Héctor Herrera no contaría para la selección mexicana

En la selección mexicana podría haber otro fin de ciclo dentro de la cancha. Héctor Herrera es uno de los históricos futbolistas del conjunto mexicano. Sin embargo, el mediocampista del Houston Dynamo de la MLS no sería tomado en cuenta.

Desde hace más de un año, Héctor Herrera abandonó el fútbol de Europa para echar raíces en Estados Unidos. A sus 33 años, el mediocampista mexicano es una figura importante dentro del Houston Dynamo, pero esto no sería suficiente para convencer a Jaime Lozano.

“Héctor Herrera no está considerado por Jaime Lozano para los juegos vs. Honduras, por ello la Femexfut no envió convocatoria de apartado a Dynamo de Houston“, explicó el periodista David Medrano.

El conjunto azteca tendrá dos partidos por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. México enfrentará a Honduras el viernes 17 de noviembre y cuatro días después recibirán al mismo conjunto hondureño, pero en el Estadio Azteca.

Los números de Héctor Herrera

A pesar de que Héctor Herrera no ha tenido una mala campaña en la MLS, sus números no habrían convencido a Jaime Lozano. Herrera acumula 40 partidos en la temporada que se reparten entre la US Open Cup, Leagues Cup y MLS.

El exjugador del Atlético de Madrid ha podido convertir 6 goles y conceder 14 asistencias para el conjunto de Houston. Con respecto a El Tri, Héctor Herrera es un futbolista que acumula 105 partidos jugados y 5 gritos de gol.

