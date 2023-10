¿Conoces cuáles son las actividades del Día de Muertos en el este de Los Ángeles?

La organización no lucrativa Self Help Graphics & Art junto con la Oficina de la supervisora Hilda Solís y el Departamento de Parques y Recreación del condado de Los Ángeles te tienen preparado una serie de divertidas actividades para celebrar la Temporada Anual número 50 del Día de Muertos en el este de Los Ángeles.

Comenzaron desde el 7 de octubre pero todavía tienes hasta el sábado 28 de octubre de las 12 pm a las 3 pm para asistir a los talleres comunitarios de arte en los que podrás aprender y crear artesanías tradicionales para honrar a tus muertos.

Los talleres se llevan a cabo en la Biblioteca del Condado del Este de Los Ángeles que está en el 4837 de la calle Tercera de Los Ángeles, 90022.

Las actividades incluyen hacer papel picado, flores de cempasúchil de papel, confección de altares con recortes de papel y decoraciones con imanes de calaca.

Todos los talleres son gratuitos, bilingües y para todas las edades.

Se recomienda registrarse con anticipación en Eventbrite selfhelpgraphics.eventbrite.com

Día de Muertos

En tanto, la celebración anual del Día de Muertos será el sábado 4 de noviembre de las 3 pm a las 8 pm en Civic Center Park del condado de Los Ángeles, localizado en 801 E 3rd St, Los Ángeles, CA 90022.

“Para Self Help Graphics, la temporada de Día de los Muertos es una oportunidad para reunirnos, honrar a nuestros antepasados y celebrar la vida a través del arte”, dijo la directora ejecutiva de Self Help Graphics & Art , Jennifer Cuevas.

Afirmó que la celebración culminante será en el Civic Center Park en el este de Los Ángeles.

Como es de costumbre, los organizadores invitan a un artista local a crear una serigrafía para honrar el evento.

Este año, la artista Poli Marichal ha creado la impresión conmemorativa del 50 aniversario titulada “El Sueño Dorado”.

Marichal ha colaborado con la organización desde hace mucho tiempo con técnicas de impresión como xilografía, lino grabado, aguafuerte y monotipo.

“Mi intención al hacer el diseño de esta serigrafía es honrar el 50 aniversario de Self-Help Graphics & Art y su labor para promover la cultura chicana y latina”.

Explicó que en su ilustración podrán ver un par de cabezas, una femenina y otra masculina con camuflaje pintado en sus caras y un nopal con 51 flores.

“Las flores simbolizan el 50 aniversario de la organización y una más para su futuro”.

El trabajo de Poli utiliza simbolismo figurativo e imágenes oníricas para crear obras poéticas y expresivas.

La obra “El Sueño Dorado” se encuentra en la exposición Earth & Spirit encounters with the beloved en Tonalli Studio, y puede ser visitada hasta el 11 de noviembre.

El Tonalli Studio se ubica en 4539 E. Cesar E. Chavez Ave. Los Ángeles, CA 90022.

Procesión fúnebre

La procesión por el Día de Muertos partirá de la Plaza del Mariachi en Boyle Heights hasta el Civic Center Park en el este de Los Ángeles, el 4 de noviembre a las 2 pm, por lo que se alienta al público a disfrazarse y participar.

El traslado de la Plaza del Mariachi hasta el Parque del Centro Cívico del este de Los Ángeles será en el metro de la línea L con dirección al este.

Cada participante deberá comprar su propio boleto de metro para participar.

La invitación al público es para que participe en las actividades del día, como en la procesión solemne, pero también a que disfruten de los altares hechos por artistas locales y miembros de la comunidad, a que hagan compras en el Mercado Artesanal de Muertos, asistan a los talleres de arte y de face painting, a que prueben la comida deliciosa hecha por vendedores locales y a que escuchen música en vivo.