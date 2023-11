Acapulqueños en LA respiran tranquilos tras reparto de ayuda a damnificados por Otis

Varios acapulqueños que residen en Los Ángeles manifestaron que se sienten más tranquilos al saber que la ayuda del gobierno mexicano ha comenzado a repartirse entre los damnificados por el huracán Otis que impactó el puerto de Acapulco el 25 de octubre.

Al mismo tiempo sigue la recolección de donativos para llevar a los afectados por el desastre natural.

“Casi llenamos el primero de los dos tráilers que vamos a mandar a Acapulco; y esperamos enviar el primero la semana que entra”, dijo Javier M. Medina, líder de Organizaciones Unidas de Jalisco (OUJAL).

Señaló que han estado recibiendo cobijas, pañales, artículos para el aseo personal cono jabón, zapatos y ropa nueva que es lo que más necesita la gente.

“Estamos esperando que un senador mexicano nos ayude para que no tengamos que pagar aranceles a la hora de cruzar la frontera de México”, observó.

Hizo ver que con el apoyo de la Federación de Guerrero que presiden Román y Fedra Sánchez ya tienen identificadas entre tres y cuatro de las colonias que han sufrido los mayores estragos donde van a entregar los donativos.

“Hemos tenido también el apoyo de Javier Reynoso de Guerreros Unidos USA y agradecemos a todos los voluntarios que han ayudado a empacar los donativos para los damnificados del huracán Otis”.

Avanzan los donativos en Los Ángeles para los damnificados por Otis. (Cortesía)

La recolección de donaciones es de 10 am a 6 pm en el 1811 de la avenida Slauson de Los Ángeles, California, 90058.

También pueden hacer donativos en efectivo a la cuenta 3251 46580897 de Bank of America.

“El envío de cada tráiler nos costará $4,000”, dijo Medina.

Aniceto “Cheto” Polanco sostuvo que los guerrerenses avecindados en Los Ángeles tienen mucha fe en que Acapulco volverá a brillar.

“Todavía hay desabasto, falta comida y agua, pero ya empezó la reconstrucción y eso nos llena de optimismo”.

Advirtió que no dejarán solos a los guerrerenses.

“En particular, yo he estado enviando dinero a mi familia, pero tienen que ir a recogerlo hasta Chilpancingo porque no hay manera de que lo reciban en Acapulco”.

Juan González Angelito, oriundo de Acapulco, pero quien lleva 20 años en Los Ángeles, dijo que las familias están a la espera de que les llegue la despensa que les va a dar el gobierno mexicano durante tres meses.

“Ahorita están haciendo un censo casa por casa para revisar los daños que sufrieron porque no solo fue el huracán sino que después se desató un saqueo en las tiendas y no había víveres ni agua”.

Dijo que ni siquiera podían mandar dinero a sus familias.

“Yo tengo dos hermanos en Acapulco”, dijo González Angelito.

Añadió que está en espera de la respuesta a la petición hecha al presidente Biden para que les dé el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los guerrerenses.

“A mi me beneficiaría mucho el TPS porque soy indocumentado, sobre todo porque mis oportunidades de trabajo se abrirían y así podría apoyar más a mi familia en Acapulco”.

Muchas colchonetas han sido donadas para las víctimas de Otis. (Cortesía)

El acapulqueño Jorge Luis Saldaña, residente de la ciudad de Los Ángeles, afirmó que a sus parientes ya los censaron. “Andan por todas partes censando para evaluar los daños y determinar la ayuda. El segundo paso es que llega el ejército a corroborar para luego entregar la ayuda”.

Dijo que lamentablemente hay mucha desinformación sobre lo que está ocurriendo en Acapulco después del Huracán Otis. “Por mis familias, sé que si está llegando la ayuda. La mayor parte de los hogares ya tienen luz”.

Señaló que han tenido que mandar sus remesas a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, que se encuentra a dos horas y media en carro de Acapulco, ya que el servicio se interrumpió tras el paso del huracán.

Lina Poblete Ángel dijo que sus padres viven en un barrio de bajos recursos al Pie de la Cuesta donde aún no llega la ayuda del gobierno.

“En algunas partes sí ha llegado, pero ahí con ellos todavía no”.

Comentó que aunque la vivienda de sus padres es de material, el fenómeno natural arrancó ventanas, puertas y de los tinacos del agua no dejó nada.

“Mi familia cuenta que estaban escondidos en la casa mientras pasaba el huracán”.

Mencionó que tuvieron que mandar a un tío que vive en la ciudad de México a llevarles despensas hasta Acapulco a sus padres porque no había manera de conseguir ahí.

“Yo duré bastante sin saber de ellos”, dijo Lina, quien lleva 15 años que salió de Acapulco para venir a Los Ángeles.

Según reportó la agencia de noticias EFE, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la entrega de enseres domésticos y apoyos sociales a los afectados por Otis, el lunes 6 de noviembre.

La entrega comenzaría en Barra Vieja, una de las zonas más afectadas por Otis, que dejó un saldo de 47 personas fallecidas y casi 60 no localizadas.