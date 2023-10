Max Vestappen satisfecho con el recibimiento de los aficionados locales durante el GP de México

La preocupación de Max Verstappen por enfrentarse a un ambiente hostil por parte de los aficionados locales en el Gran Premio de Ciudad de México quedó en el olvido con lo experimentado por el neerlandés en estos primeros días en territorio azteca en donde la fanaticada mexicana le han mostrado su afecto al compañero de Sergio “Checo” Pérez en la escudería Red Bull.

La rivalidad entre el tapatío con el campeón de la Fórmula 1 en esta temporada 2023 era una de las principales razones por la que se esperaba que Verstappen recibiera el rechazo de los locales. Sin embargo, nada más lejos de la realidad de acuerdo con el propio corredor quien destacó el buen recibimiento que le han dado en Ciudad de México.

“Hasta ahora no he tenido ningún problema. He podido conocer a grandes personas, muchos fanáticos apoyándome y apoyando a “Checo” Pérez. Hasta ahora no he notado nada malo”, señaló el neerlandés en una entrevista con la cadena deportiva ESPN después de las primeras dos sesiones de entrenamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una fanática mostrando una pancarta con la leyenda de “Cambio a mi hermano por una foto junto a Max Verstappen” mostrando su apoyo al neerlandés en suelo mexicano. (Mark Thompson/Getty Images)

El piloto estrella de Red Bull, que aseguró el tricampeonato de la F1 hace ya varias semanas al ganar el Gran Premio de Qatar reveló que se siente bien de estar de vuelta en una plaza que siempre responde bien tomando a la escudería austríaca tomando en cuenta la presencia de “Checo” Pérez desde la temporada 2021.

“México es un país increíble, con mucha historia y que es muy hermoso también. Siempre es grandioso estar de regreso aquí, una plaza en donde siempre tenemos un gran apoyo de los aficionados”, destacó el neerlandés quien ya comenzó a dar una demostración de su habilidad al tener la mejor marca en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.

Para Max Verstappen, de 26 años, el hecho de poder experimentar este buen recibimiento que le está dando la afición mexicana es un motivo de satisfacción y algo que debería seguir repitiéndose en otras plazas en donde la Fórmula 1 sigue creciendo como deporte y aumentando el apoyo en números de aficionados.

Max Verstappen comenzó con todo el fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México al registrar los mejores tiempos en las primeras dos sesiones de prácticas libres. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)

“Me parece que es algo muy bueno porque en nuestro deporte hemos ganado muchos nuevos fanáticos en los últimos años y a veces son comportamiento es un poco diferente. Es bueno promover esa concientización de que es bueno ser amable con los demás es algo muy bueno”, explicó Verstappen que se prepara para seguir ampliando su dominio en esta temporada 2023.

Con miras a la carrera de este domingo, el neerlandés aseguró que espera mantener la tendencia de las últimas temporadas cuando les toca visita México, aunque es consciente de que tendrán un hueso duro de roer de parte de la escudería Mercedes liderada por el siete veces campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton.

“En el pasado hemos obtenido muchos buenos resultados acá, pero con cada año que pasa es diferente porque depende del auto. En baja velocidad pelearemos en las curvas y creo que ellos van a ser muy rápidos”, sentenció Verstappen.

