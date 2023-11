Atleta olímpica financiará sus gastos para ir a París 2024 con su cuenta de contenido para adultos

Los Juegos Olímpico de París 2024 están cada vez más cerca de lo que se cree y muchos de los deportistas se encuentran en la disputa por los últimos cupos para esta competición, mientras que otros se encuentran buscando los recursos para poder asistir.

Pese a que muchas federaciones se hacen cargo de las formas en las que viajarán sus representantes, otras no lo hacen. Entonces esto hace que varios busquen otras alternativas para conseguir ingresos y así poder representar a su país en la justa olímpica.

La ciclista y patinadora Alexandra Ianculescu, quien es nacida en Rumania y naturalizada canadiense, es una de esas atletas que ha buscado otras maneras de obtener ingresos para poder viajar a los Juegos Olímpicos.

La atleta abrió una cuenta de contenido para adultos para financiar todos los gastos que conlleva viajar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La página de OnlyFans ha sido una de las plataformas para adultos que más popularidad ha adquirido en los últimos años, y siempre que un atleta de alto rendimiento decide incursionar en ese mundo se crea mucha curiosidad y rápidamente ganan muchos seguidores.

Ianculescu es el último caso que ha generado mucha conmoción a nivel mundial, después de que revelara que utiliza la página para adultos para cubrir gran parte de sus gastos personales y ahora los gastos para viajar a París.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans desde 2021 paga mis cuentas: el dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas”, explicó la rumana en Daily Star.

“Hice una cuenta de OnlyFans en 2021. ¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!”, dijo.

La atleta nacionalizada canadiense contó que la idea surgió por qué alguien le sugirió que se abriera una cuenta en OnlyFans para mostrar un detrás de escena de lo que hace como deportista “y como publicas fotos en bikini de todos modos, en realidad puede cobrar por eso”.

“Yo estaba como, en serio, la gente paga por eso. Me gusta mi cuerpo. Quiero publicarlo de todos modos. Así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!”, contó llena de asombro.

La atleta ha tenido un incremento significativo en sus redes sociales gracias a sus fans en la plataforma para adultos. Actualmente, cuenta con más de 50 mil seguidores en Instagram y 3 mil en X, anteriormente conocida como Twitter.

“Tengo paciencia. Planeo hacer esto durante mucho tiempo. No planeo establecerme y comprar una casa y tener hijos y comprar perros en el corto plazo, pero sí trabajar duro para llegar a París”.

Ianculescu, de 31 años, emigró a Canadá en el año 2001 y compitió en las distancias de 500 y 1.000 metros de patinaje de velocidad. En el año 2020 se mudó a Países Bajos y actualmente está en Alemania, donde entrena tanto ciclismo de ruta como patinaje de velocidad.

De cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, Ianculescu espera representar a la selección canadiense.

