Karol G reacciona al homenaje que Anahí le dedicó en pleno concierto: “Tú y yo por siempre”

Karol G se ha declarado fan de la agrupación RBD por más de una vez y prueba de ello es la ocasión en la que tuvo como invitada especial en uno de sus conciertos a Anahí. Y todo parece indicar que la admiración es mutua, pues la propia cantante mexicana le hizo un homenaje a ‘La Bichota’ durante su paso por Colombia con la gira ‘Soy Rebelde’. ¿Cómo reaccionó? Aquí te contamos los detalles.

Fue durante el arranque de su gira por Latinoamérica que la actriz que dio vida a ‘Mía Colucci’ en la serie “Rebelde” sorprendió a más de uno al mostrar un inesperado mensaje en su vestuario. La prenda rosa que lucía para su presentación en Colombia recitaba las palabras “Te amo Bichota” en pedrería sobre un fondo rosa.

Como era de esperarse, los videos que mostraron su revelación no tardaron en llegar a ojos de Karol G, quien optó por dedicarle unas tiernas palabras a través de sus historias de Instagram.

“Anahí, mi reina. Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar; es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”, declaró.

Dentro de su mensaje, la intérprete de “El Makinón” y “Mi ex tenía razón” hizo presente su emoción por el gesto, agradeciendo que Anahí se haya tomado el tiempo de celebrar su arte a pesar de vivir un éxito arrollador con el reencuentro de ‘RBD’.

Karol G vía Instagram stories | Foto: Cortesía @karolg Crédito: Cortesía

“Saber que a pesar de que estas viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente cómo me siento ahora… No encuentro las palabras para describir la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo. Gracias, de todo corazón, por este gesto y espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo por siempre“, finalizó la cantante colombiana.

Esta conmovedora interacción entre las exponentes de la música no ha hecho más que desatar revuelo entre sus fanáticos y hasta iniciar las petición de una colaboración musical entre ambas.

