Revelan las cláusulas del acuerdo prenupcial que firmaron Marc Anthony y Nadia Ferreira

A poco menos de un año de haber llegado al altar en una lujosa ceremonia, han salido a la luz los detalles del acuerdo prenupcial que Nadia Ferreira y Marc Anthony firmaron, mismo que deberían acatar en caso de decidir poner fin a su historia de amor.

De acuerdo con Tanya Charry de “El Gordo y La Flaca”, el salsero de 55 años no quería firmar un acuerdo de este tipo con la paraguaya de 24 años, ya que se mantiene seguro de que su enlace matrimonial durará para toda la vida.

Sin embargo, habrían sido sus asesores y hermano quienes lo convencieron, concretándose la firma días antes de la boda llevada a cabo el pasado mes de enero ante la mirada de decenas de famosos.

Según este presunto acuerdo, en caso de una separación Marc Anthony le daría una suma mensual a Nadia Ferreira de $25,000 dólares, esto hasta que ella contraiga matrimonio o se encuentre en una relación formal. No obstante, dicha cantidad se vería modificada por la corte si llegan a tener hijos durante el matrimonio, como es su caso.

No podemos olvidar que este se trata del cuarto matrimonio del intérprete de “Tu amor me hace bien” y “Vivir mi vida”. Y al igual que con Nadia Ferreira, la ex Miss Universo Dayanara Torres, la actriz y cantante Jennifer López y la modelo Shannon De Lima, también han firmado acuerdos prenupciales.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que han causado las presuntas cláusulas de su acuerdo prenupcial, el salsero y la finalista de Miss Universo 2021 se han mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.

