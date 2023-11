El expresidente Calderón reveló que en su mandato hubo gobiernos municipales vinculados al narco

El expresidente de México Felipe Calderón fue uno de los mandatarios más polémicos por lo ocurrido durante su administración. Recientemente dio una declaración que volvió a poner el dedo en la llaga sobre la colusión del gobierno con el crimen organizado, pues reveló que él estuvo enterado de los nexos que existían durante su sexenio.

Fue durante su participación en el Encuentro Regional del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), en donde relató un episodio que vivió durante su mandato con un alcalde, y aunque no especificó de dónde, el semanario Proceso señala que fue en el estado de Michoacán por los datos que proporcionó después, ya que mencionó a Los Caballeros Templarios, grupo criminal que nació en dicha entidad.

Calderón señaló que durante una visita al estado la gente se le acercó para decirle que el jefe de la policía estaba coludido con Los Caballeros Templarios, cuando estuvo con el alcalde le preguntó sobre las denuncias y el munícipe no solo no lo negó, sino que entre risas respondió: “’¡Uy presidente!.. El director de la policía, el de mercados, el de vinos y licores, el de construcción… Yo tengo 12 policías con pistolas 38, llegan en tres Suburban, armados hasta los dientes, y pues me dicen: ‘vas a poner a este… me vas a dar el 15%’”.

Prosiguió diciendo que los criminales se apoderan del Estado, lo capturan y calificó eso como la verdadera amenaza, más allá de las drogas, o al menos equiparable con ellas.

El narco en el sexenio de Calderón

Cabe recordar que fue en el estado de Michoacán donde comenzó la llamada Guerra contra el narco, la cual dejó mucha sangre por todo México y generó especulaciones.

En medio de aquella guerra que dejó miles de familias rotas, comenzó a sonar el Cártel de Sinaloa, se decía que estaba detrás de todo ello, la periodista mexicana Anabel Hernández fue la primera en señalar al entonces secretario de Seguridad Genaro García Luna de tener nexos con dicho grupo criminal.

A principios de este 2023 en el juicio contra el exfuncionario se dejó ver que era real lo que la periodista señaló, muchos de los logros del ahora acusado se vinieron abajo por sus nexos con el narco, en ese tenor Hernández aseveró que era imposible que Calderón no estuviera enterado de lo que ocurría con su hombre de confianza.

