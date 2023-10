Agenda de Eventos: qué hacer en Los Angeles del 26 de octubre al 1 de noviembre

Celebración familiar

El Muckenthaler Cultural Center (1201 W. Malvern Ave., Fullerton) celebrará el Día de los Muertos con un festival de música, cultura y actividades familiares. Habrá una mesa para hacer calaveras de azúcar, papel picado y flores de cempazúchil de papel. También habrá un mercado con vendedores y una ofrenda comunitaria donde los asistentes podrán colocar algo en memoria de sus seres queridos que ya fallecieron. El Grupo Bella tocará en el escenario del anfiteatro. Hoy jueves de 5:30 a 7:30pm. Entrada gratuita. Informes themuck.org.

Foto: Cortesía del museo Muckenthaler

Siqueiros en el Getty

El nuevo documental de KCET, Artbound, América Tropical: The Martyr Mural of Siqueiros, aborda desde el inicio la historia de América Tropical, un mural de grandes proporciones que pintó David Alfaro Siqueiros en la Plaza Olvera a principios del siglo pasado. Luego de ser censurado permaneció en el olvido por décadas, hasta que el Getty Conservation Institute comenzó a darle tratamiento para conservarlo. Se exhibirá en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) el sábado a las 3 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Archivo Crédito: MOLAA

Día de los Muertos en el cementerio

La edición 24 del Día de los Muertos en el cementerio Hollywood Forever (6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles) tendrá dos ediciones, una por la mañana, de 9 am a 3 pm, y otra por la noche, de 5 pm a 12 am. Por la mañana, los visitantes pueden participar en rituales, ver las presentaciones de artistas como DannyLux, Irene Díaz y el ballet folklórico Cielito Lindo. También habrá una zona para niños, comida a la venta, música de DJs y danzas aztecas. Por la noche, además de más de cien altares, música de DJs y una exhibición de máscaras, participan los cantantes Bomba Estéreo, Bratty, Camila Fernández y la Banda Las Angelinas. Boletos desde $35. Informes ladayofthedead.com.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

Espantos en Whittier Narrows

Quedan pocos días para visitar The Magic of the Jack O’ Lanterns, una atracción interactiva que abarca una buena porción del área recreativa del parque Whittier Narrows (750 S. Santa Anita Ave., South El Monte). En un recorrido de media milla, los visitantes pueden ver un show de luces que ilumina cientos de calabazas talladas así como creaciones de grandes proporciones también alusivas a esta temporada de Halloween, entre calaveras, barcos piratas, dinosaurios y dragones. Boletos desde $20. Termina el 31 de octubre. Informes magicofthejackolanterns.com.

Crédito: Cortesía

Arte chicano

Por primera vez en su carrera, Judy Baca transforma un museo en un estudio. Ella y artistas de Social and Public Art Resource Center extenderán The Great Wall of Los Angeles al siglo 21; pintarán dos secciones del mural en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). La exhibición Painting in the River of Angels: Judy Baca and The Great Wall presenta murales de los sesentas y materiales de archivo nunca antes mostrados. A partir de hoy y hasta el 2 de junio. Boletos desde $10; gratis menores de 17 años residentes del condado de Los Angeles. Informes lacma.org.

Película nueva

El California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) hizo equipo con IMAX para mostrar el filme Deep Sky en su magnífico teatro. La cinta muestra desde el inicio de los tiempos en el espacio hasta las impresionantes imágenes tomadas por el telescopio James Webb Space de la NASA. Es un viaje de 13 mil millones de años contado a través del poderoso telescopio de la NASA. Boletos desde $7. Informes californiasciencecenter.org.

Ópera familiar

En el programa sabatino de la Los Angeles Ópera, las familias pueden disfrutar de un programa adaptado al público más pequeño. En este Saturday Mornings at the Opera, se presentará Figaro Opera Tales y habrá actividades manuales, música y danza en un show escrito especialmente para toda la familia. Sábado 10 am. Boletos $18. Informes laopera.org.

Festival en Pacoima

La séptima edición del festival del Día de los Muertos tendrá lugar en el ayuntamiento de Pacoima (13520 Van Nuys Blvd., Los Angeles) este fin de semana. Con 20 altares, vendedores locales, zoológico para niños, pintura de cara, espacio de juegos interactivos para niños, venta de comida, música en vivo de mariachi, DJs y danza folklórica; el número principal está a cargo de los Kumbia All Stars. Sábado de 12 a 8 pm. Gratis. Informes monicarodriguez.org.

Fiesta en Santa Monica

Third Street Promenade celebrará el Día de los Muertos con actividades culturales y entretenimiento en vivo, entre ellos Neiya Arts, Ballet Flor de Mayo, Grupo La Rosa, Folklor América, Poco Pocho grupos de estudiantes locales y DJs. Se colocarán altares, esculturas de catrinas y habrá un mercado con una selección de artesanías. Para los niños habrá manualidades artísticas y artistas que pintarán las caras de catrinas. Sábado 2 a 9 pm. Los shows serán en el escenario de Promenade (1300 Block, Santa Monica). Informes downtownsm.com.

Temporada de ópera

La ópera The Barber of Seville (El barbero de Sevilla), de Gioachino Rossini, es parte de la serie de obras de la temporada 2023/24 de la LA Opera, y que se presenta en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) en días selectos hasta el 12 noviembre. La historia es una comedia en la que el conde de Almaviva está listo para enamorar a Rosina y hacerla su condesa, pero su doctor y guardián Bartolo tiene algo que decir. Boletos desde $24. Informes laopera.org.

Foto: Cory Weaver/LA Opera Crédito: Cortesía

Día de Muertos en DTLA

El Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) será de nuevo la sede del Downtown Día de los Muertos, una instalación pública que honra las tradiciones de esta fiesta que recuerda la memoria de los seres queridos que ya fallecieron. Hay 19 altares y en el altar 20 los visitantes pueden participar con ofrendas. En esta ocasión, la festividad está dedicada a las víctimas de la masacre de Monterey Park y a los fallecidos en los incendios de Maui. Termina el 2 de noviembre. Entrada gratuita. Informes grandpark.org.