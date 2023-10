Promotor asegura que Tyson Fury “no estará listo” para pelear con Oleksandr Usyk en diciembre

Frank Warren, promotor de Tyson Fury, aseguró que el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no estará listo para pelear con Oleksandr Usyk el 23 de diciembre porque necesitará tiempo para sanar su cuerpo luego de la dura pelea con Francis Ngannou.

En declaraciones ofrecidas a Boxing King Media, Warren explicó que Fury no puede hacer un campamento de solo seis semanas para pelear con Usyk, por lo que espera que puedan fijar una nueva fecha para el enfrentamiento entre los campeones.

“No, no pelearemos en esa fecha (23 de diciembre). Él (Fury) no estará listo para esa fecha. Fue una pelea dura, dura. Necesitará tiempo para sanar su cuerpo, el tiempo que requiera, y luego regresar al campamento. Solo tendría alrededor de cinco o seis semanas, así que no va a suceder (la pelea con Usyk el 23 de diciembre)”, dijo.

:Francis Ngannou le dio una dura pelea a Tyson Fury y lo mandó a la lona en el tercer round. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

“Sabemos que la pelea está hecha con Usyk, y esperemos fijar una nueva fecha pronto, tan pronto como Tyson se sienta listo. Fue una pelea más dura que la que tuvo con (Derek) Chisora y fue una pelea más dura que la que tuvo con Dillian Whyte. Eso es un hecho”, agregó.

Tras conocer las declaraciones de Frank Warren, Oleksandr Usyk afirmó que estará listo para subir al cuadrilátero el 23 de diciembre porque ya se encuentra entrenando para el combate e instó a Tyson Fury a honrar el contrato que ambos firmaron.

“Tío Frank, tío Frank. Dice algunas cosas furtivas. Tenemos un contrato que dice que la pelea debe tener lugar el 23 de diciembre. (…) Estaré listo para el día 23, porque estoy en el campo de entrenamiento”, expresó también a Boxing King Media.

Cabe destacar que Tyson Fury y Oleksandr Usyk no habían podido llegar a un acuerdo económico y se pensó que la superpelea entre campeones invictos no se realizaría, pero Arabia Saudita se encargó de financiar el duelo y lograron hacerlos firmar el contrato, ya que el país árabe continúa pagando tarifas exorbitantes para llevar eventos deportivos de nivel al Medio Oriente. De acuerdo con Bob Arum, promotor de Top Rank Boxing, afirmó que The Gipsy King ganará más de $100 millones de dólares.

Oleksandr Usyk quiere que se realice la pelea con Tyson Fury en la fecha estipulada en el contrato. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

El enfrentamiento se espera que se realice el 23 de diciembre y el ganador de esta superpelea se convertirá en el primer campeón indiscutido del peso pesado desde que lo hiciera el británico Lennox Lewis en el año 1999.

Tyson Fury, de 34 años, subió al ring en diciembre cuando derrotó por nocaut técnico a Derek Chisora en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres y defendió su cinturón de peso pesado del CMB. The Gipsy King cuenta con récord invicto luego de 34 peleas, 24 por la vía del nocaut, y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk viene de vencer a Daniel Dubois por nocaut técnico el pasado mes de agosto y retuvo sus títulos de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El ucraniano se mantiene inmaculado después 21 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

