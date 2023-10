De fiesta en tren por el sur de Los Ángeles

Cuando Trevor Kemp tenía 8 años, tuvo que dejar la vida que conocía en Belice y se mudó a Los Ángeles con sus 3 hermanos, no se imaginó que años después tendría el negocio con el que siempre soñó y llevaría alegría a las familias latinas del sur de la ciudad.

Los padres de Kemp dejaron su país para vivir y trabajar en Los Ángeles para sacar adelante a su familia hasta que pudieron traer a sus pequeños, cuando toda la familia estaba reunida en suelo angelino, vivían en un departamento de un dormitorio donde los niños compartían la sala y los padres compartían la habitación, recuerda Trevor.

El beliceño, ahora de 59 años, cuenta que sus padres hicieron varias cosas para ahorrar dinero y realizaban trabajados como limpieza de casas y trabajos de mensajería para generar ingresos extra, ya que su madre trabajaba en un hogar de convalecientes y después de enfermera; su papá dedicó años a una compañía de acero.

El fruto del trabajo dio frutos y los Kemp lograron comprar una casa en el sur de Los Ángeles.

Trevor recuerda que cuando terminó la escuela secundaria, sus padres no podían pagar universidad, entonces terminó asistiendo a una escuela de oficios y se interesó por la mecánica.

La vida lo llevó a dedicarse al trabajo de las grúas, aprendió el negocio por completo hasta el punto de comprar su propia grúa y después de un tiempo logró tener tres y poner su negocio.

“Lo hice durante muchos años, pero no veía ninguna alegría en ello y no era algo que quise llevar a mis hijos a sentarse en una grúa y esperar a que alguien llamara”, explicó Trevor. “Ayudas a mucha gente, pero también ves muchos accidentes y ves personas heridas. Simplemente no era algo que quisiera hacer por el resto de mi vida”.

Trevor Kemp posa para un retrato en la Plaza Olvera en Los Angeles. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Nace el tren de la fiesta

Después de pensar en lo que realmente valoraba, Trevor se dio cuenta que su meta era hacer algo que uniera a las familias, ya que confiesa que hasta la fecha lo que más le importa en la vida es estar con sus siete hijos.

Mientras analizaba su futuro, recordó que de niño le encantaba manejar Go Karts, entonces de ahí salió la idea de empezar su propio negocio.

“Todo el mundo me decía: ‘¿Estás bromeando? ¿Cómo te vas a ganar la vida alquilando Go Karts?”, dijo Kemp. “Recuerdo que mi mamá me decía, ya sabes, hijo, puedes hacer lo que quieras. Tienes la oportunidad de hacerlo aquí y si crees en ti mismo, sabes que sucederá”.

Entonces en el año 2000 empezó su negocio “TK ‘s Go Karts and Party Rentals” y en el 2013 construyó su tren de fiesta que es muy reconocido en la ciudad de Compton y otras partes del sur de Los Ángeles.

En una fiesta, la artista Cardi B grabó un video del tren y se hizo viral en línea. También hay varios videos en TikTok, YouTube e Instagram del tren pasando por las calles.

El tren fue modelado por Thomas the Tank Engine y tiene tres remolques donde pueden caber hasta 45 personas.

Tiene una taza de té rosa que gira, luces de colores, bocinas que aseguran que la música se pueda escuchar en todo el vecindario y una máquina de humo para darle al vehículo una sensación más auténtica.

Para Kemp es importante servir a las comunidades que tal vez normalmente no tengan el dinero para un espectáculo tan grande como su tren de fiesta.

Entonces esa es una de las razones por la cual se enfoca en llevar el tren a comunidades como Inglewood, Gardena, Lynwood, Compton y Hawthorne.

También dona sus servicios de tren a los niños de la ciudad Watts porque siempre tienen eventos cerca de las festividades navideñas.

La otra razón es por la dificultad de transportar el tren a larga distancia. El tren mide 40 pies entonces para moverlo Kemp no puedo ponerlo en un remolque y necesita jalar el tren con barra de remolque.

Por razones de seguridad Kemp se asegura de no manejar el tren en calles principales, pero cuando pasa por las calles laterales le da un espectáculo a las comunidades que tienen una mayoría de latinos

“Parecen estar más orientados a la familia. Cuando conducimos por la calle, tocamos música, cada puerta se abre, cada ventana se abre, todos salen y todos saludan. Simplemente trae alegría a todos”, dijo Kemp.

De acuerdo con Kemp, hasta la fecha no ha tenido problemas con la policía sino han pasado veces en que los policías se dan la vuelta para tomar video o fotos.

En el tiempo que lleva con su negocio Kemp se ha dado cuenta que el dinero no es todo y que es importante recordar la humanidad de la gente y que todos tienen familias.

“Trata a todos de manera justa y respetuosa y ellos te van a tratar de la misma manera. Y si quieres montar un negocio, no escuches a nadie. Si es algo que sientes que puedes hacer, hazlo”, dijo Kemp.