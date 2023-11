Alonso y su gracioso mensaje a “Checo” Pérez: “No me pongas esa presión que ya estoy mayor”

Uno de los duelos más intensos que se vivieron durante el Gran Premio de Sao Paulo fue el protagonizado por Fernando Alonso y Sergio “Checo” Pérez, en el que finalmente el experimentado español se terminó quedando con el tercer puesto de la prueba liderada, una vez más por el ya campeón de la Fórmula 1 en este 2023, Max Verstappen.

Durante buena parte de la carrera que se llevó a cabo este domingo en Interlagos “Checo” Pérez estuvo al acecho del Aston Martin manejado por Fernando Alonso quien tras cruzar la meta fue que logró neutralizar la amenaza del mexicano que si bien no se pudo subir al podio consiguió un resultado favorable en sus aspiraciones de asegurar el subcampeonato de la F1 para Red Bull.

“Le dije a “Checo” que no me ponga esa presión porque ya estoy mayor”, bromeó el español que no se subía a un podio de la Fórmula 1 desde el 27 de octubre en el Gran Premio de Países Bajos al culminar segundo por detrás de Max Verstappen. Es el octavo podio para el experimentado español en esta temporada 2023.

Con el tercer lugar conseguido este domingo en Sao Paulo el español Fernando Alonso sumó su octavo podio en la temporada 2023 de la Fórmula 1. (Buda Mendes/Getty Images)

“Para mí han sido como unas treinta vueltas con “Checo” Pérez por detrás, a dos vueltas del final de la carrera pensaba que no era posible, pero fui con todo a por ello cuando he visto que se pasada en la última curva”, reconoció el español con relación al momento en el que marcó diferencia con el mexicano para finalizar en el tercer puesto.

“Cuando “Checo” me adelantó a dos vueltas para el final me dije ‘bueno, la cuarta posición es lo que hay, vamos a asegurar’. Me resigné porque me fui por fuera en la curva 6, pero él se fue un pelín largo en la curva 1 y me dio esa oportunidad de acercarme en la 2 y en la 3 y luego al final ya no sabía si faltaba una vuelta o dos. Cuando vi la bandera a cuatro también me tomó un poco por sorpresa”, rememoró.

“Desde fuera creo que se vio más emocionante que desde adentro, que parecía que lo tenía todo controlado pero no era así”, reveló Fernando Alonso que sumó el podio número 106 en su carrera en la Fórmula 1 con lo que igualó al mítico francés Alain Prost en el cuarto puesto de pilotos con más podios en la historia de la competición.

El español Fernando Alonso le dedicó el tercer puesto conseguido en Sao Paulo al equipo de Aston Martin tras los malos resultados de las últimas carreras. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

La llegada “más ajustada” de su carrera

El español Fernando Alonso reconoció tras conseguir el tercer puesto del Gran Premio de Sao Paulo que la disputa que tuvo con Sergio “Checo” Pérez con toda seguridad se encuentra en el primer lugar de las llegadas más cerradas en su carrera dentro de la Fórmula 1.

“Ha sido la carrera más ajustada, sin dudas”, reconoció el piloto de la escudería Aston Martin, quien agregó: “Ha sido una carrera muy intensa, no hemos tenido tiempo para relajarnos”.

Ahora el español espera que este tercer lugar sirva como un empujón para Aston Martin en este cierre de temporada al que le restan las carreras de Las Vegas y Abu Dhabi. “Llevábamos unos meses bastante complicados, pero seguiremos luchando hasta la última vuelta”, sentenció.

