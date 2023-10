Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2023

Aries

En esta semana te salió la carta del tarot del Mundo que significa que tomes el control de tu vida y ya no dejes que personas ajenas decidan por ti y que no pienses lo que no es, es decir, tener pensamientos de lo que pueda ocurrir y no pasa nada, recuerda que tu mentalidad es fuerte y siempre se va a realizar lo que deseamos, así que a ponerse en modo positivo en estos días.

Tus números mágico son 17 y 28, tu color de la abundancia es el naranja y azul, tu mejor día es el martes, tus signos compatibles Leo, Capricornio y Sagitario.

La carta del Mundo que significa que ese mal tiempo que pasaste en cuestiones económicas y malos trabajos van a quedar atrás.

Esta carta es muy poderosa y junto a tu signo que es de fuego te dice que es el momento de crecer en todo lo que tiene planeado, pero debes de ser cauteloso con quien te relacionas en cuestiones de negocios, que es el momento de girar y mover esas energías a tu favor que ya te toca estar arriba y lo que viviste en el pasado eso te ayuda a crecer más como persona. Recuerda que no hay mal que por bien no venga.

En el amor seguirás con tu pareja muy estable. Trata de no auto medicarte, ve con tu médico si te sientes mal de salud. Preparas un viaje relámpago para hacer unos trámites personales.

Tauro

En las cartas del tarot te salió el As de Oros que son tiempos de crecer sin límites, que ya dejes a un lado las inseguridades y pongas en acción todo lo que quieres tener, recuerda que tu elemento es la tierra y eso te hace siempre estar fuerte para nuevos rumbos de tu vida.

Tus números mágicos son 05 y 29, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles Libra, Acuario y Piscis, tu mejor dia es el jueves.

El As de Oros, esta carta te dice que es tiempo de madurar en lo profesional y buscar ya tu camino al éxito, recuerda que eres el más fuerte del Zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones.

Esta carta del tarot te dice también que tu inteligencia supera a cualquiera, que solo tiene que ponerlo en práctica y verás cómo te da resultado todo lo que realices.

Esta semana tendrás un junta en lo laboral para un desempeño mejor en tu trabajo, te busca un amor del pasado para volver, trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa, recuerda que ni para atrás ni para agarrar impulso siempre para adelante.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta es La Rueda de la Fortuna que nos dice que va a ser una semana de grandes logros profesionales, que está la buena suerte arriba de ti así que debes de aprovechar en todo lo que deseas para crecer más en lo económico.

Esta carta también te dice que son tiempos de dejar todo las personas tóxicas atrás de ti y aprender a vivir en paz.

Tu mejor dia es el miércoles, tus números mágicos son 13 y 15, tu color de la abundancia es el azul y blanco, tus signos compatibles Libra, Acuario y Piscis.

La Rueda de la Fortuna esta carta te indica la reconciliación contigo mismo y con los demás es la carta de la superación personal y quitarse culpas del pasado. Recuerda que tu signo tiene la tendencia de lastimar siempre a los demás sin darse cuenta y esta carta te indica que es el momento de superarlo.

También te dice que no te sabotees tú mismo al éxito y la felicidad que lo tiene a la mano, pero a veces tú mismo carácter te hace no tenerlo.

Van a ser unos días de mucho trabajo así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente.

Te busca un amor, arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor, te invitan a una fiesta que te vas a divertir mucho. Recibes un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el Juicio, que te dice que es el tiempo de pensar en tu futuro que empieces a formar un patrimonio para tu seguridad, que ya no pienses en lo que no puedes hacer, debes de pensar en lo que si puedes lograr.

Esta carta te indica que debes de hacer todos tus trámites profesionales y dejar ya la pereza, es decir, activarte al cien por ciento en todo lo que vayas a realizar.

Tus números mágicos son 06 y 17, tus signos compatibles Piscis, Aries y Escorpio, tu color es el azul y naranja, tu día mágico es el lunes.

La carta del Juicio te recomienda que debes de cambiar de actitud hacia tu futuro y volver tus pensamientos más positivos, recuerda que es el momento ideal de crecer en lo profesional y esta carta te está diciendo que se te va a dar, que no lo dudes y que te debes cambiarte de trabajo y el poner un negocio que sin duda tendrás éxito.

También la carta junto a tu signo Cáncer, te dice que la intuición está a un nivel muy fuerte y que podrás realizar cualquier ritual de prosperidad te va a funcionar muy rápido.

Te buscan para invitarte a salir de viaje en año nuevo, hazlo que ya necesitas un tiempo para ti. En cuestiones amorosas no seas tan dramático y trata de ser menos controlador con tu pareja y verás que se van a llevar de lo mejor. Decides cambiar el plan de celular.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la Torre, que te dice que es el momento de crecer más en lo profesional, que no te limites tú mismo con complejos que no vas a poder, al contrario, tu actitud debe de estar convencido que eres el mejor en todo lo que realizas.

Esta carta te indica que es el momento de vivir solo o cambiarte de país para crecer más en lo profesional.

Tus números mágicos son 11 y 09, tu color es el verde y azul, tus signos compatibles son Acuario , Aries y Sagitario, tu mejor día es el jueves.

Días de tener más astucia y libertad para tomar decisiones para ser un exitoso en todo lo que realices, recuerda que tu signo es el rey de la selva y junto con esta carta la Torre, se da la mancuerna perfecta para realizar todo y empezar una vida de triunfos.

Esta carta del tarot te dice debes ser generoso en todo y más en lo económico para que las energías positivas se regresen a tu vida.

Semana de cierre de mes en tu trabajo y trata de ponerte al día en todo lo laboral. Cuídate de problemas de espalda o riñones, trata de ir con tu médico o deja a un lado las pastillas de dieta que eso solo te va a causar problemas de salud trata de seguir con tu ejercicio.

Te busca un amor nuevo y va a ser del gimnasio o las clases de inglés. A los Leo que están en pareja traten de estar un poco más en comunicación y no faltarse al respecto cuando tengan una discusión.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella, que te indica que debes de brillar sin límites, que es tu tiempo de acrecentar más tu patrimonio y tener una economía de más solvencia y esta carta también te recomienda que nunca dejes de aprender, que eso te ayudará a formar un futuro mejor.

Cuidate de problemas familiares sobre todo de una herencia o propiedad. Tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles en el amor Tauro, Capricornio y Aries, tus números 10 y 25, tu color es el dorado y plateado.

Días de estar viviendo una catarsis de tu vida en todos los sentidos, que debes aprender a ir con cuidado con la toma de decisiones y no llenarte la cabeza con ideas que no son buenas para ti.

Recuerda que la carta de la Estrella te indica que los cambios que estás viviendo son inevitables y que debes aprender a solucionarlos en el momento y no sacarle la vuelta.

Ya realiza esa compra de un hogar para tener un patrimonio y no debes caer en la tentación de vivir lo que no, es decir, querer ser más que lo demás.

Esta semana va a ser de firmar papelería de gobierno y actualizar tu papelería. Recibes la invitación de salir de viaje y estar con tu familia.

Ya no mires atrás tu trata de avanzar en cuestiones del amor si tu ex pareja no te valoró es mejor cerrar ese ciclo en tu vida y seguir conociendo personas más compatibles con tu vida.

Libra

En la carta del tarot te salió el As de Copas, que significa que es tiempo de madurar y formar un futuro para ti y dejar de pensar en los demás, recuerda que el signo de Libra es el pilar de tu familia y eso siempre te hace responsable de lo que pase y solucionarlo, pero debes de entender que el tiempo pasa y debes de ver más por ti y poner el yo primero ante todo.

Tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 12 y 30, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles Géminis, Leo y Acuario.

Semana de buena suerte en este momento en tu vida debes de emplearla como cambios de trabajo y jugar lotería, que el dinero te va llegar.

Recuerda que tu signo es la balanza de todo lo que rodea y por eso necesita tener valentía para tomar decisiones aunque sean duras, que eso te va a llevar al éxito que esta carta as de copas te indica que no debes tener cabida a la indecisión que estás en el mejor momento de tu vida, que debes de valorarte más tú mismo y si sientes una situación incómoda solo repite “soy capaz y yo soy la fuerza” que esto te va ayudar crecer más.

Semana de cambiarte de casa, realizás unos cambios en tu trabajo para que te paguen más. Sigues con la dieta que ya estás viendo de lo mejor. Trata de cuidarte de problemas de corazón, trata de llevar una alimentación más saludable.

Escorpio

En la carta del tarot te salió el Carruaje, que junto a tu cumpleaños, nos dice que estés en el mejor momento de tu vida, que debes de realizarte en todo lo que necesitas para crecer en lo económico, que debes de tener cuidado con personas envidiosas que solo quieren quitarte tu buena suerte y aprender a seleccionar mejor tus amigos y amores.

Tu mejor día es el jueves, tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Virgo, tus números mágicos son 04 y 23 tu color es el amarillo y rojo.

Son tiempos de cambiarte de casa y del desapego en tu vida que vas a estar pasando por un cambios radicales en tu forma de ser.

Esta carta del Carruaje te indica que eres el renacer de ti mismo y que estás en el momento de elevar tu espíritu al cien por ciento y más porque es tu etapa de cumpleaños, que no tengas miedo a esa transformación que se avecina en tu vida personal.

Esta carta te va a indicar que viene una abundancia en todo lo que realices y sobre todo en cuestión de inversiones.

Te llega una invitación a una cena, tú ve que te va a venir un regalo grande por parte de tu cumpleaños. Cuídate de problemas de alcohol, trata de controlar tus vicios y estar más con medida en tu consumo.

Es tiempo de hacer un negocio, recuerda que tu signo siempre va a ser bueno para hacer dinero rápido.

Sagitario

En la carta del tarot te salió El Emperador que te dice que es el tiempo de ser grande y alcanzar tus metas en la vida, que solo debes de concentrarte en lo que deseas y verás que tendrás muy pronto que tu signo, como es fuego, lo hace siempre estar creciendo en lo económico.

Esta carta del Emperador también te dice que te llega una propuesta de un mejor puesto de trabajo, tus números mágicos son 03 y 07, tu color rojo y blanco, tu mejor día es el martes, tus signos compatibles Leo, Aries y Tauro.

La carta del Emperador te dice que estás en la época mejor de tu vida que la abundancia están presenten desde este momento y que debes hacer uso de ellos, por ejemplo, cambiar de trabajo y el poner un negocio propio, el tener un patrimonio para tu futuro como una casa y el comprar un coche.

Recuerda que esta carta del Emperador junto con tu signo es una dupla perfecta de abundancia y así que no lo dudes y saca los miedos de tu vida.

Lánzate al éxito también esta carta te recomienda que la emociones deben estar más balanceadas y no dejarte llevar por celos y enojos equivocados.

Recuerda que tu eres el conquistador del Zodiaco y por eso siempre vas a tener una pareja a tu lado, pero ya trata de no andar con dos a la vez y procura ya tener una relación firme. Realizas unos cambios en tu casa, mandas arreglar tu coche y lo cambiás por otro más reciente.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice que es momento de poner en una balanza lo que realmente te hace bien en tu vida y lo demás dejarlo que, esta semana es el comienzo de un nuevo principio de vida profesional que tendrás nuevas oportunidades de crecimiento económico, que debes de pensar más en ti y formar un negocio propio que eso te va a llevar a tener más seguridad en tu vida.

Tu mejor día es el miércoles, tus colores son el amarillo y rojo, tus signos compatibles Aries, Virgo y Libra, tus números 19 y 21.

Esta carta te indica que estas en el momento de más energía positiva, que recuerdes que tu signo va a entrar a una etapa de prosperidad y que tiene que tomarla como suya.

Esta carta del tarot te dice que el dinero te va a llegar en estos días y que debes de aprender a cuidarlo y no gastar por gastar.

Esta carta también te dice que necesita un tiempo para ti o salirte a caminar en las mañanas para que los rayos del sol te ayuden a estar más saludable y que vas a estar con más entusiasmo de hacer tus cosas necesarias para tu vida.

Semana de estar con mucho trabajo y exámenes de tu escuela, trata de ordenar tu tiempo y poder así hacer todo lo que te pidan.

Te busca un amor del pasado para pelear recuerda que no es para ti ya no lo va ser es mejor cerrar ese círculo y avanzar en tu vida amorosa.

Acuario

En la carta del tarot te salió El Mago que sin duda te dice que estás en tu tiempo de ser feliz y crecer en lo profesional que no te limites por nada ni por nadie, que es el tiempo para ti.

Esta carta del Mago te indica que sin duda tienes el éxito asegurado, que cualquier cambio que hagas como buscar un trabajo nuevo o poner un negocio será de triunfo en tu vida.

Tus números mágicos son 27 y 36, tu color es el azul y verde, tus signos compatibles Tauro, Géminis y Escorpio, tu mejor día es el lunes.

En esta semana tu vida estás entrando en una etapa de confianza que ya no debes de dudar de tus cualidades de triunfar y que pongas en práctica todo lo que sabés para ser un exitoso.

Esta carta del Mago te dice que ya tiene una guía en tu vida para estar de lo mejor, que no debes enredarte tú mismo con tu auto desconfianza. Recuerda que tus pensamientos son el reflejo de tus acciones así a dejar a un lado todo lo negativo, recuerda que las mejores decisiones se toman en calma así déjate fluir que todo te va salir de lo mejor.

Te buscan para invitarte a salir de viaje con unos familiares, trata de ya no estar molesto en tu trabajo si no te valoran allí trata de buscar algo mejor para tu desempeño profesional.

Eres el más coqueto del Zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía amorosa, realizas pagos atrasados de tu tarjeta de crédito.

Piscis

En la carta del tarot te salió El Sol que te indica que es el tiempo para triunfar en todo lo que te propongas, que si tuviste un tropiezo recuerda que esas son experiencia de vida para valorar lo que tiene que nunca dudes de tu capacidad de hacer bien tus metas.

Esta carta del Sol te recomienda que en cualquier momento que tengas te vayas a una playa de vacaciones que los rayos del sol van a curar cualquier enfermedad que tengas.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 20 y 23, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Leo, Escorpio y Cáncer.

Días de estar de buena suerte y que vas a empezar una etapa de realización de tu persona. Este arcano el Sol que te dice que no debes agobiarte las situaciones caóticas de la vida, que debes a tener más paciencia para saber resolverlas, que tendrás todos los elementos posibles para solucionar todos los problemas que se te presenten, que estas en tiempo de cambiar de ideas y crecer más en tu patrimonio económico.

Esta semana va a ser de mucho trabajo y tareas pendientes de tus negocios, trata de ponerte al día en todo lo que realices. Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu coche.

Sigue leyendo:

• Por qué la primera semana de noviembre 2023 podría ser difícil para 3 signos del zodiaco

• Predicciones de noviembre 2023: qué depara el mes, según el calendario astrológico

• 3 signos zodiacales se encontrarán con su alma gemela kármica en noviembre 2023