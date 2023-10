“Lo volvería a hacer”: Sergio Pérez tras arriesgarse, chocar y abandonar el Gran Premio de México

Sergio Pérez buscaba subir a lo más alto del podio este domingo en el Gran Premio de México, ha sido su más grande sueño desde pequeño; pero ese ímpetu de querer conseguirlo lo llevó a arriesgar demasiado y chocar, dando como resultado algo completamente opuesto a lo que deseaba.

De querer llevarse el primer lugar culminó la carrera en el último puesto, debido al choque que tuvo en la primera curva con Charles Leclerc, de Ferrari, quien lo mandó por los aires y lo sacó de la pista.

Ante esto, el piloto mexicano se lamentó por la actuación frente a su gente, más no se arrepintió de lo hecho, ya que para él fue lo correcto y dejó muy claro que sería capaz de volver a hacerlo debido a la ansiedad de querer ganar frente a su gente.

“Me duele mucho, hoy creo que teníamos una buena oportunidad. Pero lo intenté, si me salía de esa curva en primer lugar hubiera tenido una gran oportunidad de ganar, pero no fue así, hubo el contacto con Charles (Leclerc) y bueno… Pero si te soy sincero lo volvería a intentar. Para mí un pódium no era suficiente, lo que sueño es ganar en casa”, explicó Sergio Pérez minutos después de abandonar la carrera.

Sobre cómo vivió el momento de la colisión, el piloto que se mantiene como subcampeón de la temporada 2023 de la Fórmula 1 narró:

“No esperaba que Charles en medio iba a frenar similar a nosotros, Max iba por dentro y yo por fuera; siempre el de en medio tiene menos margen de maniobra. Hoy para mí no era suficiente quedar en el podio, quería ganar la carrera y me tiré por eso, pero no salió”, expresó.

Sobre una posible reincorporación a la carrera después del accidente, el piloto de Red Bull Racing dijo que su equipo intentó meterlo de nuevo, pero debido al daño de su vehículo ya no fue posible.

“El equipo estaba intentando recuperar el auto, pero pasó demasiado tiempo y decidimos retirarnos”, concluyó.

