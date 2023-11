Ely Guerra, una carrera bajo sus propios términos

En otras épocas, Ely Guerra ha dejado estupefactos a seguidores —y no seguidores— con la apariencia de su cabellera. Una vez se cortó el pelo a rapa, y otra vez lució un rizado estilo afro impresionante.

“Siempre me hice cosas en el pelo”, dijo la cantautora desde Ciudad de México, donde reside, en una conversación reciente. “Cumplí 50 años el año pasado y dije, ‘a partir de ahora ya no me hago nada en el pelo porque es otra etapa”.

Y decidió dejarlo crecer. Ahora luce una melena oscura larguísima que le llega casi a la cintura.

Es porque, asegura, hubo etapas para todo. En el caso de su rizado afro de hace unas dos décadas, dijo que se debió a que “yo me sentía como en una edad voluptuosa, linda”. Y cuando se rapó, lo hizo como una forma de protesta en contra de la violencia de género.

La historia ahora no es muy diferente, pero la actitud de Ely ante esas situaciones sí. O al menos eso aparenta durante una charla en la que se mostró feliz, plena y convencida de que el difícil camino por el que ha decidido llevar su carrera de rock indie ha sido el correcto.

Por ejemplo, editó su último disco, “Zion”, hace cuatro años de manera independiente. Se trata de un álbum que consta solo de voz y de sonidos generados por computadora. Y esa aparente simpleza fue lo que llamó la atención de Gustavo Dudamel, director y director artístico de la Los Angeles Philharmonic, quien la invitó a ser parte del festival Canto en resistencia, un concierto que tendrá lugar el jueves 9 de noviembre en el Walt Disney Concert Hall.

En este show, en el que Dudamel conducirá a la LA Phil, también participan como invitadas Catalina García —de Monsieur Periné—, Goyo, Ana Tijoux y Lila Downs. Con este combo, la filarmónica y su director celebran la música de protesta de artistas latinas que resuena en América Latina y en el mundo.

Por ahora no hay otro disco en puerta para Ely. Cree que no es el momento para pedirle ayuda a una disquera y por el contrario, es momento “para seguir luchando”. Y para hacerse de recursos, participa en conciertos que tengan significado, dijo, y que aporten para que ella pueda seguir escribiendo.

En el plano personal, Ely tiene diez años soltera porque para ella la música ha sido un núcleo importante al que ha decidido hacer su prioridad.

“Ser músico independiente en México es muy duro”, señala. “No hay lujo [en mi vida], no hay glamour, solo trabajo duro, perseverancia y disciplina, y eso no ha dado lugar a que tenga una vida mas holgada en el plano personal”.

Alternamente a su carrera como artista, desde hace más de 15 años fabrica de manera artesanal productos para la piel y perfumes en el laboratorio que tiene montado en su casa.

En otras palabras, a pesar de ser hija de un entrenador de futbol famoso, Alberto Guerra, nada ha sido gratis para Ely.

“Desde muy chica entendí que había un juicio [hacia mí]”, dijo. “Si yo era hija de Alberto Guerra decían, ‘tiene dinero, y la niña qué hace cantando; o ‘ah, pero está bonita, entonces ha de ser bien bruta; siempre me tocó atravesar por eso, y por eso la pelada a rapa y por eso mentar madres diciendo ‘no es así'”.

En detalle

Qué: Ely Guerra en Canto en resistencia

Cuándo: jueves 9 de noviembre 8 pm

Dónde: Walt Disney Concert Hall, 111 S. Grand Ave., Los Angeles

Cómo: boletos desde $52

Informes: laphil.com