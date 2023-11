Mujer de Indiana estrelló su auto contra un edificio porque creyó era una escuela judía

Las autoridades arrestaron a una mujer que presuntamente condujo su automóvil contra un edificio en Indiana porque creyó que era una escuela judía, según registros policiales y judiciales.

Un adulto y cuatro niños de entre 7 meses y 3 años estaban dentro de la Escuela Israelita de Conocimiento Universal y Práctico en el momento del accidente del viernes por la noche, pero nadie resultó herido, de acuerdo con la policía.

La mujer de 34 años fue arrestada en el lugar y estaba detenida el lunes en la cárcel del condado de Marion por un cargo preliminar de imprudencia criminal en el accidente del viernes.

Hasta el lunes por la tarde no había sido acusada formalmente, dijo Michael Leffler, portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Marion, según The Associated Press.

La mujer le dijo a un oficial que había estado viendo las noticias y que sintió que ya no podía respirar. “Ella hizo referencia a su gente en Palestina”, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, que dijo que había notificado al FBI sobre el accidente.

“Dijo que pasó por allí un par de veces y vio la ‘escuela de Israel'”, afirma el comunicado, el cual agregó que la mujer afirmó: “Sí. Lo hice a propósito.”

El edificio contra el que se estrelló la mujer está asociado con los israelitas hebreos radicales, un grupo que el Southern Poverty Law Center ha designado “grupo de odio”. Su ideología se ha vuelto cada vez más antisemita, antiblanca, anti-LGBTQ, xenófoba y misógina desde la década de 1960, según informó el medio Estrella de Indianápolis.

Después del accidente, en el que el auto de la mujer sufrió daños en la parte trasera, ella admitió haber chocado contra el edificio a propósito mientras hablaba con su hermana durante su llamada telefónica de cortesía después de su arresto, según la declaración jurada.

El capitán Chaapash Yahawadah, quien dijo ser el líder de la escuela de Indianápolis, dijo que los cimientos del edificio sufrieron daños importantes cuando fue golpeado por el automóvil del sospechoso.

En declaraciones para The Associated Press afirmó que la escuela estaba albergando una clase y funciones relacionadas con la escuela en ese momento y que el accidente dejó a las personas que estaban adentro atónitas y traumatizadas.

El Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía de Indianápolis dijo en un comunicado que había sido notificado del accidente.

“Aunque una instalación judía no fue atacada, únicamente debido a una irónica identificación errónea, este es otro recordatorio más para mantener los protocolos de seguridad, permanecer atentos a actividades sospechosas e informar lo antes posible a las autoridades correspondientes”, dijo el consejo en un comunicado.

Los incidentes antisemitas en Estados Unidos aumentaron un 388% desde los ataques, en comparación con el mismo período del año pasado, según la Liga Antidifamación, que trabaja para combatir el antisemitismo y el extremismo.

