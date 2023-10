Cientos de policías buscan a Robert Card, principal sospechoso en el tiroteo de Maine

Cientos de agentes de policía buscan a Robert Card, la principal “persona de interés” identificada por las autoridades en los tiroteos que este miércoles se han cobrado la vida de una veintena de personas en la localidad de Lewiston (Maine), en Estados Unidos.



En una rueda de prensa en la que no quiso confirmar la cifra de muertos que publican los medios (hasta 22, según las cadenas CNN, ABC y Fox News, que citan a fuentes de las autoridades), Mike Sauschuck, comisario del Departamento de Seguridad Pública de Maine, dijo que por el momento solo buscan a Card.

🇺🇲 | URGENTE: La policía de Lewiston, Maine, está buscando a Robert Card en relación con los tiroteos que dejaron al menos 22 muertos y 80 heridos:



Robert Card, de 40 años, de Bowdoin, Maine. Instructor de armas certificado que se cree que está en la reserva del ejército.… pic.twitter.com/DEzFa19ZON — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 26, 2023

También confirmó que se ha encontrado el coche de Card en la localidad de Lisbon, a unos 12 kilómetros del lugar del tiroteo, y por eso pidió también a los vecinos de esa ciudad que se mantengan en sus casas, al igual que los de Lewiston.



Asimismo, pidió a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto con las autoridades llamando al 911 y agradeció la colaboración ciudadana recibida hasta el momento, que según señaló está siendo muy activa.



Sin embargo, Sauschuck no quiso entrar en detalles sobre el sospechoso, que los medios han identificado como un instructor de manejo de armas con un historial de problemas mentales, y que es militar en la reserva.



Y ante las peticiones de los medios insistió en no dar ninguna cifra de víctimas, ni exacta ni aproximada, porque la situación es “fluida” y por no actualizar dichos datos pocas horas después.

