Vivienda, un Museo de Arte Chicano y empoderamiento en Boyle Heights  

A principios de este mes, Arturo Becerra, dueño de Toledo Capital Development LLC, envió una solicitud al departamento de Planificación de la ciudad de Los Ángeles para construir un edificio residencial 100% asequible y un Museo de Arte Chicano, llamado XOLA, en Boyle Heights.

“Construir un zócalo que celebrará y realzará la rica herencia de chicanos y latinos en Boyle Heights y al mismo tiempo brindará acceso a viviendas asequibles para aquellos de la comunidad que más las necesitan, es la visión de este espacio comunitario”, explicó Becerra.

El museo será gratuito para el público y estará dedicado a exhibir arte chicano. Si todo sale bien, se estima que el proyecto se iniciará en 2024 y finalizará en 2026.

Becerra es originario de Boyle Heights y siempre que piensa o planea algún proyecto, su perspectiva se centra en el empoderamiento y el enriquecimiento de la comunidad latina.

De acuerdo con Becerra, históricamente, el modelo de capital ha consistido simplemente en extraer valor mediante rentas elevadas en beneficio de corporaciones anónimas.

“Lo que nos guía es la preservación de la comunidad y el desmantelamiento del racismo sistémico e histórico en la forma en que se desarrolla y utiliza la propiedad en las comunidades de color”, explicó Becerra.

“Nuestro modelo es garantizar que el capital se reinvierte en la comunidad a la que servimos, y son estos valores los que nos impulsan”.

Becerra entiende que habrá muchas preguntas de la comunidad local sobre el proyecto de artes culturales y planea dar respuesta a todas y cada una de ellas.

En el sitio web del museo XOLA, se invita a la comunidad a que ofrezcan sus opiniones e ideas para la construcción del nuevo lugar de arte y cultura

Sonja Díaz, abogada de derechos civiles y directora fundadora del Instituto de Política Latina de UCLA, dice que este esfuerzo es una adición necesaria y elevará el tejido cultural de una comunidad que es esencialmente Los Ángeles.

“Los Ángeles es el hogar de muchas instituciones de arte impresionantes, pero la mayoría de ellas están agrupadas en áreas que están lejos de los barrios de color de clase trabajadora. Con Boyle Heights como núcleo, XOLA es de y para la comunidad”, dijo Díaz.

Algunas de las metas de XOLA son: Servir como un espacio de encuentro comunitario, transformando el concepto de museo y arte tradicional., además de asociarse con otras organizaciones artísticas para promover el arte chicano y trabajar para desmantelar las narrativas racistas que impiden que los artistas chicanos sean reconocidos en la historia y el comercio del arte.

De acuerdo con Urbanize LA, este proyecto fue diseñado por la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao y fue uno de los pocos proyectos de la Directiva Ejecutiva 1 (ED1) presentados para el vecindario de Boyle Heights.

La alcaldesa de Los Angeles Karen Bass emitió la ED1 el 16 de diciembre de 2022 para centrarse en abordar rápidamente la crisis de vivienda en la ciudad.

ED1 agiliza el procesamiento de refugios y proyectos de viviendas 100% asequibles en la ciudad. Los planes elegibles reciben procesamiento, autorizaciones y aprobaciones acelerados a través del Proceso de Aprobación Ministerial ED1.

Becerra agrega que además de construir viviendas asequibles, también espera crear espacios comerciales que sirvan a la comunidad, especialmente a lo largo del corredor César Chávez.

No obstante, el objetivo es no presentar tiendas comerciales corporativas que no representen los valores de la comunidad.

Por eso fue importante imaginar un proyecto como el XOLA para celebrar la cultura de Boyle Heights y su propia historia de inmigrante, explicó.

“Me gustaría que tuviéramos algo como XOLA cuando yo era niño. Pensando ahora en retrospectiva, sé el gran impacto que habría tenido una institución como esta al sentirse valorada”, dijo Becerra.

“Cuando creces en una comunidad que no tiene acceso a las artes, museos y otros espacios culturales importantes como otras partes de nuestra ciudad, reconoces que nadie los construirá para nosotros si no lo hacemos nosotros mismos”.