Reportan creación de 210,000 empleos en construcción, para electricistas, mecánicos y otros oficios

Con 388 proyectos de energía limpia en proceso o por anunciarse, al menos 40,000 nuevos empleos están disponibles para electricistas, mecánicos, trabajadores de la construcción, técnicos, personal de apoyo y otros oficios, lo que suma unos 210,000 nuevos trabajos.

Así lo indica un informe de Climate Power que destaca que el Plan de Energía Limpia del gobierno del presidente Joe Biden avanza en distintas direcciones en 45 estados y Puerto Rico.

Las nuevas inversiones se reportan en $310,000 millones de dólares desde el previo reporte de Climate Power citado por este diario.

El nuevo informe desglosa el auge de la energía limpia en las comunidades rurales, donde desde agosto de 2022, 70 nuevos proyectos se ubican en dichas regiones, con un total de $35,590 millones en nuevas inversiones y 33,578 nuevos empleos en energía limpia.

“El Plan de Energía Limpia del Presidente Biden y de los Demócratas del Congreso está devolviendo empleos bien remunerados a comunidades de todo Estados Unidos, mejorando las economías locales y reduciendo los costes energéticos, al tiempo que disminuye las emisiones tóxicas”, dijo Alex Wall, asesor principal de Climate Power para la economía de energía limpia. “En los pueblos pequeños, en las grandes ciudades y en todos los puntos intermedios, los estadounidenses se están beneficiando de nuestra creciente economía de energía limpia”.

Son varios los proyectos en curso, se indica, como 129 nuevos sitios de fabricación de baterías en Tucson, Arizona; Rochester, Nueva York, y el condado de Florence, Carolina del Sur.

“Hasta ahora, las empresas han anunciado planes para 95 instalaciones de fabricación de vehículos eléctricos nuevas o ampliadas en Savannah, Georgia; Montgomery, Alabama; Auburn Hills, Michigan, y más”, presume el reporte.

También hay 125 planes para desarrollar la fabricación de energía eólica y solar en ciudades como Cochranton, Pensilvania; Pensacola, Florida; y Fremont, California.

“La mayoría de los proyectos se encuentran en cinco estados: Michigan, Georgia, California, Carolina del Sur y Texas”, destaca el reporte.

Para Gina McCarthy, Copresidenta Ejecutiva de America is All In, las inversiones se pueden ver a varios niveles, provocando un “boom”.

“Los trabajadores y las empresas estadounidenses se están moviendo para construir la economía de la energía limpia, demostrando que en todos los rincones de nuestro país, el crecimiento de la economía va de la mano de la lucha contra la crisis climática”, señaló. “No se trata de un sueño lejano. Estamos construyendo la economía del futuro aquí mismo, en Estados Unidos”.

El reporte de Climate Power destaca inversiones en energía solar, vehículos eléctricos, tecnología limpia, baterias, entre otros. Crédito: Climate Power | Cortesía

Empleos en territorios republicanos

Las inversiones se realizan principalmente con la Ley para Reducir la Inflación, la cual no fue apoyada por republicanos, pero con los fondos de dicha norma se han creado 120,573 nuevos puestos de trabajo y se han realizado más de $242,000 millones de dólares en inversiones en 200 proyectos de energía limpia en 109 distritos representados por republicanos.

“Muchos de estos empleos en energías limpias conllevan salarios más altos y buenos beneficios sin el requisito de un título de cuatro años, lo que significa que son accesibles para la mayoría de los estadounidenses”, señala Climate Power.

El reporte también cita una investigación de Instituto Brookings que señala beneficios laborales en empleos de energía, los cuales pueden resultar en un aumento de ingresos del ocho al 19 por ciento.

“El 45 por ciento de todos los trabajadores en la producción de energía limpia solo tienen un diploma de escuela secundaria y ganan salarios más altos que sus pares con educación similar en otras industrias”, se indica.