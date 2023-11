Conflicto Israel-Hamás: Estados Unidos despliega submarino nuclear, para “enviar un mensaje” a otros países y terroristas

La Marina de los Estados Unidos desplegó un submarino nuclear al Medio Oriente, en medio del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, para “enviar un mensaje de disuasión” a estados y grupos terroristas en la región.

El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó el envío del submarino.

“Hemos ajustado y continuaremos ajustando nuestra demostración de fuerza [militar] en la región para asegurarnos de que podamos proteger a nuestras tropas, nuestras instalaciones en el terreno y continuar enviando un fuerte mensaje disuasivo a cualquier el otro actor, ya sea un Estado-nación o un grupo terrorista”, dijo Kirby.

En una conferencia de prensa vía telefónica, Kirby señaló que las acciones de EE.UU. se centran en defender la “seguridad nacional”.

El domingo, el Ejército estadounidense reveló que un submarino clase Ohio fue desplegado en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, que incluye Medio Oriente, sin ofrecer más detalles.

El gobierno del presidente Joe Biden confirmó también el ejercicio militar en el Mar Mediterráneo por dos portaaviones, el Gerald R. Ford y el Dwight D. Eisenhower.

La movilización militar estadounidense ocurrió a pocas horas del ataque terrorista del 7 de octubre por parte de Hamás en Israel, lo que dejó al menos 1,400 muertos y decenas de rehenes.

La Administración Biden todavía espera la aprobación de ayuda adicional para Israel, la cual es debatida en el Senado, luego de que en la Cámara de Representantes se aprobara un proyecto limitado de más de $14,000 millones de dólares, lejos de los $106,000 millones que el presidente solicitó también para Ucrania y la frontera con México.

Los ataques de Israel en Gaza han dejado miles de personas muertas, un 70% mujeres y niños, según las Naciones Unidas. Crédito: AFP / Getty Images

Cese al fuego en Gaza, pero focalizado

El portavoz Kirby afirmó que continúan las negociaciones para un posible alto al fuego, pero acotó que EE.UU. defiende una suspensión focalizada, en ciertas zonas, para permitir el paso de la ayuda humanitaria.

“No apoyamos el alto el fuego general”, dijo Kirby. “Apoyamos causas humanitarias localizadas temporales en juego y con fines discretos, como ayuda… o el paso seguro de civiles de un área a otra”.

Agregó que un alto al fuego general dependería de negociaciones diplomáticas con varios estados en la región, una labor que en este momento encabeza el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Todavía creemos que estas son conversaciones justas que estamos teniendo y que continuaremos teniendo con nuestras contrapartes, porque todavía creemos en el valor de las causas humanitarias temporales, una vez más, focalizar con fines específicos para que entren cosas y saquen a la gente, incluidos rehenes”, insistió Kirby.

Agregó que Israel está “abierto” a las conversaciones, las cuales calificó como al “inicio”, a pesar de que la presión mundial lleva más de dos semanas,, incluida la aprobación de una resolución en las Naciones Unidas, avalada por 120 países, para un cese al fuego.

“Yo diría, como dije antes, que creemos que estamos en el comienzo de estas conversaciones, no en el final”, reconoció. “Israel se resistió mucho a que la asistencia humanitaria llegara. Y persistimos. Seguimos persistiendo y la ayuda humanitaria está llegando nuevamente, no en la medida que queremos. No voy a endulzarlo”.

Al ser cuestionado sobre la muerte de 10,000 personas reportadas por autoridades en Gaza, el funcionario dijo que no podía confirmar esa cifra, pero que EE.UU. reconoce que han muerto miles de personas.

“En el número de muertes… no puedo confirmar ese número específico”, dijo. “Obviamente reconocemos y hemos dicho públicamente que miles de personas han muerto y muchas más han resultado heridas en este conflicto. Y todas y cada una de las muertes son una tragedia”.