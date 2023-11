Olga Tañón presume emocionada todos los árboles que decoran su mansión por Navidad

Si hay una famosa que disfruta al máximo la Navidad esa es la intérprete boricua Olga Tañón y así lo demostró con la decoración de su casa por las próximas fiestas decembrinas.

Por medio de un video, que subió a sus redes sociales, la reconocida cantante nos permitió ser testigos de lo hermoso que quedó su hogar para la Navidad.

“Merry Christmas 🤣🤣🤣🤣🎄 jajajajaja ! No fui la primera pero aquí sigo yessssss!!!”, se lee en el texto con el que Olga Tañón acompañó su video.

Con su material, que musicalizó con el tema ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey, pudimos notar que no se conformó con un solo pino, sino que colocó varios en las más diversas habitaciones de su más que acogedora morada.

El árbol principal, el cual llama la atención por su altura, por no ser muy frondoso y por sus tonos rojos, fue colocado justo a un costado de la escalera que conecta con el segundo piso.

A ese árbol se suman al menos 6 más, así como unas botas navideñas, un nacimiento y algunos hinchables de gran tamaño que decoran su fachada principal.

La intérprete de ‘Basta Ya’ suele ser la primera celebridad en poner el árbol de Navidad, pero en esta ocasión su decoración llegó un poco tarde y Ximena Duque se le adelantó, pues decoró su hogar desde antes de Halloween.

