toda esa destrucción, pasará tiempo para que se pueden recuperar y levantar”.

Cheto consideró que le corresponde al gobierno auxiliar a las familias que han sufrido con esta tragedia natural.

“Nosotros desde acá también tenemos que buscar la manera de ayudar directamente a los afectados para que le llegue a quienes lo necesitan”.

Román y Fedra Sánchez, presidente y vicepresidenta respectivamente de la Federación de Clubes Unidos de Guerrero en California (FECUG) dijeron que van a abrir dos centros de acopio para recaudar donaciones materiales para las víctimas de Otis, las cuales enviarán en un camión trailer hasta Acapulco, México.

Uno de los centros de acopio se encuentra en el 1018 E Chestnut Ave. Unit A de Santa Ana, California, 97201; y en 7730 Maie Avenue de Los Ángeles, 90001.

Sin embargo, aún no tienen disponibles los horarios para la apertura y entrega.

“Pueden donar ropa en buen estado, leche y cobijas”, dijo Fedra Sánchez, quien reveló que también planean abrir una cuenta bancaria para recolectar fondos.

AnaLore Florz administradora del grupo Mexicanas en el Mundo Oficial lanzó una campaña de recaudación para hacer donativos en efectivo, ya que dijo en la invitación, hasta nuevo aviso no hay manera de llegar a Acapulco y a las zonas afectadas por el cierre de carreteras.

Con el dinero recaudado, dijo que comprarán víveres de primera necesidad y otros más.

“En Acapulco junto con amigas y algunos conocidos también haremos llegar la ayuda para todas las familias que nos necesitan de manera regular y confiable”.

Recordó que en el sismo de 2017, llevaron a cabo una colecta que permitió la entrega de 16 toneladas de camastros y colchonetas, lo que fue una gran ayuda para las poblaciones de Oaxaca, Puebla y Morelos.

Para donativos desde el exterior visita el link: https://bit.ly/3WihhWH

Para transferencias nacionales desde México, está es la información:

Comunidad Mexicanas en el Mundo

Banco: BBVA

No. cuenta: 0118964610

Clabe: 012180001189646108

Asegúrate de dejar tus datos: nombre y correo para confirmar de recibido tu donativo.

Según lo reportado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, el huracán Otis dejó un saldó de 27 fallecidos y tres desaparecidos, así como severos daños e inundaciones.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres determinó que en menos de 12 horas el huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

La imposibilidad de los migrantes para comunicarse con sus familiares en Acapulco para saber cómo se encuentran, tiene que ver con que se colapsaron 58 torres de alta tensión que son la fuente de energía eléctrica. Esto generó que 504,340 viviendas se quedaran sin luz.

Según dio a conocer el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el servicio eléctrico se ha restablecido en el 40% de los hogares afectados.

Sergio Mariscal, vocero del Consulado de México en Los Ángeles, dijo que mucha gente se ha comunicado con ellos, mostrado su interés por ayudar a México con donativos, pero que de momento, no tienen información concreta de cuál es la mejor vía para que realicen aportaciones que ayuden a la reconstrucción del turístico puerto de Acapulco.